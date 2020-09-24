А что сберегаете вы? Коллаж URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выгодно использует свой больничный. Глава региона сейчас закрыт от лоббистов и спокойно формирует правительство прямо из палаты. В это время министры начинают настоящую подковерную борьбу, а в территориях не утихает хаос. В кулуарах говорят о возможных причинах отставки прокурора края Андрея Юмшанова и кивают на другого силовика, который успевает заводить связи с бизнесе.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Махонин нашел идеальное место для работы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи поговаривают, что губернатору Пермского края Дмитрию Махонину сейчас крайне выгодно работать из больничной палаты. Глава региона ушел на больничный из-за коронавируса и был госпитализирован. «Теперь доступ к нему имеет очень ограниченный круг. Поэтому возможность утечек информации очень ограничена», — признается инсайдер из политической тусовки края. Особенно интересной ситуация кажется в связи с тем, что в регионе ждут новый состав правительства. «Всегда есть те, кто пытается лоббировать свои интересы. Но сейчас губернатор в больнице. И доступ к нему хоть и есть, но у немногих. Поэтому продвигать „своих“ кандидатов лоббисты просто не имеют возможности», — признается источник.

Министры топят друг друга

В ожидании обновления краевого правительства у некоторых сдают нервы. В частности, говорят, «черная кошка» пробежала между министром образования Раисой Кассиной и курирующим ее вице-премьером Антоном Клепиковым. Причиной стали, по слухам, походы в полицию первого замминистра образования Натальи Зверевой. Рассказывают, что чиновница заинтересовала следователей. Якобы у нее есть схемы, с помощью которых Кассина осваивает бюджет. «Зверева теперь ходит в полицию как на работу. Из-за этого отношения у Зверевой и Кассиной сейчас весьма напряженные», — поговаривают в кулуарах.

Пермские единороссы погрязли в скандалах

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На подходе к большим избирательным кампаниям пермское отделение «Единой России», как рассказывают, оказалось в разобранном состоянии. «Глава организации Вячеслав Григорьев еле-еле избрался на довыборах в заксобрание. Руководитель партийной региональной приемной Александр Бойченко столкнулся с проблемами в бизнесе с многомиллиардным ущербом государству и видимо поэтому провалил на вверенной территории выборы губернатора», — рассказывает инсайдер. Неудачи в бизнесе постигли и главу фракции Юрия Борисовца. «Проблема в том, что у Григорьева нет собственных денег, их приходится искать. Напарники не всегда чисты на руку», — говорят слухачи. В результате таких шабашек партийного лидера, по мнению сплетников, репутация организации падает еще больше, и в ближайшее время положение в реготделении станет плачевным.

Мэрия Перми диктует предпринимателям условия

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В бизнес-кругах ходят разговоры о том, что чиновники в администрации Перми диктуют предпринимателям свои условия, преследуя корыстные цели. Речь может идти о входящей в структуру мэрии городском «Управлении технического заказчика». МКУ является заказчиком строительства одного из объектов капстроя в городе. При этом его директор — Андрей Кудрявцев — не стесняясь говорит исполнителям работ, какое оборудование и у кого именно те должны покупать. «Заказчик диктует свои условия — заставляют покупать продукцию только определенного поставщика. Они прямо говорят — если купите не у того, мы не будем вас контрактовать», — говорит инсайдер. Поговаривают, что пострадавшие от зарвавшихся чиновников бизнесмены намерены придать эту историю широкой огласке.

Прикамский мэр выпрашивает у губернатора преференции

Злые языки утверждают, что мэр Краснокамска Игорь Быкариз старательно готовился к предстоящей инаугурации губернатора Дмитрия Махонина. Он хотел реабилитироваться за низкую явку на выборах, которую показал его город и заодно — добиться преференций от Махонина. «Как только стало известно, что Быкариз приглашен на инаугурацию, он тут же начал отменять все важные встречи, совещания и т. п., чтобы сосредоточиться на поздравительной речи. А в кулуарах мэр планировал пообщаться с губернатором, чтобы выпросить у него денег для города », — рассказал источник. Однако все планы Быкариза спутал коронавирус, которым заразился Махонин. Теперь не известно, сможет ли Быкариз попасть на очную встречу с губернатором. Не исключено, что краевые власти, в свете последних событий, изменят формат инаугуруации, сделав ее менее публичной.

