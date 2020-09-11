Как партии тратят миллионы рублей на победу на выборах-2020

Больше всего денег потратит на выборах «Единая Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Новые люди», созданная в 2020 году владельцем компании Faberlic Алексеем Нечаевым, собрала больше 86 млн рублей для участия в выборах в региональные парламенты 13 сентября. Это второй результат после «Единой России» (свыше 279 млн рублей), следует из официальных отчетов избиркомов субъектов РФ. Какие еще сюрпризы таят избирательные фонды партий — в рейтинге от URA.RU.

13 сентября обновятся составы 11 заксобраний регионов России. Но отчет о движении партийных средств на сайте избиркома республики Коми оказался недоступен. Данные избиркома ЯНАО не обновлялись с 24 августа и не полны. Дозвониться до ведомств, чтобы уточнить актуальную информацию, не удалось — поэтому эти два региона не учитываются в рейтинге.

URA.RU проанализировало избирательные фонды 15 партий. Первое место в рейтинге заняла «Единая Россия» (279 миллионов рублей), на втором оказались «Новые люди» (86 миллионов), третье заняла «Справедливая Россия», обойдя КПРФ и ЛДПР. Но намного интереснее, куда политические объединения тратят эти деньги — это может многое сказать о результатах будущих выборов.

КПРФ и «Яблоко» сделали ставку на бесплатную помощь

КПРФ по сумме собранных средств (около 33,5 млн рублей) оказалась лишь восьмой в рейтинге из 17 партий. Источник агентства в компартии сообщает, что они делают ставку на волонтерскую сеть. «У нас большое количество сторонников в каждом из регионов, которые готовы помогать КПРФ бесплатно — агитировать и работать наблюдателями на участках. В том числе, активные пенсионеры», — отмечает он. Получить оперативный комментарий в ЦК партии не удалось, там не ответили на звонок.

Одна из старейших партий России «Яблоко» была допущена до выборов только в одном регионе — Костромской области. Но даже этот факт не дал партии сконцентрировать здесь крупные финансовые силы — она занимает последнее место в рейтинге. «С деньгами у оппозиционной партии непросто, это правда. Но мы надеемся, что смогли компенсировать это энергией наших кандидатов и волонтеров, которые вели избирательную кампанию», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

13 сентября заксобрания выберут в 11 регионах страны Фото: Илья Московец © URA.RU

Новосибирские выборы — самые дорогие и конкурентные

Больше всего денег (183 млн рублей) партии собрали на выборы в заксобрание Новосибирской области. Почти половина бюджета «Новых людей» (41,5 млн рублей) приходится на долю этого региона. Региональный бюджет ЕР в Новосибирске также самый серьезный — 66,7 млн рублей. По мнению экспертов, это говорит о высокой конкурентности выборов.

«Есть несколько городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, выборы в которых являются знаковыми для всей страны. Новосибирск как раз входит в их число. Выиграть здесь — это престижно и красиво», — отмечает политолог Дмитрий Солонников.

Партии-спойлеры тратят серьезные деньги, не надеясь на выигрыш

«Партия пенсионеров», которую считают спойлером КПРФ и «Справедливой России», стала единственной непарламентской партией, которая участвует во всех девяти кампаниях, собрав на эти цели свыше 50 млн рублей. Точечно большие суммы вкладывают в выборы и «Коммунисты России» (почти по 10 млн рублей на кампании в Костромской и Калужской областях). При этом политологи и соцопросы не дают этим политобъединениям шансов на прохождение пятипроцентного барьера.

По мнению Карягина, эти партии могли и не ставить перед собой задачу выиграть, поскольку у них уже есть представительства в заксобраниях, и они освобождены от обязанности собирать подписи избирателей для участия в выборах в Госдуму-2021. «Могу предположить, что это разогревочная кампания перед выборами в федеральный парламент. Партиям просто необходимо присутствие в информационном региональном поле, чтобы через год стартовать уже с какой-то базой, а не с «холодным избирателем», — считает эксперт.

Большую часть денег Захар Прилепин потратит в родной Рязанской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые партии обозначили свои ключевые регионы

Львиная доля избирательного фонда (23 млн из 37 млн рублей) партии Захара Прилепина «За правду» приходится на кампанию в Рязанской области. По мнению местного политолога Юрия Мостяева, объединение имеет шансы пройти в региональную думу, в том числе, и потому, что писатель родился в регионе. Его мнение подтверждает исследование ВЦИОМ, которое предсказывает, что «За правду» наберет на выборах 7% голосов.

Похожую стратегию выбрали «Новые люди», которые собрали на выборы в новосибирское заксобрание 41,5 млн рублей (общий фонд — 86,7 млн рублей). «Партия прямой демократии» 6,3 млн рублей и 6,6 млн рублей потратит на кампанию в Воронежской области. «Это правильная стратегия, если у вас нет неограниченного объема денег. Тогда нужно распределять силы и искать основное направление, где концентрируются силы», — отмечает политолог Солонников.

Но есть другой момент, добавляет эксперт, региональные кампании во многом проводятся за счет местного бизнеса, который участвует в избирательном процессе. Это частично подтверждают данные рязанского фонда «За правду» — больше 14 млн в кассу партии внесли предприниматели.

Эсеры рискуют остаться без мест в калужском заксобрании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Траты спонсора СР могут обернуться провалом

«Справедливая Россия» взлетела на третье место рейтинга, собрав более 30 млн рублей на выборы в заксобрание Калужской области — это почти в два раза больше, чем фонд ЕР в этом регионе. «При этом активной кампании эсеры не ведут, используют старые приемы — стоящие на парковках машины с рекламой, выпускают газету», — отмечает калужский политолог Виталий Черников.

Большой фонд СР в Калужской области объясняется тем, что 28,7 млн в него внесла московская инвестиционная кампания «Русс-Инвест», владельцем которой является Александр Бычков — действующий депутат заксобрания и первый номер списка партии на выборах в калужский парламент.

Впрочем, по мнению источника в калужских политтехнологических кругах, траты не принесут Бычкову никакой пользы. «Его рейтинг, как и популярность СР в Калуге неизбежно снижается», — заявил инсайдер. Политолог Черников согласен с собеседником агентства. «Бычков воспринимается населением как москвич, калужанином он не стал», — подытоживает эксперт. Дозвониться в калужское отделение «Справедливой России» не удалось. В центральном офисе партии также не ответили на звонок.