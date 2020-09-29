Курс евро обновил четырехлетний рекорд

Евро превысил значение января 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс евро впервые за последние четыре года поднялся выше 93 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Евро [поднялся] выше 93 рублей впервые с января 2016», — сообщает РИА «Новости». Курс доллара составляет 79,74 рубля.

Ранее экономист Константин Селянин заявил URA.RU, что к концу года курс российской валюты может рухнуть настолько, что стоимость доллара и евро составит более 100 рублей. Ранее стало известно, что курс доллара превысил 79 рублей впервые со 2 апреля.