Курс евро обновил четырехлетний рекорд

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Евро превысил значение января 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Курс евро впервые за последние четыре года поднялся выше 93 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Евро [поднялся] выше 93 рублей впервые с января 2016», — сообщает РИА «Новости». Курс доллара составляет 79,74 рубля.

Ранее экономист Константин Селянин заявил URA.RU, что к концу года курс российской валюты может рухнуть настолько, что стоимость доллара и евро составит более 100 рублей. Ранее стало известно, что курс доллара превысил 79 рублей впервые со 2 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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