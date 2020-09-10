Свердловские инсайды: РПЦ будет участвовать в выборах

13 сентября — Единый день голосования Коллаж: URA.RU

Свердловский истеблишмент вовсю готовится к выборам-2021. Для обсуждения кампании в Екатеринбург приезжал даже губернатор Омской области Александр Бурков — он поддержит спонсора «Справедливой России». Депутаты-биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин опасаются за мандаты. Возможно, что в кампании-2020 примет участие и екатеринбургская епархия — по слухам, она пробует силы в борьбе за мандат депутата Екатеринбурга в этом году.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Куйвашев придумал, как выполнить старое обещание

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Куйвашев по-своему выполнит данное много лет назад экс-губернатору Эдуарду Росселю обещание сохранить выставку Russia Arms Expo. «Понятно, что экспозицию уже не вернуть, но можно ежегодно со всем пафосом отмечать День танкиста — причем сразу на двух площадках, полигонах „Старатель“ и „Свердловский“. Начальник ЦВО Александр Лапин уже поддержал идею», — рассказывают собеседники в окружении губернатора. Торжества по случаю Дня танкиста логично лягут в календарь патриотических мероприятий, а расходы на них для региона минимальны — в первую очередь вкладываются военные, подчеркивают слухмейкеры.

Будущего главу МинАПК покажет праздник

Слухмейкеры намекают, что реальный претендент на пост главы МинАПК станет понятен по тому, кого направят представлять регион на статусных мероприятиях. Ближайшее профильное событие состоится уже в октябре. «В Москве состоится крупнейшая в стране агропромышленная выставка „Золотая осень“. Это — министерский уровень, Дегтярев всегда посещал ее сам. Но ставлю на то, что [нынешнюю врио министра АПК Светлану] Островскую туда не направят», — утверждает инсайдер. Куда вероятнее, что в командировку отправится замминистра Артем Бехтерев, которого называют одним из возможных кандидатов на кресло главы ведомства.

Свердловские чиновники переживают за здоровье министра

Фото: Анна Майорова © URA.RU

После того, как коронавирусом заразились отдельные министры и депутаты Заксобрания, чиновники особо внимательно присматриваются к коллегам. Рассказывают, особое беспокойство вызвало самочувствие главы свердловского минспорта Леонида Рапопорта — однако он заявил коллегам, что тесты на коронавирус показатели отрицательный результат, и у него просто сезонная простуда.

Чемезов ускоряет приватизацию «Водоканала»

По информации из «Белого дома», заместитель свердловского губернатора Олег Чемезов в последнее время проявляет большие лоббистские способности. В частности, видя, что процесс приватизации МУП «Водоканал» замедлился, он решил его возглавить. Сейчас чиновник ведет активные переговоры с возможными интересантами этого процесса, а потому, как говорят инсайдеры, не стоит терять бдительности и региональному министру ЖКХ Николаю Смирнову. На его место у зама губернатора свои планы.

Свердловский минздрав чуть не отдали Федосеевой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры утверждают, что Андрей Карлов был не единственным кандидатом на пост главы свердловского минздрава, и главой ведомства могла стать влиятельная дама. Для назначения на пост рассматривалась кандидатура главы свердловского Росздравнадзора Оксаны Федосеевой. «Мурашко хорошо знает ее по прошлой работе и поддерживал ее кандидатуру. Однако Федосеева не имеет необходимого понимания работы больниц, поэтому выбор был сделан в пользу Карлова», — утверждают наблюдатели.

Биатлонисты гоняются за губернатором

Биатлонисты-олимпийцы Сергей Чепиков и Антон Шипулин почувствовали скорый старт выборной кампании в Госдуму, иронизируют наблюдатели. Парламентарии стремятся больше контактировать с губернатором Евгением Куйвашевым, который будет верстать списки кандидатов. Шипулин отправился с главой региона на север, а Чепиков поехал осматривать стройплощадки Универсиады.

«Ни тот, ни другой депутат к проектам, которые посещал губернатор, отношения не имеют, но очень хотят показать, что они могут быть полезны Куйвашеву», — смеются в окружении губернатора. Там отмечают, что Шипулину волноваться не о чем, а вот Чепикова нервирует статус аутсайдера в рейтинге активности федеральных депутатов. Да и странная симпатия Чепикова к экс-схимонаху Сергию сильно скомпрометировала депутата.

Езерский устроил разнос окружению

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Депутат Госдумы Николай Езерский потребовал от окружения «вывести его в интернет», утверждают в окружении парламентария. По легенде, он узнал о рассылке видеороликов, которую делает его коллега Андрей Ветлужских, расспросил окружение и понял, что единственный из парламентариев не ведет Facebook, отсутствует в Instagram и в целом выпадает из современных трендов. «Помощникам дано указание срочно исправить ситуацию, правда, как продвигать пожилого парламентария, они пока не понимают», — иронизируют в Госдуме.

