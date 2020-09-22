Почему Путин отказался от критики Запада

Речь президента на Генассамблее ООН длилась 19 минут Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН, обозначил новый вектор развития отношений страны с Западом. В предыдущем аналогичном выступлении, в 2015 году, российский лидер громил международных оппонентов. А речь 2020 года оказалась противоположной по посылу, и этому есть объяснение.

Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН проходило в видеоформате из-за пандемии коронавируса. Свое 19 минутное обращение к лидерам других государств президент России начал с поздравления с 75-летием окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Глава государства заметил, что «ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир». Затем Путин стал вести себя значительно эмоциональнее, когда завел речь о попытках «произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны». Но остальная часть речи президента была посвящена не обвинениям в чей-либо адрес, а предложениям о совместной работе в самых разных областях:

Владимир Путин призвал страны к сотрудничеству в самых разных областях Фото: Kremlin.ru

Освобождение мировой торговли от санкций для восстановления глобального роста, сокращения безработицы во всем мире;

Развитие кибербезопасности не только в военных целях, но и для защиты прав граждан на частную жизнь;

Укрепление гуманитарных проектов по социальным и образовательным программам, кооперациям в сферах спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья;

Усиление координирующей роли Всемирной организации здравоохранения;

Организация международной онлайн-конференции по созданию вакцин против коронавируса;

Расширение программ разоружения;

Соглашение о запрете на размещение оружия в космосе;

Организация саммита «Большой пятерки».

«Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений», — заключил президент России.

Владимир Путин не стал делать акцент на проблемах в отношениях с США Фото: Официальный сайт Президента РФ

Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН стало пятым по счету с 2000 года. Опрошенные URA.RU международные политологи Сергей Ознобищев (директор Независимого института стратегических оценок) и Андраник Мигранян (профессор МГИМО) сошлись во мнении, что по своему тону речь 2020 года разительно отличалось от последнего выступления Путина 2015 года, которое было не только самым длинным (длилась 23 минуты), но и самым конфронтационным. Тогда на фоне событий в Сирии и Украине глава государства жестко осуждал попытки сделать мир однополярным: «Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, признанную кем-то раз и навсегда единственно правильной». Президент осуждал введение санкций, настаивал на легитимности президента Сирии Башара Асада, возмущался расширению НАТО. Причиной «геополитического кризиса» на Украине Путин тогда называл то, что постсоветские страны были поставлены «перед ложным выбором: быть с Западом или с Востоком».

Владимир Путин предложил странам сотрудничество в разработке вакцин против коронавируса Фото: фото: ГУП Формация, Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса СО

Другие выступления Путина на Генассамблее ООН, 2000, 2003 и 2005 годов, как и сегодняшнее, были посвящены международному сотрудничеству. Но их нельзя сравнивать с новым выступлением, считает политолог Андраник Мигранян: «Это были годы, когда Россия еще была слаба, и Путин не хотел идти на обострение, пока мировая ситуация не изменилась — США были единственной сверхдержавой. С тех пор появились другие центры силы: Россия, Китая, Индия, Бразилия. Поэтому сегодня Путин говорил с позиции спокойной и уверенной силы».

Политолог Сергей Ознобищев объяснил новую риторику Владимира Путина изменениями, которые произошли в мире. «За последние четыре года президент США Дональд Трамп не развязал ни одной внешней войны в мире, а наоборот направил усилия на выход из конфликтных ситуаций, созданных до него. За эти же годы стала очевидна необыкновенная военная мощь России, — сказал эксперт. — Снизилась острота украинского кризиса. Стороны сдерживают мораторий на стрельбу. Плюс пандемия коронавируса показала неподготовленность мира к реальным угрозам. Все считали танки и ракеты, а оказалось, что есть другая невидимая угроза, которая может нас уничтожить».