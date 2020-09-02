Выборы в Новосибирске станут проблемой для КПРФ и «Единой России»

ЛДПР разрушит альянс ЕР и КПРФ, сложившийся в Новосибирске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы в горсовет Новосибирска 13 сентября обещают стать индикатором протестных настроений в России. Дополнительную интригу кампании придал блогер Алексей Навальный, объявив город главной ареной года для технологии «умное голосование». Кроме того альянс КПРФ и «Единой России», сложившийся в Новосибирске в последние годы, под угрозой из-за ЛДПР, набирающей популярность после митингов в Хабаровске, рассказывают источники URA.RU.

Своеобразное двоевластие сложилось в Новосибирске в 2018 году, когда действующий мэр-коммунист Анатолий Локоть не выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Новосибирской области. Их в итоге выиграл кандидат от ЕР Андрей Травников. В ответ в 2019 году глава региона публично поддержал Локотя на выборах новосибирского градоначальника, рассказывает местный политолог Андрей Красиков.

Выборы в горсовет Новосибирска пройдут 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«С тех пор выборов в Новосибирске практически нет. Есть договоренность — на округ, где выдвигается сильный единоросс, КПРФ направляет технического кандидата, либо не заявляют никого вовсе. И наоборот. Таким образом две партии сохраняют власть в горсовете», — рассказывает Красиков. Сегодня из 50 мест в городском собрании 33 занимают члены ЕР, 12 — коммунисты. Кроме того, для укрепления властью своих позиций в 2020 году были отменены выборы в горсовет по партийным спискам (было 10 мест), и все депутаты будут избираться по одномандатным округам.

Тем не менее, 13 сентября альянс КРПФ и ЕР может разрушить ЛДПР, считает глава филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Новосибирской области Константин Антонов. «Представительство либерал-демократов в новом созыве горсовета увеличится кратно (сейчас фракция ЛДПР состоит из двух депутатов)», — уверен эксперт. В качестве кандидатов-фаворитов он называет действующего главу фракции Евгения Лебедева (округ №2), а также: Дмитрия Курочкина (округ №42), Василия Стрекалова (округ №8), Ирину Беспечную (округ №4) и Евгения Прохорова (округ №5).

По мнению Антонова, члены партии Владимира Жириновского заберут голоса именно у КПРФ, которая дискредитировала себя сотрудничеством с властью.

«Все до единого депутаты-коммунисты после избрания в прошлый созыв быстро устроились на муниципальные должности. Кроме того, никто им не простит повышения коммунального тарифа на 15%, за который они голосовали», — объясняет политолог. Ранее URA.RU писало, что ростом популярности ЛДПР обязана протестам в Хабаровске из-за ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Прирост рейтинга партии по разным оценкам составил до 10%.

Дополнительную интригу в городскую кампанию внес блогер Алексей Навальный, который до того, как впасть в кому, объявил Новосибирск «главной ареной» для применения технологии «умного голосования» — проекта, который впервые применяется в регионах после успеха на выборах в Мосгордуму в 2019 году. «Единой России» противостоит не разрозненная группа одиночек, а коалиция «Новосибирск 2020», сформированная разными политическими силами. Здесь есть за кого голосовать», — заявил Навальный в видео-расследовании, который его штаб опубликовал 31 августа. Победа в Новосибирске важна для него и его сторонников, поскольку станет доказательством того, что у него есть электорат вне Москвы.

Технология «умного голосования» предполагает, что на одном участке все оппозионные кандидаты консолидируют усилия, чтобы не допустить выигрыша претендента от «Единой России» (в случае с Новосибирском — еще и КПРФ). Зарегистрированным на сайте «умного голосования» избирателям приходит уведомление о том, у кого из оппозиционеров наибольшие шансы на победу. За него сторонники Навального и отдают свои голоса.

При этом местные политологи скептически относятся к перспективам коалиции. «Большинство кандидатов никому не известны. Ни „умное голосование“, ни ролик Навального не смогут мобилизовать протестный электорат, которого слишком мало, чтобы достичь успеха», — считает декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов. «Среди коалиции выделяется руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, занявший второе место на выборах мэра в 2019 году (18,58%), но он зачем-то выбрал самый сложный округ №49, где ему противостоит вице-председатель горсовета Ренат Сулейманов (КПРФ). Даже ядерного электората коммунисту хватит, чтобы победить любого соперника», — уверен эксперт Антонов.

Алексей Навальный объявил Новосибиркой главной ареной борьбы с ЕР в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам инсайдера агентства в политкругах Новосибирска, штабу Навального ничего не останется как переориентироваться в «умном голосования» на сильных кандидатов от ЛДПР. По мнению Антонова, оппозиционеры могут и приписать себе победу. Так, например, уже было в 2019 году на выборах в Хабаровскую краевую думу, где либерал-демократы забрали 30 из 36 мест в региональном парламенте. Сергей Бойко подтвердил агентству, что готов сотрудничать с либерал-демократами, если они будут фаворитами в своих избирательных округах.

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