Семья Ельцина нашла путь для возвращения в большую политику

Олег Дерипаска призвал федеральный центр подумать над распределением денег по регионам Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Миллиардер, совладелец промышленной En+ Group Олег Дерипаска (30 место в рейтинге Forbes) пошел на открытый конфликт с федеральным центром, предложив перенести столицу из Москвы в регионы, уверены наблюдатели. Это может стать очередным шагом Семьи первого президента России Бориса Ельцина, к которому относят и самого Дерипаску, к возвращению в большую политику. Следующим шагом может стать создание собственной партии, считают эксперты.

Бизнесмен, выступая на третьем Столыпин-форуме в Москве 3 сентября, резко раскритиковал бюджетную политику России. «Стащили [деньги] в Москву, которая живет прекрасно, отложили в стабилизационный фонд, а у регионов и предприятий ничего не осталось. Люди могут жить в три раза лучше, но у нас сегодня каннибализм: они закладывают все до трусов. Москва пускай живет, но ее хватит кормить, и претензии у меня как раз к столице. Хотелось бы, чтобы она была в каком-нибудь другом регионе, чтобы развивать страну: Москва — город миллионеров, а страна — другой категории», — заявил он на пленарной сессии форума.

Москва уже не должна быть столицей России, считает бизнесмен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это уже не первое резонансное заявление олигарха: Дерипаска вышел в публичное поле в начале 2020 года после создания собственного telegram-канала. В нем он регулярно высказывался на злободневные экономические темы и критиковал действия Центробанка. А в конце июля бизнесмен дал большое интервью, в котором заявил, что голосование по поправкам в Конституцию стало новым соглашением между элитой, мобилизованной президентом Владимиром Путиным, и обществом.

Дерипаска — единственный крупный бизнесмен в стране, который позволяет себе делать заявления вне темы своих профессиональных интересов, обращает внимание гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Это, говорит собеседник URA.RU, связано с тем, что он был женат на дочери зятя Ельцина, бывшего главы администрации президента Валентина Юмашева — Полине. «„Семья“, в которую входят не только родственники Ельцина, но и возвысившееся при нем окружение, все равно влияет на Дерипаску даже после его развода. Поэтому каждое его заявление следует проецировать на всю эту группу», — поясняет он.

Нарастание градуса выступлений бизнесмена связано с политической турбулентностью, уверен директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Коронавирус сильно ударил по бюджетам на местах, люди нищают. Дерипаска как олигарх той волны, которая была заинтересована в сборе денег с регионов в Москву, прекрасно это знает. Сейчас элиты и народ едино консолидируются вокруг неприязни к федеральному центру, яркий пример чему — хабаровские протесты, где народ встал на защиту олигарха [экс-губернатора Хабаровского края Сергея] Фургала и бунтует уже почти два месяца», — пояснил он в разговоре с агентством.

«У „Семьи“ в регионах нет интересов, но она считала сигнал от протестного кейса, поэтому идет на открытое противостояние с Москвой через Дерипаску. Прошлый мир стабильности трансформируется, меняются запросы людей, растет общественно-политическая активность в обществе. Тот, кто оседлает эту волну, станет модератором разговора действующей власти и народа, выйдет из кризиса с огромным политическим бонусом», — считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Дерипаска и вся «Семья» решили войти в повестку конфликтов между федеральным центром и регионами, чтобы возобновить борьбу за пересмотр своего положения, продолжает Гращенков. «У Дерипаски интерес — поднять авторитет олигархата, получить лояльность граждан. А у „Семьи“ — напомнить о себе и сделать очередной, планомерный шаг в большую политику. В будущем они будут еще более размашистыми и резонансными», — прогнозирует он.

Кульминацией этой кампании могут стать выборы в Госдуму, полагает Калачев. «Крупному бизнесу по традиции непозволительно иметь политические амбиции, чтобы сохранить баланс. Но „Семья“ рушит его в угоду своим интересам, это игра на собственный политический капитал, потому что экономического у них более чем достаточно. Завершится все, скорее всего, созданием собственной партии к выборам в 2021 году с заделом на президентские выборы через четыре года», — заключил собеседник URA.RU.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.