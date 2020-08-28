Все плюсы и минусы дистанционного обучения

Дистанционное обучение в школах ввели из-за коронавируса
Осенью Россия готовится снова вернуться к дистанционному обучению, в режиме которого школьники учились с апреля до лета. Школы уверяют, что учли ошибки первого дистанта и готовы к такому формату. URA.RU собрало плюсы и минусы онлайн-обучения в новом учебном году.
Плюсы
Дома ученики находятся в комфортной обстановке
- Комфорт. Онлайн-обучение немного минимизирует конфликтные моменты, характерные и для офф-лайн режима, например, когда учителя отвлекались на ученика с проблемным поведением, пояснил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. Дома родители могут создать ребенку более комфортные условия обучения, чем в школе, добавил психолог Павел Жавнеров. «Благодаря дистанционному обучению ребенок изначально находится в более комфортной обстановке, поэтому он более спокоен и позитивно настроен», — подчеркнул эксперт.
- Индивидуальный подход к обучению. Дистанционное обучение дает преподавателям возможность лучше поработать с каждым учеником. Школьник может попросить прислать дополнительное видео по теме или тест для проверки знаний, разъяснить непонятный термин, пояснет учитель истории Марина Шарова.
- Меньше времени на дорогу. Семьям, живущим далеко от школ, например, в деревнях, дистанционное обучение поможет сэкономить время, которое тратится на дорогу в школу и обратно, объяснил Снегуров. Благодаря этому ученик находится в безопасности, а родители меньше волнуются, что с ребенком может что-то случиться по пути в школу.
- Меньше вероятность подхватить сезонные болезни. Поскольку дети меньше контактируют с другими людьми, вероятность подхватить вирусное сезонное заболевание снижается, рассказывает врач-терапевт Татьяна Романенко.
Детям и взрослым приходится подстраиваться под новые форматы
- Улучшенные технические возможности. После весеннего карантина преподаватели и администрации школ гораздо лучше понимают специфику формата. Учителя смогли перестроить процесс обучения для разных онлайн-платформ, Шарова. Преподавательница уверена, что оптимальной формой обучения может стать гибридная.
- Больше сна и хорошее питание. Во время дистанционного обучения родители могут лучше контролировать, что и когда ест их ребенок. «Дети часто не едят с утра, в школе питаются непонятно чем. А дома есть возможность покормить ребенка привычной едой», — добавляет Романенко. По ее словам, дети могут также получить дополнительный час сна, который раньше тратился на дорогу в школу.
Минусы
- Страдает дисциплина. На дистанционном обучении ответственность за посещение ребенком занятий и его успехи в школе в большей степени перекладывается на семью. Именно от родителей зависит, будет ли ребенок посещать онлайн-классы, сможет ли он усваивать материал в нужном объеме, считает президент Ассоциации детских психиатров и психологов, кандидат медицинских наук Анатолий Северный.
- Отсутствие живого общения со сверстниками. Добиться того же уровня социализации детей, которое предоставляет очное обучение, не получится, поясняет Шарова. По ее словам, ученикам необходимо личное общение, как с одноклассниками, так и с учителями. «Им все равно необходимо живое общение, контакт „глаза в глаза“. Дети дичают, сидя дома. Особенно тяжело ребенку, у которого нет братьев или сестер», — добавила она.
Детям не хватает общения со сверстниками
- Мало физической активности. Заниматься физкультурой в дистанцинном формате проблематично, поясняет врач-терапевт. По словам Романенко, детям не хватает активности и игр со сверстниками, которое возможно на переменах. «Дома нужно устраивать физкультминутки, и не забывать про прогулки на свежем воздухе», — подчеркнула она.
- Тяжело перестроиться на новый формат. Не все дети могут сразу перестроиться на дистанционное обучение, поскольку дома больше отвлекающих факторов, чем в школе. К тому же родителей может не быть дома в момент учебы, чтобы проследить за ребенком, добавляет Жавнеров. Он советует родителям больше внимания уделять эмоциональному состоянию ребенка, а также распорядку дня, чтобы школьник четко осознавал, какое время выделяется для учебы, а какое — для отдыха. Психолог Анатолий Северный также добавил, что детям может не хватать секций или дополнительных курсов, которые в большинстве проходят в очной форме.
- Больше времени за компьютером. Во время онлайн-обучения глаза школьников устают сильнее, поскольку все время они проводят, глядя в монитор. В школе дети сморят на доску, в тетрадь, на учителя, а дома — только в компьютер, отмечает Романенко.