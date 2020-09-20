Назван преемник спикера Мякуша в челябинском заксобрании

Алексей Текслер (слева) вместе с Владимиром Мякушем (справа) подбирает вице-спикеров ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинский губернатор Алексей Текслер в среду, 23 сентября, собирает новое руководство заксобрания области. Он уже определил практически все ключевые фигуры, а в ближайшие два дня завершит последние согласования. Как стало известно URA.RU, спикеру заксобрания Владимиру Мякушу удалось отстоять пост лидера фракции «Единой России» в ЗСО. Его первым замом станет мэр Южноуральска Александр Лазарев, карьерный рост которого, говорят инсайдеры, продолжится.

Олег Голиков (слева) и Констанин Струков (справа) сохранят посты вице-спикеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседники URA.RU в правительстве области уверяют, что ЗСО ждет «серьезное обновление». «В руководстве заксобрания появится много новых лиц, лояльных Текслеру. Из старого состава сохранят свои позиции [вице-спикер Константин] Струков, [глава комитета по молодежи, культуре и спорту Михаил] Видгоф и [гендиректор ММК, глава комитета по промышленной политике и транспорту Павел] Шиляев. Пока стоит вопрос по [вице-спикеру ЗСО Олегу] Голикову. Это человек Росатома и выходцев из госкорпорации. Если он сохранит нынешнюю позицию в заксобрании, то у него открываются дальнейшие перспективы», — говорит собеседник.

Источник URA.RU в ЗСО утверждает, что губернатор Алексей Текслер и его политический зам Анатолий Векшин вместе с Мякушем раз в несколько дней встречаются и перекраивают структуру ЗСО. «Изменятся название и количество комитетов и, возможно, вице-спикеров», — уверяет он.

Александра Лазарева (справа) называют вероятным будущим первым вице-спикером ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдер из ЗСО заявляет, что вопреки прогнозам Мякушу удалось отстоять пост лидера фракции «ЕР». Однако комитет по бюджету и налогам он все-таки уступит. И с большой вероятностью отдаст его Александру Лазареву. Более того, мэр Южноуральска рассматривается руководством области в числе главных претендентов на пост первого вице-спикера и в дальнейшем возможным преемником Мякуша.

«Отец Александра Лазарева, Владимир Лазарев, авторитетный бизнесмен. Он дружит с [олигархом] Александром Аристовым. А сын, Александр Лазарев, проявил себя хорошим хозяйственником на посту мэра. При нем Южноуральск расцветает. Это отметили и на областном уровне, и горожане», — рассказал ньюсмейкер из ЗСО.

Юрий Карликанов (справа) является ближайшем соратником Владимира Мякуша (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По другой информации, конкуренцию Лазареву за пост первого вице-спикера составляет действующий зампред ЗСО Олег Голиков, выходец из предприятия Росатома в Снежинске. В госкорпорации его считают перспективным политиком. Еще год назад инсайдеры уверяли, что кандидатуру Голикова на пост спикера ЗСО согласовал чуть ли не лично бывший куратор регионов от Росатома, а ныне глава управления администрации президента по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев.

В региональном отделении «Единой России», где на прошлой неделе Мякуш уступил Текслеру пост председателя, говорят, что сам спикер ЗСО борется за сохранение Юрия Карликанова в должности своего первого зама в заксобрании. «На должность претендуют Лазарев, Голиков, Карликанов. Плюс в ЗСО должен пройти по спискам «ЕР» человек из команды губернатора, директор ОТВ Олег Гербер.

Чтобы уравновесить все стороны и избежать конфликтов, не исключен вариант, что должность первого зама будет упразднена, останутся только простые заместители», — огорошил инсайдер.

Анатолий Еремин (справа) может стать вице-спикером ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Развязка наступит в среду, когда Текслер соберет всех руководителей ЗСО и сделает им предложения по должностям вице-спикеров и председателей комитетов. Как сообщали источники URA.RU, кандидатами в президиум заксобрания считаются Карликанов, Струков, Голиков, Гербер, Владимир Павлов и Анатолий Еремин. При таком раскладе состав вице-спикеров обновится наполовину.

Доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Александр Федотов считает, что создание подконтрольного ЗСО для Текслера — вопрос сохранения политического капитала. «Предстоят очень сложные выборы в Госдуму, где партии губернатора надо показывать результат и в одномандатных округах, и по партийному списку. Тут многое будет зависеть от того, насколько Текслер сформирует свою команду в ЗСО, поскольку деятельность заксобрания продемонстрирует обществу будет ли что-то меняться в их жизни или все останется, как прежде. Если ЗСО не продемонстирует желание что-то менять к лучшему, это ухудшит и политический капитал Текслера. Поэтому он заинтересован в формировании эффективного ЗСО и его качественной работе», — резюмировал эксперт.

Мякуш и Лазарев заявляли ранее, что решение будет принимать «Единая Россия», получившая большинство в новом созыве ЗСО. Пресс-секретарь Текслера Сергей Зюсь не комментирует предстоящие перестановки в ЗСО.