Губернатор Текслер получил новый пост

Алексей Текслер (справа) и Владимир Мякуш сохранили для «Единой России» большинство в заксобрании Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинский губернатор Алексей Текслер, встав во главе списка кандидатов «Единой России», повысил рейтинг партии и сохранил ей большинство в заксобрании области нового созыва. В роли лидера списка ему удалось сформировать конструктивный и контролируемый парламент региона, говорят инсайдеры агентства. Его работу высоко оценили на федеральном уровне — теперь Текслер возглавит региональное отделение «ЕР».

Первые результаты выборов показали, что «Единая Россия» набирает около 44% голосов, «Справедливая Россия» — 15%, КПРФ и ЛДПР — по 11%. Партия Пенсионеров и «Зеленая альтернатива» едва преодолевают 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в ЗСО.

Политолог, директор аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин подчеркивает, что «Единая Россия» стартовала на выборах «с очень низкой электоральной базы». «Социально-экономическая ситуация в стране из-за кризиса, вызванного коронавирусом, сейчас тяжелее, чем в 2016 году, когда „ЕР“ на выборах в Госдуму в Челябинской области получила 38%. Нынешний рост показателя связан с тем, что список кандидатов возглавил Текслер. Он смог увеличить популярность партии. А любой рейтинг свыше 40% — это очень серьезный показатель», — заявил эксперт.

Этот результат оценили на федеральном уровне. Во время онлайн-эфира по подведению итогов выборов 13 сентября, лидер «ЕР» Дмитрий Медведев предложил Текслеру возглавить региональное отделение партии. «Алексей Леонидович уже состоялся, как региональный руководитель. А вот та работа, которая вами проводилась по подготовке к нынешним выборам уже как члена „Единой России“, дает мне основания предложить вам возглавить региональную партийную организацию», — сказал Медведев. Текслер согласился.

Действующий спикер ЗСО и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш принял это решение с достоинством.

«Владимир Викторович добился главного — сохранил свою команду. А занимает он конкретную должность или нет — не столь принципиально. Возможно, для него это даже станет легче — Мякуш с 2005 года возглавляет и ЗСО, и региональное отделение „ЕР“», — объяснил URA.RU источник из его окружения.

Другой инсайдер из «ЕР» рассказал, что Мякуш внес большой вклад в победу «ЕР». «Мякуш на всех совещаниях делал упор на то, что не нужно искусственно нагонять явку. Он просил сосредоточиться на мобилизации своего электората. И эта ставка тоже сыграла», — говорит собеседник.

Марсель Хазиев (слева) утверждает, что не помогал Дмитрию Ларину (справа) на выборах Фото: телеграм-канал «Будни депутата»

Несмотря на успех «Единой России», нынешние выборы вскрыли риски, которые партии предстоит купировать. И в первую очередь — разобраться с членами «ЕР», которые на нынешних выборах работали на кандидатов от «Справедливой России». Самый яркий пример — выборы в Калининском округе №12. Там единоросс Владимир Бодров предварительно проиграл эсеру Дмитрию Ларину. В штабе первого на протяжении всей кампании говорили, что на справедливоросса работала целая команда из «ЕР». Среди них — депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев, его коллега из Калининского райсовета Андрей Кондратьев и другие единороссы.

Сами они отрицают участие в кампании Ларина. «Это попытка очернить меня как депутата. Я „ЕР“ на встречах с жителями не критикую, наблюдателей для „СР“ не собирал», — опроверг подозрения Хазиев в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вы с ума сошли говорить мне такое! Если есть жалобы, пусть их разбирают на фракции» — возмутился Кондратьев. Однако источник агентства в «ЕР» подчеркивает, что эта ситуация будет разбираться на самом высоком уровне.

Лидер списка «Зеленой альтернативы» Михаил Махов (справа) с большой вероятностью получит мандат депутата ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще один важный итог кампании — сразу две малые партии проходят в ЗСО и создают плацдарм для участия в выборах в Госдуму в следующем году. Завкафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин объяснил, что «Зеленая альтернатива» удачно заняла свободную электоральную нишу партии правых взглядов, которая ориентируется на молодежь и городское население. «В этом сегменте предложение было ограниченным, они тут сработали удачно. Партия пенсионеров работала на поле „Справедливой России“, да и сам по себе бренд во многом стараниями [возглавлявшего партию депутата Госдумы, ныне лидера „СР“ Валерия] Гартунга в Челябинской области был давно раскручен. И они смогли ввести избирателя в заблуждения, оттянув голоса „СР“», — заключил эксперт.