Мэр Березников начал нервничать

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, глава Березников Сергей Дьяков, начал заметно нервничать перед конкурсом по отбору главы города. Сейчас мэр находится в больнице, где лечится от коронавируса. Поговаривают, что заразу он мог подхватить на своем дне рождения, который отпраздновал с размахом. «Теперь, вместо того, чтобы вовсю готовиться к конкурсу и мониторить конкурентов, Дьяков вынужден лежать в больничной палате», — пояснил инсайдер. Поговаривают, что мэр убедительно попросил главврача краевой больницы в Березниках Романа Конева «сделать все возможное, чтобы поскорее снова встать в строй».

В думе Александровска — хаос

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В протестном Александровске не утихают скандалы, связанные с предстоящим избранием главы округа. Поговаривают, что «разборки» муниципальных депутатов достигли своего апогея. Вместо того, чтобы прийти к компромиссу по предстоящему голосованию, депутаты каждое заседание думы превращают в фарс. «Все сводится к тому, что они переходят на взаимное оскорбление друг друга, никакого конструктивного диалога нет. Никто друг друга не слышит и слышать не собирается. Непонятно, как в таких условиях дума собирается избирать главу», — сокрушается инсайдер. Он говорит, что председатель думы Марина Зимина не только не вмешивается в депутатские дрязги, но и всячески потворствует тому, чтобы в думе царил хаос.

Прокурора Юмшанова убрали из-за коррупционных схем?..

Отставка прокурора Пермского края Андрея Юмшанова может быть связана с коррупционными схемами, поговаривают в кулуарах. «Уже давно идут разговоры о том, что в прокуратуре выстроена некая система через замов по решению вопросов за деньги», — говорит источник, намекая на то, что надзорному ведомству нужен руководитель из другого региона. Впрочем, другой собеседник сомневается: «Юмшанов не пермский. И вполне мог бы развалить эту схему решения вопросов, если бы она на самом деле была».

…или из-за особых отношений с Решетниковым?

Обсуждая отставку Андрея Юмшанова с поста прокурора Пермского края, инсайдеры вспоминают, что прокурор был назначен, когда регионом руководил Максим Решетников. «У них были очень хорошие отношения. Поэтому, когда в регионе сменили губернатора, то многие среди силовиков ждали, что место прокурора освободится после выборов», — говорит один источник, близкий к прокуратуре. «Обсуждалось, что под молчаливое согласие прокурора в регионе проводили скандальную мусорную реформу, которую затеял Решетников», — рассказывает еще один собеседник.

Пермский прокурор заводит нужные связи в бизнесе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что новый прокурор Березовского района Семен Пачин ищет доброжелателей среди местных бизнесменов. Не так давно он переехал сюда из Нытвы, но уже проводит неформальные беседы в непринужденной обстановке с теми, кто желает войти в круг его друзей. «Видимо, у него это такая традиция. В Нытве, где Пачин работал до того, прокурор действовал точно также. В то время, как одни участники рынка получают от прокуратуры нагоняи, другие — попадают под ее негласное покровительство. О какой здоровой конкуренции, в таком случае, может идти речь?» — задается вопросом инсайдер.

Бизнесмены шантажируют директора пермского завода

Пермский завод им Дзержинского оставили без тепловых ресурсов. Исполнительный директор завода Павел Панков утверждает, что предприятие не может договорится о поставке на завод пара и горячей воды со стороны ООО «МЕРС». Последнее арендует у завода котельную, но со своим оборудованием и диктует Панкову свои условия. Директор завода называет действия «МЕРС» ничем иным, как «шантажом» и уже направил в адрес организации предупреждение, что своими действиями они «ставят под угрозу исполнение гособоронзаказа».

Пациенты пермских больниц травятся едой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что правоохранительные органы всерьез заинтересовались деятельностью некоего ООО «Элиона», которое поставляет продуктов в крупные больницы Пермского края. Как выяснилось, зафиксированы случаи отравлений пациентов продуктами питания, поставляемыми «Элионой». Кроме того, деятельностью этой компании и ее учредителя Эльфиры Кузьминой всерьез занялся как московский, так и пермский ОНФ. В частности, речь идет о многомиллиардном картельном сговоре. Все это может привести к серьезным изменениям на рынке поставки продуктов питания в пермские больницы.

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