Чиновникам предлагают переработку

Кризис сказывается на свердловских чиновниках: поговаривают, что начальнику отдела госслужбы и кадров Альбине Хамидулиной дали указание не спешить с набором сотрудников на вакантные позиции. «Экономия средств, которые можно будет потом пустить на премии, важнее заполнения всех ставок согласно расписанию. Любой согласится больше работать и больше получать», — пересказывают внутренние установки слухмейкеры.

Екатеринбург несет потери в бюджетной войне

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ходе согласительных комиссий планируется пессимизировать ряд заявок Екатеринбурга, чтобы сбалансировать траты регионального бюджета и выделить достаточно средств малым городам, намекают слухмейкеры в заксобрании региона.

«Екатеринбург на фоне предстоящего юбилея рассчитывает на большие бюджетные вливания, но накануне большой выборной кампании важнее показать территориям, что они не забыты», — объясняет инсайдер логику предстоящего решения. Главный вопрос — попытается ли Александр Высокинский защищать бюджет города или сдастся без боя.

Шептий одержал крупную победу…

Крупную аппаратную победу одержал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Ему удалось провести кадровую комбинацию, отправив в отставку недружественного мэра Артемовского Андрея Самочернова и, добившись согласия резиденции, поставить на освободившееся место своего старого соратника, руководителя городской ячейки единороссов Константина Трофимова.

… и ему уже начали искать замену

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На этом фоне активизировались разговоры о том, что Виктор Шептий пойдет по Артемовскому округу в Госдуму, сменив нынешнего депутата Андрея Альшевских. В этом случае, говорят слухмейкеры, будет необходим кандидат и на место самого единоросса в законодательное собрание. Им вполне может стать депутат Алексей Коробейников.

Губернатор Бурков выдвигает Карапетяна

Говорят, недавно в Екатеринбург совершил неофициальный визит губернатор Омской области и бывший главный областной справоросс Александр Бурков. Он серьезно обеспокоен ситуацией в местном отделении и перспективами выборов в Госдуму и законодательное собрание области: есть немалая вероятность, что «СР» рискует остаться без единого мандата. «По этому поводу на даче Буркова в Сысерти прошло совещание, одним из результатов которого стало очередное выдвижение в заксобрание скандального экс-депутата Армена Карапетяна», — знает инсайдер. По слухам, бизнесмен — единственный серьезный спонсор местного отделения эсеров.

Спикер Бабушкина грозит оппозиции…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спикер законодательного собрания Бабушкина показала, что до сих пор в форме и готова к решительным действиям. Рассказывают, что Людмила Валентиновна в очень жесткой манере отреагировала на передачу в областной парламент подписей для проведения референдума о прямых выборах мэра. «Сами напросились! Найдем фальшивые [подписи], пойдут уголовные дела за мошенничество», — цитирует инсайдер председателя заксобрания и делает вывод, что радость активистов может быть преждевременной.

…, но крайним сделают аппаратчика ЗС

Крайним в истории с подписями за возвращение прямых выборов мэров городов Свердловской области, которые теперь необходимо проверить Заксобранию, сделают руководителя аппарата Сергея Демакова, утверждают слухмейкеры в региональном парламенте. «Он окончательно утратил способность к стратегическому планированию. Чиновник его уровня должен был еще на начальном этапе помнить о том, что подписи придется проверять, и доложить об этом», — обсуждают в заксобрании. Учитывая возраст чиновника, очередной провал может стать поводом для скорого завершения его карьеры.

У справедливороссов-перебежчиков влиятельные враги

Свердловских эсеров, желающих избираться от «Единой России», не дадут зеленый свет. Одним из ярых противников их выдвижения от партии власти на довыборах в гордуму является депутат гордумы Сергей Мелехин. В активности последнего видят далеко идущие планы, в частности — создать в Гордуме Екатеринбурга неофициальную фракцию. Задача достижима: будучи главой Верх-Исетского отделения партии власти Мелехин уже подключил к борьбе своего соратника депутата ЗС, владельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова.

Мэр Екатеринбурга поставил перед новым замом спецзадачу

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый вице-мэр Екатерина Сибирцева поможет главе города Александру Высокинскому наладить отношения с депутатами гордумы, занимающимися вопросами соцполитики. «Это одна из ее задач. Сибирцевой нужно перетянуть на сторону администрации [врача] Сергея Боярского, [экс-вице-мэра по соцполитике] Михаила Матвеева, которые иногда голосуют нестабильно, а также [директора школы] Галину Арбузову, лояльную спикеру думы», — объясняет инсайдер.

