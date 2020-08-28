Все плюсы и минусы дистанционного обучения

Дистанционное обучение в школах ввели из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осенью Россия готовится снова вернуться к дистанционному обучению, в режиме которого школьники учились с апреля до лета. Школы уверяют, что учли ошибки первого дистанта и готовы к такому формату. URA.RU собрало плюсы и минусы онлайн-обучения в новом учебном году.

Плюсы

Дома ученики находятся в комфортной обстановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комфорт . Онлайн-обучение немного минимизирует конфликтные моменты, характерные и для офф-лайн режима, например, когда учителя отвлекались на ученика с проблемным поведением, пояснил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. Дома родители могут создать ребенку более комфортные условия обучения, чем в школе, добавил психолог Павел Жавнеров. «Благодаря дистанционному обучению ребенок изначально находится в более комфортной обстановке, поэтому он более спокоен и позитивно настроен», — подчеркнул эксперт.

. Онлайн-обучение немного минимизирует конфликтные моменты, характерные и для офф-лайн режима, например, когда учителя отвлекались на ученика с проблемным поведением, пояснил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. Дома родители могут создать ребенку более комфортные условия обучения, чем в школе, добавил психолог Павел Жавнеров. «Благодаря дистанционному обучению ребенок изначально находится в более комфортной обстановке, поэтому он более спокоен и позитивно настроен», — подчеркнул эксперт. Индивидуальный подход к обучению. Дистанционное обучение дает преподавателям возможность лучше поработать с каждым учеником. Школьник может попросить прислать дополнительное видео по теме или тест для проверки знаний, разъяснить непонятный термин, пояснет учитель истории Марина Шарова.

Дистанционное обучение дает преподавателям возможность лучше поработать с каждым учеником. Школьник может попросить прислать дополнительное видео по теме или тест для проверки знаний, разъяснить непонятный термин, пояснет учитель истории Марина Шарова. Меньше времени на дорогу. Семьям, живущим далеко от школ, например, в деревнях, дистанционное обучение поможет сэкономить время, которое тратится на дорогу в школу и обратно, объяснил Снегуров. Благодаря этому ученик находится в безопасности, а родители меньше волнуются, что с ребенком может что-то случиться по пути в школу.

Семьям, живущим далеко от школ, например, в деревнях, дистанционное обучение поможет сэкономить время, которое тратится на дорогу в школу и обратно, объяснил Снегуров. Благодаря этому ученик находится в безопасности, а родители меньше волнуются, что с ребенком может что-то случиться по пути в школу. Меньше вероятность подхватить сезонные болезни. Поскольку дети меньше контактируют с другими людьми, вероятность подхватить вирусное сезонное заболевание снижается, рассказывает врач-терапевт Татьяна Романенко.

Детям и взрослым приходится подстраиваться под новые форматы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Улучшенные технические возможности. После весеннего карантина преподаватели и администрации школ гораздо лучше понимают специфику формата. Учителя смогли перестроить процесс обучения для разных онлайн-платформ, Шарова. Преподавательница уверена, что оптимальной формой обучения может стать гибридная.

После весеннего карантина преподаватели и администрации школ гораздо лучше понимают специфику формата. Учителя смогли перестроить процесс обучения для разных онлайн-платформ, Шарова. Преподавательница уверена, что оптимальной формой обучения может стать гибридная. Больше сна и хорошее питание. Во время дистанционного обучения родители могут лучше контролировать, что и когда ест их ребенок. «Дети часто не едят с утра, в школе питаются непонятно чем. А дома есть возможность покормить ребенка привычной едой», — добавляет Романенко. По ее словам, дети могут также получить дополнительный час сна, который раньше тратился на дорогу в школу.

Минусы

Страдает дисциплина . На дистанционном обучении ответственность за посещение ребенком занятий и его успехи в школе в большей степени перекладывается на семью. Именно от родителей зависит, будет ли ребенок посещать онлайн-классы, сможет ли он усваивать материал в нужном объеме, считает президент Ассоциации детских психиатров и психологов, кандидат медицинских наук Анатолий Северный.

. На дистанционном обучении ответственность за посещение ребенком занятий и его успехи в школе в большей степени перекладывается на семью. Именно от родителей зависит, будет ли ребенок посещать онлайн-классы, сможет ли он усваивать материал в нужном объеме, считает президент Ассоциации детских психиатров и психологов, кандидат медицинских наук Анатолий Северный. Отсутствие живого общения со сверстниками. Добиться того же уровня социализации детей, которое предоставляет очное обучение, не получится, поясняет Шарова. По ее словам, ученикам необходимо личное общение, как с одноклассниками, так и с учителями. «Им все равно необходимо живое общение, контакт „глаза в глаза“. Дети дичают, сидя дома. Особенно тяжело ребенку, у которого нет братьев или сестер», — добавила она.

Детям не хватает общения со сверстниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU