Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выгодно использует свой больничный. Глава региона сейчас закрыт от лоббистов и спокойно формирует правительство прямо из палаты. В это время министры начинают настоящую подковерную борьбу, а в территориях не утихает хаос. В кулуарах говорят о возможных причинах отставки прокурора края Андрея Юмшанова и кивают на другого силовика, который успевает заводить связи с бизнесе.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Махонин нашел идеальное место для работы
Слухачи поговаривают, что губернатору Пермского края Дмитрию Махонину сейчас крайне выгодно работать из больничной палаты. Глава региона ушел на больничный из-за коронавируса и был госпитализирован. «Теперь доступ к нему имеет очень ограниченный круг. Поэтому возможность утечек информации очень ограничена», — признается инсайдер из политической тусовки края. Особенно интересной ситуация кажется в связи с тем, что в регионе ждут новый состав правительства. «Всегда есть те, кто пытается лоббировать свои интересы. Но сейчас губернатор в больнице. И доступ к нему хоть и есть, но у немногих. Поэтому продвигать „своих“ кандидатов лоббисты просто не имеют возможности», — признается источник.
Министры топят друг друга
В ожидании обновления краевого правительства у некоторых сдают нервы. В частности, говорят, «черная кошка» пробежала между министром образования Раисой Кассиной и курирующим ее вице-премьером Антоном Клепиковым. Причиной стали, по слухам, походы в полицию первого замминистра образования Натальи Зверевой. Рассказывают, что чиновница заинтересовала следователей. Якобы у нее есть схемы, с помощью которых Кассина осваивает бюджет. «Зверева теперь ходит в полицию как на работу. Из-за этого отношения у Зверевой и Кассиной сейчас весьма напряженные», — поговаривают в кулуарах.
Пермские единороссы погрязли в скандалах
На подходе к большим избирательным кампаниям пермское отделение «Единой России», как рассказывают, оказалось в разобранном состоянии. «Глава организации Вячеслав Григорьев еле-еле избрался на довыборах в заксобрание. Руководитель партийной региональной приемной Александр Бойченко столкнулся с проблемами в бизнесе с многомиллиардным ущербом государству и видимо поэтому провалил на вверенной территории выборы губернатора», — рассказывает инсайдер. Неудачи в бизнесе постигли и главу фракции Юрия Борисовца. «Проблема в том, что у Григорьева нет собственных денег, их приходится искать. Напарники не всегда чисты на руку», — говорят слухачи. В результате таких шабашек партийного лидера, по мнению сплетников, репутация организации падает еще больше, и в ближайшее время положение в реготделении станет плачевным.
Мэрия Перми диктует предпринимателям условия
В бизнес-кругах ходят разговоры о том, что чиновники в администрации Перми диктуют предпринимателям свои условия, преследуя корыстные цели. Речь может идти о входящей в структуру мэрии городском «Управлении технического заказчика». МКУ является заказчиком строительства одного из объектов капстроя в городе. При этом его директор — Андрей Кудрявцев — не стесняясь говорит исполнителям работ, какое оборудование и у кого именно те должны покупать. «Заказчик диктует свои условия — заставляют покупать продукцию только определенного поставщика. Они прямо говорят — если купите не у того, мы не будем вас контрактовать», — говорит инсайдер. Поговаривают, что пострадавшие от зарвавшихся чиновников бизнесмены намерены придать эту историю широкой огласке.
Прикамский мэр выпрашивает у губернатора преференции
Злые языки утверждают, что мэр Краснокамска Игорь Быкариз старательно готовился к предстоящей инаугурации губернатора Дмитрия Махонина. Он хотел реабилитироваться за низкую явку на выборах, которую показал его город и заодно — добиться преференций от Махонина. «Как только стало известно, что Быкариз приглашен на инаугурацию, он тут же начал отменять все важные встречи, совещания и т. п., чтобы сосредоточиться на поздравительной речи. А в кулуарах мэр планировал пообщаться с губернатором, чтобы выпросить у него денег для города », — рассказал источник. Однако все планы Быкариза спутал коронавирус, которым заразился Махонин. Теперь не известно, сможет ли Быкариз попасть на очную встречу с губернатором. Не исключено, что краевые власти, в свете последних событий, изменят формат инаугуруации, сделав ее менее публичной.
