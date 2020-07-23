«Семья» Ельцина берет реванш за 20 лет забвения

Олег Дерипаска долгое время был «кошельком» семьи Бориса Ельцина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмен Олег Дерипаска, №41 в рейтинге российского Forbes, заявил о необходимости «перетряхнуть» российскую элиту. Один из фронтменов семьи первого президента РФ Бориса Ельцина всколыхнул политическую повестку программным интервью. Наблюдатели уверены, что Дерипаска сделал заявку на участие «Семьи» в новой конфигурации власти, пересмотр которой запустило обновление Конституции.

Олег Дерипаска прервал молчание и дал большое интервью бизнес-изданию Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Дерипаска прервал молчание в СМИ, дав интервью Business FM. Бизнесмен заявил, что голосование по поправкам в Конституцию стало новым соглашением между элитой, мобилизованной президентом Владимиром Путиным, и обществом. «Я часто слышу, что это обнуление произошло, было 16 лет и вот новые 16 лет у президента. Мне кажется, это не обнуление. Если мы посмотрим на американскую историю, после Великой депрессии того времени, начало прошлого века, пришел Рузвельт со своим так называемым New Deal, новой сделкой, или новым курсом, как у нас его переводят, и произвел социальную революцию в стране. Именно после этого начались современные Соединенные Штаты. Это было задолго до победы коалиции во Второй мировой войне. Мне кажется, этот референдум — это не обнуление, это новая сделка, назовем это дополнительным соглашением, между той элитой или техноструктурой, если говорить по Гэлбрейту, которую мобилизовал президент, и той частью народа, которая за него проголосовала: интеллигенция, врачи, учителя», — заявил бизнесмен.

По мнению Дерипаски, эта «сделка» и заявленные президентом новые национальные цели до 2030 года требуют масштабного обновления властвующей элиты. «В указе какие-то вещи обозначены как приоритеты, как направления движения. Вопрос — как их дополнить целями и сказать, что мы идем в этом направлении. Нужно пройти три километра. А мы просто идем туда без цели — это некий компромисс, который часть этой элиты, которая посчитала, может быть, что процесс референдума обнулил все обязательства — нет. Я вообще считаю, что по-хорошему это был важный этап в развитии нашей страны, что можно было и перетряхнуть эту элиту. Там слишком много достаточно пожилых людей, и наверняка они не собираются исполнять эти положения указа», — заявил миллиардер.

Дерипаска активизировал публичную активность в начале 2020 года после создания собственного телеграм-канала. В нем он регулярно высказывался на злободневные экономические темы и критиковал действия Центробанка. В последние месяцы бизнесмен снизил периодичность публикаций и перешел с экономической повестки на коронавирусную. Однако новое интервью Дерипаски выбивается из тренда — в нем много и экономики, и политики.

Миллиардер был женат на падчерице Татьяны Юмашевой и входит в «Семью» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседники агентства отмечают, что Дерипаска — единственный представитель частного крупного бизнеса в России, который регулярно позволяет себе делать заявления, не связанные с профильным бизнесом. По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Дерипаска ведет себя так, потому что имеет отношение к семье первого президента РФ Бориса Ельцина (ближайшее окружение первого президента России). В 2001—2018 годах Олег Дерипаска был женат на дочери зятя Ельцина, экс-главы администрации президента в 1997-98 годах Валентина Юмашева — Полине Юмашевой.

«Дерипаске это позволено, так как он представляет „Семью“ — некогда главный правящий клан в стране. Раньше он был его „кошельком“, сейчас попробует стать идеологом», — отметил политолог.

Обновление Конституции стало триггером для «Семьи» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На новые громкие заявлениями миллиардера подтолкнул перезапуск политической системы страны после обновления Конституции, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев: «Если он заговорил об обновлении элиты сейчас, то, значит, в воздухе действительно пахнет трансфером [власти]. Дерипаска предполагает, что может как-то поучаствовать в политических раскладах — как генератор идей или как оператор перемен».

По словам Ильи Гращенкова, «Семья» была существенно «поражена в правах» новой политической элитой, ставшей доминирующей после первого срока президента Путина. «Дерипаска говорит: раз мы [обновлением Конституции] подводим черту, то нужно перетряхнуть элиту, закрепив полномочия рыночного лагеря», — отметил политолог. По словам политолога, выступление Дерипаски — эпизод в нарастающей кампании «Семьи» за пересмотр своего положения.

Валентин Юмашев дал серию интервью о трансфере власти в 1999 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее URA.RU писало о необычной активности зятя Ельцина Валентина Юмашева — он на протяжении нескольких месяцев в интервью рассказывал о том, почему Ельцин назначил Путина своим преемником. Вышел из тени и бывший глава администрации президента Александр Волошин, «серый кардинал» эпохи Ельцина.

Элитная группа, интересы которой выражает Дерипаска, выходит за пределы традиционно понимаемой «Семьи», считает политолог Валерий Коровин. «Интервью — намек со стороны всей либеральной когорты обделенных. Дерипаска представляет группу богатых людей, которые ушли из политики с приходом Путина к власти, но сейчас вновь заявили о себе.

Они говорят: мы не лезли в политику 20 лет и получили санкции. Теперь не лезть до 2036 года?» — объяснил политолог.

Помимо политических заявлений Дерипаска в интервью подверг критике правительственный план по восстановлению экономики и президентский указ о новых национальных целях развития. Отвечая на вопрос об оценке подписанного Владимиром Путиным указа о ключевых целях до 2030 года, Дерипаска заявил: «Его же готовил не сам президент, готовила некая группа людей, у которых есть свои собственные интересы. Есть некий компромисс».

Политолог Максим Жаров считает неслучайным выбор даты публикации интервью — в день отчета премьера Михаила Мишустина в Госдуме: «Дерипаска — это „теневой“ премьер „Семьи“. Он по многим позициям полемизирует с Мишустинум. Сделана заявка на „теневое“ правительство».

Однако нельзя исключать, что помимо внутренних адресатов интервью Дерипаски имело и внешнюю аудиторию. Эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов напомнил, что активы миллиардера находятся под американскими санкциями, которые он всеми силами стремится ослабить. «Тема смены российской элиты поддерживается на Западе, и Дерипаска пытается ей подыграть. В США следят за его выступлениями — его слова будут отмечены», — считает политолог.

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