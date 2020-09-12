Чего боятся политэлиты ХМАО после переизбрания губернатора

На церемонию инаугурации губернатора ХМАО приехали VIP-гости почти со всего УРФО Фото: центр социальных медиа Югры

статья из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Политическая элита ХМАО после переизбрания губернатора Югры Натальи Комаровой с волнением ожидает оглашения нового состава окружного правительства. От этого зависят тектонические сдвиги среди истеблишмента. Выборы главы региона уже преподнесли сюрприз в виде раскола оппозиции на заседании окружной Думы. Все подробности главного политического события года в ХМАО — в репортаже URA.RU.

Все кандидаты в губернаторы ХМАО перед началом голосования в Думе волновались. Даже Наталья Комарова, для которой подобное выступление перед парламентариями уже третье в карьере, была собраннее и сдержаннее, чем обычно. Сложнее всех, пожалуй, было главному югорскому коммунисту Алексею Савинцеву. Ему до сих припоминают речь, которую он произнес пять лет назад во время прошлых губернаторских выборов. Тогда глава КПРФ в Югре во время оглашения предвыборной программы под смех депутатов в зале досрочно поздравил Комарову с победой и попросился на работу в окружное правительство. На этот раз в своей речи Савинцев предстал в роли неутомимого оппозиционера, критиковал власть и требовал отставки некоторых членов правительства.

Главный югорский эсер Михаил Сердюк (справа) был сегодня весьма миролюбив Фото: Центр социальных медиа Югры

Главный югорский «справедливоросс» Михаил Сердюк, напротив, во время своего выступления заявил, что сейчас не время «для распрей, нужно консолидировать усилия для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса и экономического кризиса». Говорят, что такая тональность речи Сердюка была весьма благосклонно встречена в стане партии власти, и ее представители потом долго общались с главой югорских эсеров в кулуарах церемонии, проходившей в КТЦ «Югра-классик».

Депутат Думы ХМАО от ЛДПР Игорь Винников заставил обратить на себе пристальное внимание всех собравшихся в думском зале заседаний, когда признался, что не согласен с решением фракции испортить бюллетени во время предстоящего тайного голосования, а собирается поддержать действующего губернатора: «Суть сводится к одному — нам нужна стабильность. Хочется своего человека, нужен сильный производственник. Мы сидели на фракции решали, но кроме как испортить бюллетень или в конце концов засунуть его в карман, ни к чему не пришли».

Уже после окончания думского заседания, во время общения с журналистами, демарш Винникова глава фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун объяснил внутрипартийным плюрализмом мнений. В итоге за Комарову проголосовали единороссы и представитель либерал-демократов, коммунисты и Сердюк проголосовали за себя.

Полпред президента в УРФО Николай Цуканов за день успел подарить губернатору ХМАО Наталье Комаровой несколько букетов Фото: Центр социальных медиа Югры

Полномочный представитель президента в УРФО Николай Цуканов тепло поздравил Комарову с победой, но в напутствие напомнил о том, что впереди непростые пять лет. Помимо традиционного букета цветов полпред подарил главе региона книгу об истории России и пожелал «войти, а не вляпаться в историю».

Источник URA.RU в политическом истеблишменте региона сообщил, что Цуканов подобные подарки дарил и на других церемониях инаугураций губернаторов в уральском федеральном округе. «Это демонстрирует одинаковое отношение полпреда ко всем губернаторам и территориям в УРФО», — считает инсайдер.

После окончания церемонии инаугурации случился непредвиденный инцидент, который пришлось разрулить самой Комаровой. Когда полпред вместе с губернатором подходили к месту сбора журналистов для общения с ними, фотограф одного из местных изданий начал вдруг кричать на весь вестибюль о том, что ему мешают работать. «Все начали озираться. А губернатор спокойно пригласила фотографа поработать во время пресс-подхода и как-то сгладила углы», — рассказал один из очевидцев.

После окончания торжеств весь политический бомонд ХМАО находится в нервном ожидании перед оглашением нового состава окружного правительства. Среди югорских вице-губернаторов расслабленным выглядит лишь Владислав Нигматулин, назначение которого состоялось на неделе перед инаугурацией. «Он пока может быть спокоен за свое будущее. Его же только назначили.

Губернатору было нужно, чтобы человек, ответственный за реализацию проекта по строительству научно-технологического центра в Сургуте присутствовал на встрече с министром науки и высшего образования [Валерием] Фальковым, который прилетал в Югру 9 сентября.

Не все гости смогли приехать на инаугурацию из-за эпидемии коронавируса и выборов Фото: Центр социальных медиа Югры

Среди других замов очень шаткие позиции у [Николая] Милькиса, [Юрия] Южакова и [Всеволода] Кольцова. Остальные кадровые решения будут озвучены скорее всего 14 сентября», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства заявили, что о кадровых решениях будет сообщено сразу, как они будут произведены.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с URA.RU заявил, что перед новым губернаторским сроком перед Комаровой стоят несколько вызов, от решения которых зависит успех ее деятельности на посту. «Главные из них — сохранить сложившийся вокруг неё элитный консенсус, обеспечивающий региону инвестиции, расширить социальное содержание политики региональной власти, гарантировать восстановительный, а затем общий рост региональной экономики, прежде всего — сырьевого сектора», — считает эксперт.

Фото: Центр социальных медиа Югры