Мэр Березников начал нервничать
По слухам, глава Березников Сергей Дьяков, начал заметно нервничать перед конкурсом по отбору главы города. Сейчас мэр находится в больнице, где лечится от коронавируса. Поговаривают, что заразу он мог подхватить на своем дне рождения, который отпраздновал с размахом. «Теперь, вместо того, чтобы вовсю готовиться к конкурсу и мониторить конкурентов, Дьяков вынужден лежать в больничной палате», — пояснил инсайдер. Поговаривают, что мэр убедительно попросил главврача краевой больницы в Березниках Романа Конева «сделать все возможное, чтобы поскорее снова встать в строй».
В думе Александровска — хаос
В протестном Александровске не утихают скандалы, связанные с предстоящим избранием главы округа. Поговаривают, что «разборки» муниципальных депутатов достигли своего апогея. Вместо того, чтобы прийти к компромиссу по предстоящему голосованию, депутаты каждое заседание думы превращают в фарс. «Все сводится к тому, что они переходят на взаимное оскорбление друг друга, никакого конструктивного диалога нет. Никто друг друга не слышит и слышать не собирается. Непонятно, как в таких условиях дума собирается избирать главу», — сокрушается инсайдер. Он говорит, что председатель думы Марина Зимина не только не вмешивается в депутатские дрязги, но и всячески потворствует тому, чтобы в думе царил хаос.
Прокурора Юмшанова убрали из-за коррупционных схем?..
Отставка прокурора Пермского края Андрея Юмшанова может быть связана с коррупционными схемами, поговаривают в кулуарах. «Уже давно идут разговоры о том, что в прокуратуре выстроена некая система через замов по решению вопросов за деньги», — говорит источник, намекая на то, что надзорному ведомству нужен руководитель из другого региона. Впрочем, другой собеседник сомневается: «Юмшанов не пермский. И вполне мог бы развалить эту схему решения вопросов, если бы она на самом деле была».
…или из-за особых отношений с Решетниковым?
Обсуждая отставку Андрея Юмшанова с поста прокурора Пермского края, инсайдеры вспоминают, что прокурор был назначен, когда регионом руководил Максим Решетников. «У них были очень хорошие отношения. Поэтому, когда в регионе сменили губернатора, то многие среди силовиков ждали, что место прокурора освободится после выборов», — говорит один источник, близкий к прокуратуре. «Обсуждалось, что под молчаливое согласие прокурора в регионе проводили скандальную мусорную реформу, которую затеял Решетников», — рассказывает еще один собеседник.
Пермский прокурор заводит нужные связи в бизнесе
Поговаривают, что новый прокурор Березовского района Семен Пачин ищет доброжелателей среди местных бизнесменов. Не так давно он переехал сюда из Нытвы, но уже проводит неформальные беседы в непринужденной обстановке с теми, кто желает войти в круг его друзей. «Видимо, у него это такая традиция. В Нытве, где Пачин работал до того, прокурор действовал точно также. В то время, как одни участники рынка получают от прокуратуры нагоняи, другие — попадают под ее негласное покровительство. О какой здоровой конкуренции, в таком случае, может идти речь?» — задается вопросом инсайдер.
Бизнесмены шантажируют директора пермского завода
Пермский завод им Дзержинского оставили без тепловых ресурсов. Исполнительный директор завода Павел Панков утверждает, что предприятие не может договорится о поставке на завод пара и горячей воды со стороны ООО «МЕРС». Последнее арендует у завода котельную, но со своим оборудованием и диктует Панкову свои условия. Директор завода называет действия «МЕРС» ничем иным, как «шантажом» и уже направил в адрес организации предупреждение, что своими действиями они «ставят под угрозу исполнение гособоронзаказа».
Пациенты пермских больниц травятся едой
Инсайдеры сообщают, что правоохранительные органы всерьез заинтересовались деятельностью некоего ООО «Элиона», которое поставляет продуктов в крупные больницы Пермского края. Как выяснилось, зафиксированы случаи отравлений пациентов продуктами питания, поставляемыми «Элионой». Кроме того, деятельностью этой компании и ее учредителя Эльфиры Кузьминой всерьез занялся как московский, так и пермский ОНФ. В частности, речь идет о многомиллиардном картельном сговоре. Все это может привести к серьезным изменениям на рынке поставки продуктов питания в пермские больницы.
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