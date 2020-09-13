По итогам 13 сентября в России появились как минимум две новые политсилы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Малые партии, созданные в 2020 году, отобрали голоса у старой оппозиции на выборах 13 сентября и получат места в региональных парламентах. Об этом свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМ в субъектах России. В стране сформировался запрос на новые лица в политике, потому что люди не верят традиционным партиям. Поэтому молодые игроки, заручившись поддержкой населения, активно включатся в борьбу за мандаты депутатов Госдумы в 2021 году, считают политологи.

Экзитполы ВЦИОМ показывают, что партия «Новые люди» получила 5,9% голосов на выборах в Новосибирской области, 8,4% — в Калужской, 6,5% — в Костромской, 6,1% — в Рязанской. Кроме того, 9,1% голосов в Рязанской области набирает, по данным социологов, партия Захара Прилепина «За правду». Обе партии, получив мандаты в региональных парламентах, будут избавлены от необходимости собирать подписи избирателей для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Результаты опросов частично подтверждают первые данные ЦИК в Новосибирской области — предварительно «Новые люди» набирают там около 6%.

По данным экзиполов, «Новые люди» проходят в четыре заксобрания Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

При этом, по данным ВЦИОМ, пятипроцентный барьер в Новосибирской области не преодолела «Справедливая Россия», которая впервые в истории рискует оказаться за бортом парламента Новосибирской области. По мнению гендиректора Институт региональных проблем Дмитрия Журавлева, неудача эсеров объясняется тем, что население устало от старой оппозиции. «К СР у людей вопрос тот же, что и к „Яблоку“ — а вы вообще существуете?» — прокомментировал специалист данные экзитполов.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин также отмечает, что новые партии забирают голоса у старой парламентской оппозиции, поскольку «Единая Россия» набрала примерно те проценты (35-45%), которые ей и предсказывали. «В России сыграл свою роль давно назревший запрос на новые политические лица. Думаю, что все новые партии (кроме „Новых людей“ и „За правду“ это „Зеленая альтернатива“ и „Партия прямой демократии“) получат представительство в заксобраниях», — считает политолог Григорий Казанков.

Появление новых партий совпало с желанием населения быть представленным во власти — надежда на это возлагается на новые партии. «Глядя на сложившиеся партии люди знают, что на чудо они не способны. А чудо людям просто необходимо», — говорит Журавлев, объясняя успех новых политобъединений.

За новыми проектами пристально следят в администрации президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее агентство писало, что создание новых партий инициировал Кремль, чтобы расколоть оппозиционный электорат на выборах в Госдуму. Но получив поддержку населения, которое поверило в будущее новых игроков, молодые партии реально включатся в борьбу за места в федеральном парламенте, считает политолог Карягин. «До 13 сентября их будущее не было определено. Сейчас же они будут вкладывать в работу больше денег и других ресурсов», — отмечает он. По мнению эксперта, новые партии составят реальную конкуренцию традиционной оппозиции в 2021 году, особенно по одномандатным округам.

«Оценивать перспективы прохождения в Госдуму новых партий по спискам пока сложно. Надо помнить, что помимо пятипроцентного барьера (дающего места в парламенте — прим. ред.) есть еще и трехпроцентный, открывающий доступ к госфинансированию. Это очень серьезный ресурс, достаточно вспомнить, что стало с „Яблоком“, когда партия лишилась этих денег, не набрав 3% в 2016 году», — добавляет эксперт.

Григорий Казанков смотрит на перспективы новых партий более радикально. «В будущей Госдуме вместо обычных четырех фракций будет пять или шесть. Скорее всего, шесть», — подытожил эксперт. Потому борьба на выборах в Госдуму в 2021 будет ожесточенной, расслабляться нельзя ни старой оппозиции, ни даже «Единой России».