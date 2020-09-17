Инсайды ЯНАО: губернатор готовит зачистку

Особенности Ямала Коллаж: URA.RU

Губернатор планирует провести массовое сокращение чиновников правительства, а его ставленник терроризирует подчиненных в газовой столице. Партийный лидер втемную использовала своего беспартийного соратника, чтобы попасть в заксобрание, а бывший депутат предпочла покинуть Ямал. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кто потерял документы об исчезнувшей дороге за миллиард и почему никто не рвется работать в окружном депфине.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор решил зачистить правительство

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во властных структурах Ямала упорно ходят слухи, что чиновников правительства уже в следующем году ждет большая чистка. «Губернатор Дмитрий Артюхов планирует отказаться от услуг многочисленных штатных консультантов, советников и координаторов, которыми заполнено правительство и автономные департаменты, оставив лишь самых ключевых, — рассказывают осведомленные собеседники. — Такие реорганизации в один момент не проводятся, а требуют большой подготовительной работы, в том числе по оценке компетенций руководящего звена».

По словам источников, реорганизация приведет к колоссальной экономии бюджетных средств. Обязанности советников, консультантов и координаторов многочисленных проектов будут перераспределены между оставшимися чиновниками, делятся мнениями слухачи.

Ставленник Артюхова устроил террор новоуренгойским чиновникам

В кабинетах мэрии Нового Уренгоя поговаривают, что с назначением Андрея Воронова врио главы города вольготная жизнь чиновников закончилась. «Непонятно, какие там установки давал Воронову губернатор, но после ухода Ивана Костогриза врио мэра в буквальном смысле терроризирует сотрудников администрации, — делятся собеседники. — Многие впервые за долгие годы идут на службу без желания, в предвкушении тяжкого труда и разносов от начальства».

Радуются, пожалуй, только самые отпетые трудоголики — сейчас ни в одном отделе нельзя наткнуться на чиновника, который от безделья гонял бы чаи вне расписания или раскладывал «косынку» на компьютере. Воронов якобы уже успел мотивировать всех начальников управлений и отделов, и теперь они тоже не дают спуска подчиненным.

Глава депздрава укрепляет позиции

Фото: YouTube, стоп-кадр видео

По сообщениям источников в медицинских кругах, за переводом заместителя главы окружного департамента здравоохранения Кирилла Трапезникова в Новый Уренгой кроется желание его шефа Сергея Новикова укрепить свои позиции. «Когда назначение Трапезникова произойдет, это будет еще одним шагом по упрочению главы депздрава, — делятся инсайдеры. — Новиков везде рассаживает своих людей на должности главврачей и заведующих отделениями».

По словам источников, сам Трапезников не горит желанием перебираться в газовую столицу на постоянное место жительства, тем более что коллектив НЦГБ видит будущим главврачом Ивана Лазарева, а быть в оппозиции подчиненным ему не хочется. Однако у шефа другие планы и вряд ли чиновник сможет отказаться от предложенной должности.

С директором депэкономики никто не хочет работать

В коридорах власти ходят пересуды, что новые заместители директора департамента экономики ЯНАО, которых сейчас подбирают на вакантные должности, быстро разочаруются в работе. «Те, кто заявился на конкурс, видимо, не знают, каково это — быть в подчинении у Светланы Гусевой, — рассказывают чиновники. — Потому и претендентов не много, в основном это люди из других регионов, которые еще не навели справки о том, с кем придется иметь дело».

Вопрос даже не в том, что Гусева — требовательный руководитель, а скорее в ее характере и отношении к подчиненным, шепчутся чиновники. Такого конкурса, как был на должность главы госстройнадзора ЯНАО все равно не будет, так что прием заявок можно было бы и не продлевать, делятся собеседники.

Дело об исчезнувшей дороге не могут найти

Источники сообщают, что прокуратура Надымского района не может найти материалы проверки по факту исчезновения дороги из Ныды в Медвежье. «После того, как до Генпрокуратуры РФ дошла история с пропавшей „бетонкой“, пришло распоряжение сверху перепроверить, что же произошло на самом деле, — рассказывают инсайдеры в компетентных органах. — Начали искать материалы проверки — а их попросту нет».

Сейчас в прокуратуре две версии случившегося: либо все «чисто» и дорога за миллиард действительно утонула в болотистой почве, как некогда заявлял мэр Леонид Дяченко, а документы утилизировали по ошибке, либо местные надзорщики были в сговоре с теми, кто распиливал бюджетные деньги. Собеседники поговаривают, что история сыграла не последнюю роль, когда окончательно решался вопрос: станет Дяченко депутатом заксобрания или будет отправлен на пенсию.

Бывший политик срочно покидает ЯНАО

Фото: YouTube, стоп-кадр

В Новом Уренгое поговаривают, что бывший спикер городской думы и экс-главврач центральной горбольницы Надежда Груздева не случайно уезжает из региона. «Заслуженная врач, долгое время совмещавшая работу с политикой, сразу после отставки из гордумы засобиралась в Москву к детям и внукам, — рассказали источники. — Это правильное для Груздевой решение — если она останется здесь, к ней возникнут вопросы о деятельности медучреждения в последние годы».

По мнению собеседников, не последнюю роль сыграла в истории с увольнением Груздевой пандемия коронавируса, когда ситуация в Новом Уренгое вышла из-под контроля и пришлось вмешиваться окружным властям. Впрочем, отъезд Груздевой из газовой столицы в любом случае был неизбежен: одержи она победу на выборах в заксобрание ЯНАО, ей пришлось бы больше времени проводить в Салехарде, так что с больницей ей тоже пришлось бы проститься, делятся инсайдеры.

Коммунистка использовала соратника

В партийных кругах ЯНАО распространяется информация, будто глава окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина использовала «беспартийного коммуниста» Александра Бондарчука для своего гарантированного переизбрания в заксобрание. «Бондарчук и Кукушкина не случайно избирались параллельно по двум избирательным округам Ноябрьска, — рассказывают инсайдеры. — Первый секретарь окружкома КПРФ в очередной раз показала себя как хорошего стратега, отобрав электорат у популярного в городе политика».

Собеседники уверены: если бы Кукушкина избиралась в другом округе, пролетела бы с мандатом она, а в заксобрании вполне мог бы оказаться Бондарчук. В итоге в новом составе регпарламента она окажется просто как идущая первой в партийном списке, а ноябрьский оппозиционер так и будет работать в муниципалитете без зарплаты.

Депутата обвинили в обмане избирателей

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Инсайдеры в Пуровском районе рассказывают, что реальные доходы избранного депутата законодательного собрания ЯНАО Василия Степанова оказались в десятки раз выше, чем в представленной им декларации, а его работа в качестве народного избранника вызывает сомнения. «Доходы депутата Степанова в 2019 году составили порядка 75 миллионов рублей, а задекларировал он только 3,5 миллиона, — возмущаются собеседники. — И все его отчетности — такая же липа: на кампанию он якобы потратил не более 54 тысяч рублей — один только этот факт вызывает большие сомнения».

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