Замы Высокинского меняют отношение к начальству

Заместители главы Екатеринбурга начинают по-иному относиться к своему руководителю. Наблюдатели отмечают, что, несмотря на пересуды и усмешки за спиной Высокинского, многие вице-мэры (в частности, куратор ЖКХ Владимир Гейко и зам по благоустройству Алексей Бубнов) стали относиться к нему более серьезно. «Фрондерство, которое ранее ощущалось на третьем этаже администрации, сходит на нет», — делятся городские чиновники, предполагая, что это может быть связано с аппаратным укреплением мэра.

С чиновницей мэрии Екатеринбурга поступили некрасиво…

Начальник комитета соцполитики Елена Левина, последние недели работавшая в статусе и. о. вице-мэра и претендовавшая на полновесное назначение на должность зама, узнала о крушении своих надежд от рядовых сотрудников. По словам слухмейкеров, руководство города не проинформировало ее, что на пост вице-мэра по соцполитике назначена не она, а Екатерина Сибирцева.

…, но ей светит повышение

Отмечается, что аппаратные позиции Левиной при этом укрепились: начальство якобы оценило терпимость чиновницы, которая отказалась от открытого возмущения. «Не исключено, что ей предложат что-то другое. Возможно, даже в областных структурах», — многозначительно прогнозируют инсайдеры.

Пиар-блок мэрии Екатеринбурга лихорадит

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Руководитель муниципальной радиостанции «Город FM» Инна Боева не будет покрывать вице-мэра Екатерину Куземку (с которой у нее якобы конфликт) на опросах в прокуратуре, которая проводит проверку в пиар-блоке «серого дома». Об этом, как утверждают инсайдеры, медиаменеджер заявила главе города Александру Высокинскому сразу после своего визита в надзорный орган. «Тот, в свою очередь, не стал ее разубеждать», — описывают в кабинетах власти. Ожидается, что сама Куземка, вышедшая из отпуска, прибудет на опрос в прокуратуру в ближайшее время.

В борьбу за места в гордуме Екатеринбурга включится РПЦ

Русская православная церковь в лице Екатеринбургской епархии может поддержать одного из кандидатов на довыборы в муниципальную думу, обсуждают в городских структурах власти, ломая голову об истинных целях кампании. «Если это действительно произойдет, то кандидата от церкви однозначно поддержит Москва», — уверен инсайдер. Предполагается также, что для достижения цели епархия может объединиться с одной из местных ФПГ.

Мямин испугался политики

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По информации из мэрии Екатеринбурга, не удалось уговорить для участия в довыборах в гордуму по одному из округов бывшего вице-мэра Сергея Мямина, который сейчас является одним из руководителей корпорации «Форум-групп». Говорят бывший чиновник не захотел участвовать с сложной борьбе, постоянно ведущейся в Сером доме, поскольку это большой риск для бизнеса, заявил он.

На довыборы в Екатеринбурге ждут скандалиста

Замглавы экосовета при мэрии Екатеринбурга Вадим Аверьянов может принять участие в довыборах в гордуму Екатеринбурга. Рассказывают, что идея с выдвижением лояльного городским властям общественника, известного выступлениями на акциях оппозиции, принадлежит вице-мэру Екатерине Куземке, которая якобы и патронирует Аверьянова. «Его могут использовать как спойлера, чтобы усилить основного кандидата и оттянуть голоса у представителя оппонентов мэрии», — предполагают в коридорах власти.

Оппозиция Екатеринбурга использует базу данных горожан

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициативная группа по возврату прямых выборов мэров использует собранную информацию о горожанах, подписавшихся под ее идеей, в политических целях. Рассказывают, что в распоряжении активистов — номера телефонов и адреса порядка десяти тысяч жителей Екатеринбурга.

«По сути, это готовая база „теплых“ контактов. Скорее всего, они будут использованы не только на довыборах [в гордуму Екатеринбурга], но и при подготовке различных акций», — рассуждает инсайдер. Предполагается, что база данных может оказаться у сообщества «Парки и скверы», а также у штаба Навального, чьи представители входили в группу по сбору подписей.

Шеф полиции Екатеринбурга выходит на контакт с мэром

Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Озеров, назначенный полгода назад, выстраивает взаимодействие с руководством «Серого дома». Именно с этим инсайдеры связывают визит полковника в кабинет мэра Александра Высокинского, состоявшийся в начале недели. При этом ранее в коридорах власти муссировались слухи о том, что отношения нового полицейского начальства с городской властью не заладились.

Фестиваль «Скрепа» запомнится казаками…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В очередной раз провалилась попытка директора фонда Святой Екатерины Александра Андреева организовать публичную акцию в столице Среднего Урала. На фестиваль «Скрепа» (проходит в Екатеринбурге как ответ на неделю гордости ЛГБТ) не удалось зазвать зрителей. Несмотря на солидный пиар-бюджет, кроме скандала вокруг участия в нем казаков, искавших гей-пропаганду в центре Екатеринбурга, фестиваль в городе ничем не запомнится.

