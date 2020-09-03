Инсайды ХМАО: в правительстве ждут варягов

С новым учебным годом! Коллаж: URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится презентовать архиважный документ — новую стратегию региона. А чиновники правительства жалуются на дефицит кадров. Еще в сегодняшних инсайдах: экс-главу Сургута хотят вернуть в большую политику. А генпрокуратура планирует новые посадки югорских чиновников.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Через неделю ХМАО узнает, как будет жить следующие пять лет

Слухачи рассказывают, что неделю действующий губернатор Югры Наталья Комарова представит программу развития региона на новую пятилетку. «Готовится мегаподробный документ, в котором будут прописаны планы развития всех муниципальных образований, чтобы каждый житель региона понял, что ждет конкретно его территорию в части развития», — добавляет слухач. По мнению информатора, заявлений о космических прорывах не будет, но появятся вполне конкретные решения по строительству дорог, жилья, по благоустройству и повышению благосостояния граждан.

Оппонент губернатора ХМАО на выборах собирает деньги на кампанию

Любопытную историю рассказывают инсайдеры про кандидата в губернаторы Югры от КПРФ Алексея Савинцева. Коммунист якобы сейчас проводит встречи с представителями крупного бизнеса, на которых предлагает включить их коммерческие проекты в свою предвыборную программу. Таким образом, проекты будто бы получат значимость, им в перспективе будет обеспечено бюджетное финансирование.

«Над Савинцевым снова смеются: после коммунистов мы точно ничего не получим. Хочешь похоронить свой проект — обратись прямиком в КПРФ», — рассказывает собеседник, отмечая, что деньги предпринимателей Савинцев надеялся потратить на финансирование выборной кампании в Советском.

В правительстве ХМАО не хватает людей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Слухмейкеры в югорском Белом доме рассказывают, что информационно-политический блок ХМАО испытывает кадровый голод. «В связи со стартом сразу нескольких крупных проектов, требуются пиарщики всех уровней, специалисты в smm, управленцы и медиаменеджеры. А где их брать — большой вопрос», — заключает слухмейкер, добавляя, что если не получится собрать специалистов из региона, в ХМАО будет осуществлен десант из других регионов. «Впрочем, это обычная практика, когда внутренними делами ХМАО занимаются приезжие», — заключает информатор.

На VIP-тусовки нефтяников не пустят без справки

Поговаривают, что нефтяные и газовые компании, которые готовят торжества в честь Дня нефтяника-газовика, увлеклись тестированием на COVID. «Все присутствующие в обязательном порядке должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус или иметь на руках справки, выданные не позднее, чем за три дня до торжества. В противном случае гостей развернут и отправят праздновать дома», — рассказывает инсайдер, напоминая, что праздник в этом году вообще был под угрозой срыва.

Экс-глава Сургута вернется в большую политику

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что после оправдательного приговора экс-главе Сургута Дмитрию Попову может поступить предложение вернуться в большую политику. Впереди важный электоральный цикл, и бэкграунд бывшего мэра крупнейшего города ХМАО может получить политическую капитализацию. «У Попова теперь образ мученика, пострадавшего за правое дело. Население таких любит. Подавляющее большинство югорчан были на стороне экс-главы Сургута в его противостоянии с силовиками. А выигранный суд только добавил ему популярности. Чем не претендент в кресло и окружной, и даже Государственной Думы? Тем более, что сам Дмитрий Валерьевич хорошо знаком с работой парламентария», — шепчутся слухачи.

Нефтегазовый «генерал» собирается стать депутатом

Поговаривают, что новый генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский собирается пойти в Тюменскую областную думу. Газовики традиционно были представлены в региональном парламенте. Сейчас этот созыв дорабатывает экс-генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Иванов, а в следующий пойдет нынешний топ-менеджер. «Ваховский начал появляться на билбордах, где поздравляет сургутян с днем нефтяной и газовой промышленности. Должен будет увеличить медиаактивность. Но в любом случае, это плюс для города. Возможно, газовики захотят посотрудничать перед выборами по каким-нибудь социальным проектам, чтобы у „генерала“ увеличилась поддержка среди населения», — шепчутся слухачи.

