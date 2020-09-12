Курганскую область по итогам выборов ждет сюрприз

В Курганской области завершились выборы в региональный парламент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Кургане завершилось трехдневное голосование на выборах в областную думу. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Вместе с тем, появились первые данные экзитполов, согласно которым «Единой России» удается сохранить в региональном парламенте квалифицированное большинство.

«По предварительным данным экзитполов, у „Единой России“ 52,5%. На втором месте КПРФ — 19%. У „Справедливой России“ — около 12%, у ЛДПР — около 11%. 5,5%— у „Партии пенсионеров“», — рассказала URA.RU директор областной библиотеки имени Югова (учреждение занималось организацией экзитпола) Наталья Катайцева. Она обратила внимание, что это только предварительные данные, окончательные итоги экзитпола еще не готовы.

«Пока по предварительным данным экзитпола, на всех одномандатных округах лидируют кандидаты от „Единой России“», — сообщил URA.RU источник, близкий к политическим кругам региона. Он отметил, что если данные экзитпола подтвердятся, «Единая Россия» сохранит за собой большинство мандатов в облдуме. Кроме того, в состав думы впервые войдет представитель «Партии пенсионеров».

Выборы в Курганскую областную думу проводились с 11 по 13 сентября по смешанной системе. Из 34 мандатов 17 достанутся кандидатам, победившим на своих одномандатных округах. Оставшиеся 17 мандатов распределят по партийным спискам. Ожидается, что итоги выборов областной избирком будет подводить 14 сентября.