… и разносом чиновников

Рассказывают, что провал фестиваля аукнется продвинутым чиновникам и депутатам. «Могли бы прийти сами, позвать своих избирателей, а все сделали вид, что им до этого дела нет», — негодует высокопоставленный чиновник. Функционеры, которым уже намекнули на политическую глухоту, отвечают, что не увидели анонсов у губернатора.

Есть вопросы к тем, кто курирует казаков, в частности, к директору департамента внутренней политики администрации губернатора Антону Третьякову и генералу казачьих войск, советнику губернатора Владимиру Романову. Выяснилось, например, что засветившиеся в уличном гей-скандале ряженые, не входят в официальный казачий реестр, но демонстрируют свою причастность к этому движению. «Запретить рядиться в казачью форму никому нельзя, но в данном случае ответить за серьезное отклонение от закона о казачестве придется чиновникам», — знает инсайдер.

Мэрия Екатеринбурга продолжает войну с ларечниками

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что конфликт мэрии с владельцами екатеринбургских киосков получит новое развитие. После того, как торговцы пригрозили властям митингом, их пригласили для разговора к вице-мэру по торговле Владимиру Боликову. Беседа проходила в конструктивном русле, но когда за визитерами закрылись двери, чиновник дал волю гневу.

«После этой встречи Боликов дал распоряжение собрать информацию по тем, кто не подписывает договор [аренды торгового места] по варианту администрации. Списки передадут юристам, чтобы они обосновали отказ от заключения договора», — поделился инсайдер. Места опальных предпринимателей в схеме нестационарной торговле выставят на аукционы.

Победа Гурария угрожает Кокшарову

Победа помощника полномочного представителя президента в УрФО Евгения Гурария в конкурсе «Лидеры России» может серьезно изменить кадровую ситуацию в уральском высшем образовании. Появились слухи, что после юбилея УрФУ в отставку может уйти его ректор Виктор Кокшаров. В то же время Гурарий, будет назначен на его место как перспективный представитель молодого поколения управленцев.

Мэр Ивделя рискует карьерой

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поездка губернатора Евгения Куйвашева на север Свердловской области, в ходе которой он поддержал кандидата на мандат депутата заксобрания мэра Ивделя Петра Соколюка, налагает на последнего большую ответственность. Теперь градоначальник не имеет права проиграть, в противном случае, он может потерять не только место в областном парламенте, но и должность главы Ивделя.

Чиновники Артемовского запутали прокуратуру

Автомобиль KIA CERATO, закупку которого мэрией Артемовского ГО опротестовала прокуратура, уже успел побывать в аварии, сообщают местные инсайдеры. Машина отбегала по Артемовскому и окрестностям полтора года, и ее балансовая стоимость значительно снизилась по сравнению с первоначальным состоянием. При этом надзорное ведомство через суд обязало поставщика — ООО «Оптима Авто» — в полном объеме вернуть средства, полученные по муниципальному контракту (1,2 млн рублей). Прокуратура усмотрела в закупке нарушение законодательства: предмет контракта обозначили предельно конкретно, что было интерпретировано как ограничение конкуренции. Впрочем, юристы артемовского комитета по управлению муниципальным имуществом намерены оспорить судебное решение, принятое по итогам прокурорской проверки.

От командующего ЦВО бежит замполит

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры в погонах рассказывают: начальник военно-политического управления Центрального военного округа Виктор Журавлев ищет новое место службы. Причиной быстрого ухода с должности, позволяющей получить погоны генерал-лейтенанта, слухмейкеры называют непростые отношения с командующим ЦВО Александром Лапиным. «Ситуация не характеризует ни начальника, ни подчиненного — просто не сошлись по службе», — шепчутся в штабе округа. Там же говорят, что увольняется почти все руководство пресс-службы ЦВО — служащие стремятся попасть в корпорацию «Вертолеты России».

Главарь банды хакеров «Лурк» меняет адвоката

Лидер хакерской группировки LURK, похитившей у россиян 1,7 млрд рублей с помощью компьютерного вируса, Константин Козловских решил сменить защиту. Его адвокат Ольга Кезик отстранена от ведения дела. Как сообщают источники, хорошо осведомленные о процессе, возможная причина этого — сделка со следствием. «С ним договорились о более мягком наказании, но с условием отставки адвоката. Если этот план реализуется, то судебный процесс пойдет очень быстро, а сразу после приговора ребята выйдут на свободу: время, проведенное под стражей, почти перекроет весь назначенный срок», — поясняет инсайдер. По его мнению, причина «сдачи позиций» хакерами в том, что они устали сидеть в тюрьме (находятся в СИЗО четыре года). Больше всех вымотан Козловский, который сидит камере-одиночке, больше похожей на карцер.

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