Готов план разделения выборов 2021 года на две части

В 2021 году выборы могут пройти весной и осенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

В российской власти обсуждается новый вариант переноса выборов в 2021 году. Источники URA.RU рассказали об идее разделить намеченные на 19 сентября кампанию в Госдуму и Единый день голосования (включает в себя семь выборов губернаторов и 39 в заксобрания) так, чтобы федеральные выборы прошли осенью, а региональные были сдвинуты на апрель. Этот ход может ослабить оппозицию, считают инсайдеры.

«Когда идет совмещение федеральной и региональной кампаний, оппозиционные партии играют на местной повестке и получают больший результат на выборах всех уровней. К примеру, условный кандидат в Госдуму, идущий по списку одной из партий, заявляет: „Я за возвращение прямых выборов мэра“. А избиратели в итоге голосуют и за него, и за его коллег по партии, избирающихся в заксобрания и в губернаторы», — объяснил идею возможного переноса Единого дня голосования (ЕДГ) источник агентства.

Поезд ЛДПР — мощное агитационное оружие в период совмещенных выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

К тому же, добавил другой наблюдатель, в 2021 году пройдут «три самых важных (после выборов в мосгордуму) кампании в региональные парламенты»: Московскую облдуму, Заксобрания Санкт-Петербурга и Свердловской области. Выборы в этих регионах будут «витриной» ЕДГ-2021, отметил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков: «Московская область заметна своими размерами и количеством избирателей. Заксобрание Петербурга — политически заметный орган, он на слуху, там много оппозиционеров. Свердловская область — нестоличный регион, в котором кипит серьезная политическая жизнь, и он задает тон».

Ранее в политтусовке ходила информация, что на апрель будут перенесены выборы в Госдуму. Считалось, что это сократило бы сроки на подготовку к голосованию, что особенно ударило бы по оппозиции. Источник агентства предположил, что от идеи было решено отказаться из-за негативного отношения избирателей к переносу федеральной кампании. URA.RU писало, что по данным непубличных социсследований, россияне считают досрочные выборы в Госдуму пустой тратой средств.

Элла Памфилова давно ставит вопрос о переносе ЕДГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Но региональные выборы — губернаторов и депутатов заксобраний — касаются не всей страны и не воспринимаются, как значительные. Поэтому не смогут вызвать масштабного негатива», — объясняет источник агентства. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обсуждала перенос Единого дня голосования с парламентскими партиями в октябре 2019 года, призывая найти оптимальный вариант. А в июле 2020 года она называла сентябрь самым неудобным месяцем для Дня голосования. И широкого обсуждения, в том числе негативного, это не вызвало.

Президент Ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре с URA.RU согласился, что российская власть имеет ресурсы, чтобы справиться с двумя избирательными кампаниями в году, поскольку уже имеет такой опыт: «2018 год [весной были выборы президента, осенью — ЕДГ] показал, что возможно».

Оппозиционеры опасаются, что им не хватит средств на две кампании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Знакомый URA.RU опытный аппаратчик, считает, что придуманная технология несет риски для власти, так как может дать оппозиции возможность потренироваться на выборах весной и «выстрелить» осенью. Сами же оппозиционеры смотрят на идею с возможным разведением выборов на весну и осень со скепсисом. Секретарь президиума «Справедливой России» Олег Шеин сказал агентству, что оппозиционным партиям попросту не хватит ресурсов, чтобы качественно отработать выборы и весной, и осенью: «Бесконечные избирательные кампании выматывают, они сложны для оппозиции с точки зрения финансовых ресурсов, так и с точки зрения мобилизации актива».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов добавил, что особо затратной такая конфигурация становится в условиях, когда выборы длятся три дня, как это было в 2020 году. Во время ожидающейся встречи президента Владимира Путина с лидерами парламентских фракций коммунисты планируют попросить об отказе от многодневного голосования, добавил Обухов.

Член президиума ЛДПР Ярослав Нилов заявил URA.RU, что его партия готова к любым изменениям, в пресс-службе Единой России пообещали дать комментарий позднее. В пресс-службе ЦИК РФ на запрос агентства пока не ответили.