Кто будет отвечать за Челябинскую область до 2025 года

Главным бенефициаром завершившейся кампании можно считать губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Партия «Единая Россия» сохраняет контроль над парламентом Челябинской области. Об этом стало известно вечером 14 сентября, когда облизбирком закончил подсчет всех бюллетеней. Корреспонденты URA.RU выяснили, кого партии делегируют в региональное заксобрание нового созыва.

Фракция «Единой России» по итогам выборов будет насчитывать 44 депутата из 60-ти. Это на один мандат меньше, чем созывом ранее, но у «ЕР» сохранилась возможность принимать любые решения, не оглядываясь на конкурентов. Из них 28 кандидатов выиграли в одномандатных округах. Еще 16 человек пройдут по спискам.

В ЗСО нового созыва «Единая Россия» сохранила более двух трети мандатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Справедливая Россия» увеличила свое представительство с пяти до семи депутатов. Двое их них избрались в одномандатных округах (Дмитрий Ларин и Дмитрий Сумин), еще пятеро — по спискам. Четыре (на один больше) мандата получает КПРФ. Все те же три депутата будут у ЛДПР. По одному мандату получат дебютанты ЗСО — «Зеленая Альтернатива» и Партия пенсионеров.

В одномандатных округах победили: Андрей Важенин (округ Северный №1), Татьяна Кузнецова (Горнозаводский №2), Елена Тарасова (Кыштымский №3), Михаил Похлебаев (Озерский №4), Дмитрий Мешков (Пригородный №5), Александр Решетников (Катав-Ивановский №6, Леонид Урмашов (Саткинский №7), Олег Садовских (Златоустовский №8), Евгений Субачев (Миасский №9), Денис Сазонтов (Каштакский №10), Алексей Денисенко (Металлургический №11), Дмитрий Ларин (Калининский №12), Вячеслав Ершов (Курчатовский №13), Игорь Свеженцев (Заречный №14), Михаил Видгоф (Тракторозаводский №15), Александр Шестаков (Центральный №16), Александр Мотовилов (Советский №17), Вадим Ромасенко (Железнодорожный №18), Евгений Губанов (Заводской №19), Дмитрий Сумин (Копейский №20), Дмитрий Пырсиков (Чебаркульский №21), Анатолий Еремин (Коркинский №22), Владимир Перезолов (Еманжелинский №23), Константин Струков (Верхнеуральский №24), Владимир Павлов (Троицкий №25), Валерий Колокольцев (Ленинский №26), Вячеслав Евстигнеев (Правобережный №27), Павел Шиляев (Орджоникидзевский №28), Анатолий Брагин (Промышленный №29), Сергей Буяков (Южный №30).

Олег Гербер (справа) получит мандат лично от губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При распределении мандатов между списками партий «паровозы» «Единой России» губернатор Алексей Текслер и детский омбудсмен Евгения Майорова отдадут свои места другим единороссам. Как сообщил источник URA.RU в партии, глава региона поддержит таким образом Олега Гербера. «В Саткинском округе №7 набралось голосов на два мандата. Но когда лидер списка Олег Цепкин уйдет в сенаторы, кто-то займет его место. В Еманжелинском округе первым номером списка был мэр Южноуральска Александр Лазарев. Он сыграл роль „паровоза“ и уступит мандат Валерию Филиппову», — рассказал собеседник.

С учетом этих нюансов, по спискам в ЗСО от «Единой России» проходят: Владимир Мякуш (второй номер общеобластного списка), Олег Голиков (Северный №1), Павел Киселев (Кыштымский №3), Давид Альтман (Пригородный №5), Лена Колесникова (Катав-Ивановский №6), Олег Цепкин и Евгений Андреев (Саткинский №7), Максим Романов (Каштакский №10), Дамир Утарбеков (Металлургический №11), Александр Журавлев (Чебаркульский №21), Олег Гербер (Коркинский №22), Виктор Филиппов (Еманжелинский №23), Юрий Карликанов (Верхнеуральский №24), Евгений Илле (Троицкий №25), Андрей Еремин (Промышленный №29), Дмитрий Клеутин (Южный №30).

Во второй по численности фракции мандаты зачастую раздаются не по спортивному принципу. Точно в ЗСО проходят участники общеобластной тройки кандидатов Василий Швецов и Ольга Мухометьярова. Еще три мандата под вопросом. На них претендуют получившие наибольшее количество голосов в своих округах Павел Жолобов, Александр Долгушин и Владимир Бекишев.

От КПРФ в ЗСО пройдут Игорь Егоров, Константин Куркин и Сергей Нациевский. Четвертый номер пока под вопросом.

ЛДПР в ЗСО представят второй и третий номер общеобластного списка Алексей Беседин и Евгений Рева. Лидер списка Владимир Жириновский передаст мандат однопартийцу. Наибольшее число голосов среди всех территориальных групп получил Евгений Покрышкин.

Малые партии будут представлены лидерами своих списков кандидатов. Это Михаил Махов («Зеленая Альтернатива») и Степан Фирстов (Партия пенсионеров).