В мэрии Сургутского района шпионят за сотрудниками

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что кадровая служба мэрии Сургутского района тщательно следит за тем, с кем общаются сотрудники администрации. Причем, даже за пределами самого здания. Если кто-то из работников попадется во время общения с каким-нибудь «неблагонадежным» человеком, это может привести к написанию, как минимум, объяснительной. Чиновники пытаются исключить любую возможность утечки информации. Внутри самой мэрии уже давно развешаны камеры видеонаблюдения на каждом этаже. «Сами сотрудники боятся, что прослушка есть и в каждом кабинете. В общем, атмосфера тотального контроля», — обсуждают злопыхатели.

«ЮТэйр» восстановил прямой рейс из Сургута, а из Нижневартовска — нет

Правительственная авиакомпания «ЮТэйр» продолжает раздражать югорчан. Единственный внутренний перевозчик в регионе восстановил прямой рейс из Сургута в Ханты-Мансийск, но отчего-то забыл про второй крупнейший город округа, Нижневартовск. «Нам предлагается лететь на инаугурацию губернатора через Тюмень, и потратить на это 15 часов, представляете? Видимо, придется снова попросить губернатора вмешаться, раз иначе не понимают», — сокрушается один из влиятельных чиновников столицы Самотлора.

Бизнесмены Сургутского района недовольны медлительностью властей

Предприниматели Сургутского района жалуются, что не могут получить субсидии от администрации, которые были обещаны в качестве поддержки в разгар эпидемии коронавируса. Очередь из желающих достаточно большая, но движется она медленно. «Чиновники говорят, что все получат, нужно просто набраться терпения и до конца года все произойдет. Но им хорошо теоретизировать, им не нужно каждый месяц платить людям зарплату, налоги и другие обязательные платежи. Деньги нужны сейчас, а не через два месяца, когда бизнес придется просто закрывать. Зато на весь округ прогремели, что самые инвестиционно привлекательные», — в сердцах ругаются предприниматели.

На чиновников из Нефтеюганска могут завести новое уголовное дело

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что при пересмотре в суде ХМАО дела о погибших детях из Нефтеюганска может быть возбуждено уголовное дело против одного из чиновников мэрии. Это воспринимается как жертва, которую нужно принести для успокоения родителей, которые по-прежнему недовольны прежним приговором суда. Впрочем, у этой версии есть и противники. «Произошла авария и нужно дать четкую оценку действиям участников ДТП, Самих родителей, в первую очередь, возмущали мягкие приговоры водителям, которые участвовали в автокатастрофе», — обсуждают слухачи.

Мегион перед выборами погряз в черном PR

Инсайдеры в политтусовке шепчутся, что нынешние выборы в думу Мегиона уже вошли в историю как одни из самых грязных и оголили главную проблему КПРФ ХМАО — отсутствие центра принятия решений. «Самая острая борьба инициирована коммунистами: из-за того, что они, фе-факто, никак не контролируют деятельность ячеек „на местах“, эти ячейки творят что хотят — бьют агитаторов, льют негатив в социальные сети, судятся с конкурентами по надуманным причинам. А отдувается за всех Савинцев (глава КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев — ред.), который уже изрядно от этого устал, но ничего, кроме гневных писем, писать не может», — считает инсайдер, предполагая, что такая избирательная компания коммунистов приведет к потере и без того шатких позиций «красных» по всему региону.

Власти Нижневартовска ищут деньги на благоустройство

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По слухам, в некоторых муниципальных образованиях региона, например, в Нижневартовске, нашли новый способ благоустроить город, не вкладывая космических денег. «Власти Нижневартовска через свои соцсети „лоббируют“ идею общественника, который предложил поискать деньги в федеральном конкурсе на лучшую муниципальную практику. Конкурсе устроен „Агентством стратегических инициатив“ и если проект „Марафона благоустройства“ там заметят, то в город придут крупные деньги на благоустройство», — говорит слухач. Но, на его взгляд, одержать победу вряд ли удастся, ведь сейчас Нижневартовский «Марафон» занимает лишь 10-е место в конкурсе, так что искать деньги на красивые дворы, скорей всего, придется в бюджете Нижневартовска.

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