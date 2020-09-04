Министр Кобылкин остановил войну кланов за важный пост

Дмитрий Кобылкин прекратил борьбу кланов за свое ведомство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину удалось остановить войну политических элит и бизнесменов за должность своего заместителя, отвечающего за защиту экологии и ТКО, рассказали URA.RU источники. Противостояние центров влияния шло два года, привело к одной громкой отставке и могло закончиться второй. Но Кобылкин нашел способ обезопасить свое ведомство от аппаратных интриг.

2 сентября министр Кобылкин (ранее занимал пост губернатора ЯНАО) провел перераспределение обязанностей среди своих заместителей. Константин Румянцев, отвечавший ранее за охрану окружающей среды и сферу обращения отходами, стал курировать международное сотрудничество и вопросы изучения Арктики. А защита экологии и ТКО достались другому заму — Мураду Керимову. «Уверен, данные структурные изменения придадут новый импульс в достижении поставленных президентом России целей развития нашей страны до 2030 года», — прокомментировал изменения Кобылкин.

Мусорная реформа протекает в России с трудностями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источник URA.RU рассказал, что перестановки поставили точку в двухлетней борьбе среди политиков и бизнесменов за полномочия, которые достались Керимову. Началом противостояния послужило первое распределение полномочий, которое Кобылкин провел в июле 2018 года. Он собирался поручить вопросы охраны окружающей среды (сфера ТКО добавилась позднее) заместителю — главе Росприроднадзора. Но тогда же глава надзорного ведомства Артем Сидоров ушел в отставку, и поиски зама растянулись на полгода. В декабре 2018 года им был назначен Владимир Логинов.

В политической среде считалось, что Логинову покровительствовал тогда еще вице-премьер по экологии Алексей Гордеев. Время для назначения было удачным — 1 января 2019 года в стране стартовала мусорная реформа, и новый замминистра получил статус ее «куратора». Она была включена в нацпроект «Экология», который оценивался в 4 трлн рублей. Правда, вскоре Логинов столкнулся с волной обвинений в провале реформы. К примеру, Счетная палата заявляла, что в семи регионах скоро будет некуда девать мусор. Уже через год после назначения Логинов ушел в отставку.

Аппаратные интриги вокруг министерства длились два года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Преемником чиновника 13 ноября 2019 года стал Константин Румянцев, которого телеграм-канал «Незыгарь» называл человеком главы «РТ-Инвест» Андрея Шипелова (его компания — дочерняя структура «Ростеха» — планирует построить за 10 лет 25 заводов по переработке ТКО). Но уже в 2020 году в борьбу за должность включился новый человек. Телеграм-канал «Зеленый змий» писал, что вице-премьер РФ по экологии Виктория Абрамченко с февраля лоббировала нового руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову на пост заместителя министра. Ранее URA.RU сообщало, что между Абрамченко и Кобылкиным происходит противостояние из-за попыток вице-премьера подчинить себе министра.

Политолог Алексей Куртов в разговоре с URA.RU объяснил, с чем связан интерес самых разных групп влияния к позиции замминистра. «Мусорная реформа оказалась одной из самых сложных вещей. Она напрямую касается жизней людей и включает в себя социальные вопросы. Никто ведь не захочет строительства мусорного полигона у себя под боком, — сказал Куртов. — Но эта должность крайне ресурсоемкая с точки зрения финансов, человеческих и информационных ресурсов. Понимая внимание президента к этой теме, каждая победа в ней будет на слуху».

Из-за борьбы групп влияния за должность в министерстве Румянцева ждала бы та же участь, что и Логинова — череда скандалов, обвинений и отставка, полагает политолог Сергей Маркелов. Смена полномочий якобы спасла чиновника от последствий. Кроме того, борьба за должность зама мешала нормальной работе министерства, добавил Маркелов, а назначение Керимова на работу с ТКО должно остановить войну лоббистов за пост.

Дело в том, что Керимов обладает как нужным опытом (он отвечал за охрану окружающей среды при прошлом министре природы Сергее Донском), так и внушительным аппаратным весом. По данным СМИ, чиновник является родственником миллиардера Сулеймана Керимова. «Сулейман Керимов великолепный лоббист и за своего брата при необходимости, конечно, вложится. И если Кобылкину нужно время, чтобы решить какие-то проблемы, то Сулейман Керимов может с ними разделаться одним щелчком», — считает Маркелов.

Журналист URA.RU направил вопросы в пресс-службы Минприроды РФ и Виктории Абрамченко, ответ пока не поступил.

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