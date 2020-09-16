Тренер Шипулина: «Он в Госдуму полез. Там же работать не надо»

Владимир Путров уверен. что Антон Шипулин мог достичь большего, если бы продолжил тренироваться у него Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Путров — личный тренер трех олимпийских чемпионов Юрия Кашкарова (1984 год), Александра Попова (1988) и Евгения Редькина (1992). В этом списке до недавних пор был Антон Шипулин, но из-за допингового скандала уральского спортсмена лишили медали за эстафету на Олимпиаде в Сочи.

Тренер помог спортсменам пройти путь от подающих надежды юниоров до членов главной команды страны. В беседе с URA.RU легендарный наставник рассказал о карьере Шипулина, проблемах российского биатлона и допинговом скандале.

— Владимир Михайлович, вы — тренер троих олимпийских чемпионов, которые являются воспитанниками ханты-мансийской школы. В последние пару лет российские спортсмены редко показывали выдающиеся результаты на этапах Кубка мира. Закончились таланты у нас? Почему не выигрываем?

Владимир Путров был личным тренером Юрия Кашкарова, Александра Попова и Евгения Редькина, которые становились олимпийскими чемпионами. До недавних пор в этом списке был и Антон Шипулин Фото: Анна Майорова © URA.RU

— На самом деле нет тренеров. У нас остался один Валерий Польховский (новый главный тренер сборной России по биатлону, — прим. ред.). Нет тренеров, которые уделяют достаточное внимание своим спортсменам. Питание, проживание, — все должно быть на тренере, чтобы он понимал, как и чем живет воспитанник. У меня даже план работы сохранился за все эти годы. Я не буду спрашивать ни Белозеровых (главный тренер резервной мужской сборной России по биатлону), ни Хованцевых (бывший главный тренер сборной России по биатлону), а возьму спортсмена и буду знать, что ему дать утром, что дать на первой или второй тренировке.

Но чтобы добиться результатов, нужно не только то, что дал тренер, а еще необходимы природные данные. Примерно от четырех до пяти лет нужно, чтобы воспитать вундеркинда, который, правда, должен появиться. Сегодня все запущено в школах. Откуда черпать Чепиковых, Кашкаровых, Поповых, Редькиных?

— А сами люди не меняются со временем? У современных детей и подростков другие нужды.

— Света Миронова (член женской сборной России по биатлону) — хорошая девочка. Ей 26 лет. Сколько лет еще нужно, чтобы она стала чемпионкой мира или олимпийской чемпионкой? Да нисколько. Она уже этого никогда не достигнет. Уже не сможет, в силу своих физических возможностей.

Самое страшное для современной молодежи то, что они сидят и спят в телефонах. Очень много времени и внимания отнимают эти гаджеты.

— А есть сейчас перспективные ребята, за которых надо взяться хорошему тренеру, и они смогут достичь тех успехов, которых достигали ваши парни?

— Почти нет. Единственный — Александр Логинов (член сборной России по биатлону). Я приметил его, когда был президентом Союза биатлонистов Михаил Прохоров, а потом в Тюмени на гонке. Он был моложе Шипулина. Я подумал: «Ну, его, наверное, надо взять». А он из Саратова, там его тренировала женщина. И потом Александр Касперович (личный тренер Александра Логинова) его приметил.

— Что думаете о допинговом скандале? Насколько возможно, что у нас в стране такое действительно было?

Владимир Путров тренировал Антона Шипулина с 2006 по 2014 год. После этого уральский спортсмен перешел к Андрею Крючкову Фото: Николай Бастриков © URA.RU

— Если и было, то это все внедрил Касперович. Он же Логинова «подсадил», который теперь не хочет сдавать наставника. Это не удивительная ситуация. Все норвежские спортсмены придумали себе астматические заболевания. Им через нос вводят в легкие кислород, легочную систему обеспечивают и прут, как на самолете. У меня жена астматик. Я это хорошо сейчас все освоил.

— Антон Шипулин полностью реализовал свой потенциал или мог добиться больших результатов? (Владимир Путров работал с Шипулиным с 2006 по 2014 год, — прим. ред.)

— Конечно, мог. Антон был очень толковый, хороший и способный парень. Все слушал, все делал. Я сам к этому стремился: добился того, чтобы Шипулина взяли во взрослую команду, когда Союз биатлонистов России возглавлял Александр Тихонов. Антон в моей квартире спал, пока я ему в школе-интернате комнату не нашел. А спад у Антона пошел тогда, когда он перешел к другому тренеру.

Считаю, что Шипулин мог добиться большего в спорте, если бы в дело не вмешался Андрей Крючков (последний тренер Шипулина), который долго был аналитиком. 2016—2017 годы Шипулин протерпел на моих «запасах». Сейчас что он делает? В Госдуму полез. Там же работать не надо, просто сидеть и кнопки нажимать! Фетисов или Валуев еще могут что-то сказать.

— Считаете, что он зря пошел в политику?

Владимир Путров признавался лучшим тренером СССР в 1990 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Нет, не зря. Это его личное дело.

— Владимир Михайлович, сколько примерно нужно средств в месяц, чтобы вырастить будущего чемпиона?

— Смотрите, нужно питание, одежда, экипировка, лыжи — примерно четыре пары обязательно на первые старты. В год спортсмену надо 1,2 млн рублей примерно. И это еще без поездок.

— Что кроме лыж необходимо для полноценного воспитания будущего чемпиона? Винтовка? Есть у вас какие-то советы для начинающих спортсменов?

— Начинающим биатлонистам я советую винтовку, апгрейт которой провела компания «Форэс». Она подходит для ребят 8—9 лет примерно. Сделана идеально. Ну, есть недостатки, мы сейчас с главой свердловского регионального отделения «Юность России» Юрием Громыко пообщаемся, я ему подскажу, что нужно поменять. Хочу сделать ее переносной, так как через год примерно девочке или мальчику нужно будет привыкать бегать с ней. Тут заморочек очень много. Она чем ценна — что на нее не надо разрешение для перевозки оформлять.

Апгрейт винтовки — проект компании «Форэс». Спортивное оружие обойдется начинающему спортсмену в 40 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

— В России кто-то еще делает биатлонные винтовки для школьников?

— В Новосибирске олимпийская чемпионка по биатлону [Альбина Ахатова] создает винтовки, но она продает их по 220 тысяч рублей за одну. А эта (показывает, что в руках — прим. ред.) за 40 тысяч рублей.

— А какие есть соревнования сейчас у нас?

— А сейчас, 18 сентября будет здесь на стадионе «Калининец». Мне повезло, что Громыко внедряет нормы ГТО в школьную программу благодаря программе «Юность России». Ну, как можно расти и развиваться молодому парню, а потом не постоять за женщину, за девочку, за мать. Не поднести ей сумки, не оказать помощь. Отсюда же надо идти и отталкиваться.

— Правильно ли понимаю, что планируете кого-то присмотреть в качестве ученика?

— Сейчас у меня предложение поступило, девятилетнюю девочку с Тавды привезли. Просят, чтобы взял. Я, пока не умру, я все равно буду заниматься биатлоном. Буду новых выбирать, искать и воспитывать.