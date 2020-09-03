Пермские инсайды: вора в законе простили

С новым учебным годом! Коллаж: URA.RU

Многие министры не смогут попасть в новый состав правительства Пермского края после выборов и ищут места работы. Зато их сменщики только усилят кабмин. Сложнее со сменой власти в Перми: говорят, мэра Дмитрия Самойлова приходится терпеть из-за протекции олигарха Андрея Кузяева.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Пермские министры собираются в отставку

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Поговаривают, что пермское правительство после выборов ждет тотальное обновление и многие министры уже приготовились покинуть свои кабинеты. «[Врио губернатора Пермского края Дмитрий] Махонин делает вполне однозначные намеки на обновление правительства в случае своей победы. Вот люди и засуетились, точнее, затихли и просто ждут своей участи», — говорит инсайдер. Он утверждает, что новый состав правительства будет достаточно неожиданным для всех.

Новый министр должен усилить правительство Махонина

От нового министра спорта Пермского края Татьяны Чесноковой ждут жестких менеджерских решений. Поговаривают, что в отличие от предыдущего министра Владимира Епанова, который больше был погружен в спорт, чем в административно-управленческие дела минспорта, Чеснокова как раз должна наладить администрирование всех процессов. «Чеснокова — менеджер и хороший хозяйственник. Она знает кому что поручить, с кого спросить. Епанов был очень инертен во многих вопросах, поэтому от Чесноковой в правительстве ждут серьезных подвижек в минспорта с точки зрения менеджмента», — судачат на пермских просторах.

Мэра Самойлова не дает уволить олигарх Кузяев

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что мэра Перми Дмитрия Самойлова и миллиардера Андрея Кузяева связывают очень тесные и дружеские отношения. И именно этот факт не позволяет расстаться с Самойловым по-плохому. «Самойлову просто создают невыносимые условия, вынуждая уйти самого. Но при этом ждут, когда он найдет для себя подходящее место. В противном случае испортятся отношения с Кузяевым. А это более негативный фактор для краевых властей, чем неудобный мэр», — говорит инсайдер. При этом он утверждает, что атаки на Самойлова продолжатся, как через его замов, так и через Пермскую городскую думу.

Гаджиева уйдет за Самойловым

Сообщается, что политические администраторы из краевых органов власти не дают уволить вице-мэра Перми Людмилу Гаджиеву. Связано это якобы с тем, что негативный фон, который создает Гаджиева, выгоден краевой власти. «Просто за Гаджиеву всегда вступается [мэр Перми Дмитрий] Самойлов и таким образом перетягивает негатив на себя. Это и нужно краю», — говорит инсайдер. Он утверждает, что таким образом, Гаджиева будет работать до тех пор, пока Самойлов не уйдет в отставку.

Депутаты гордумы Перми бояться не переизбраться

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутаты Пермской городской думы, избранные по партийным спискам, боятся не попасть в новый состав думы в 2021 году, говорят инсайдеры. Сообщается, что депутатам уже в ближайшие недели предстоит принять решение об изменении устава Перми и, соответственно, отмене партийных списков при формировании думы.

«С одной стороны — они не могут выступать против вводных „Единой России“ и краевых властей. А с другой — понимают бесперспективность своего выдвижения», — говорит инсайдер. Он связывает это с тем, что депутаты-списочники последние четыре года никак не проявляли себя, не работали на узнаваемость с населением. Теперь же им срочно нужно поднимать свой рейтинг, но у них нет на это ни ресурсов, ни времени.

Краевая власть теряет контроль над Пермским районом

Сообщается, что в администрации губернатора Пермского края остались очень недовольны тем фактом, что исполняющим обязанности главы Пермского района стал Владимир Ваганов. «Это решение не согласовано с краем. Своего бывшего заместителя протащил экс-глава района Александр Кузнецов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что последний продолжает контролировать район через администрацию и депутатов земского собрания.

Депутат пострадал из-за детской площадки

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, будто жители одного из поселков Пермского края точат зуб на депутата краевого парламента Георгия Ткаченко. Тот курировал вопрос строительства детской площадки, которую местные жители ждут с прошлого года. Сельчане собрали деньги в рамках программы инициативного бюджетирования, но детскую площадку так и не увидели. А Ткаченко, обещавший уладить этот вопрос, в районе больше ни разу не появлялся.

Чайковской думе грозит роспуск

Все чаще ходят разговоры о том, что думу Чайковского ждет роспуск. Инсайдер утверждает, что один из депутатов — Татьяна Демакова — написала заявление об отставке. «Еще двое могут сложить с себя полномочия в ближайшее время, поскольку они вообще не работают. Инициативная группа депутатов уже занялась этим вопросом», — говорит источник. Оппозиция в думе уверена, что ей удастся убедить еще нескольких депутатов сложить с себя полномочия. Причина такого демарша — нежелание депутатов «быть молчаливыми исполнителями всех хотелок мэра» Юрия Вострикова и его команды.

Замам Вострикова удалось замять скандал с вором в законе

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Заместителям мэра Чайковского Юрия Вострикова, попавшим в громкий скандал после встречи с криминальным авторитетом, удалось замять шумиху. Алексей Агафонов и Иван Герасимов пообедали в кафе местного предпринимателя, но не расплатились и якобы угрожали сжечь заведение. Однако полиция не нашла состава преступления в их действиях, рассказал источник.

«На следующий день после того, как история получила огласку, Герасимов приехал, расплатился и тайно записал разговор с владельцем кафе на диктофон. Тот ему сказал, что больше претензий ни к нему, ни к авторитету не имеет», — сказал источник. Подтвердить, что статусные посетители угрожали сжечь кафе, владелец заведения также не смог — камеры видеонаблюдения, установленные в кафе, не записывают звук.

Переселенцы в Березниках намерены судиться с КРПК

Слухачи поговаривают, будто переселенцы из техногенной зоны в Березниках пришли в бешенство от того, что сроки строительства домов для них в очередной раз сдвинулись. Многие уже готовы расторгать договоры с главным куратором стройки — Корпорацией развития Пермского края — и подавать на нее в суд. Последняя никак не может найти подрядчиков на скандальную стройку, с которой бегут строительные компании, а горожане годами дожидаются своих квартир в маневренном фонде.

Пермское МЧС ждет большая проверка

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что в пермском ГУ МЧС и всех структурных подразделениях ждут проверяющих из Москвы. «Ездит по стране такой десант, проверяет все и всех. Причем, ладно бы по делу проверяли. А то ищут формальные нарушения и потом всех наказывают», — говорит инсайдер.

Пермским пожарным выдают инвентарь середины ХХ века

Сообщается, что во многие пожарные части региона поступили пожарные рукава, которые до этого десятки лет лежали на складах. «Они дубовые, им пользоваться почти нельзя», — говорит инсайдер. Он утверждает, что помимо рукавов с каких-то военных складов пермским сотрудникам МЧС выдают также различные каски, костюмы и другой инвентарь, который был выпущен в середине пятидесятых годов прошлого века.

Пермская УК придумала способ заработать на людях

Сообщается, что пермская УК «Опора», которую связывают с именем совладельца теневого рынка ЖКХ Перми Олега Балашова, выставила счета людям за придуманные услуги. «Люди получили счета за обслуживание газового оборудования, хотя никакого обслуживания не было», — говорит инсайдер. Он утверждает, что ситуацию спасла инспекция жилнадзора Пермского края, которая потребовала от управляющей компании вернуть по 80-150 тысяч рублей за каждый дом.

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