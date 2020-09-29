Эпидемия коронавируса не закончится до Нового года

Президент сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве с весенним периодом Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская власть готовит медиков к затяжной борьбе со второй волной коронавируса. На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством новой рубежной датой было выбрано начало января 2021 года. При этом вирусологи полагают, что распространение инфекции может продлиться даже до лета.

Совещание президента с правительством 28 сентября было посвящено социальным контрактам, но половину ВКС, которая длилась час, президент Путин посвятил теме коронавируса и вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова зачитала тревожную статистику:

Число новых случаев заболевания ковидом на 29 сентября возросло до 8232 (еще 21 сентября их было 6 196)

Суточный показатель заболеваемости вырос в 1,7 раза (с 3,1 до 5,5 на 100 тысяч населения)

Только в 41 из 85 регионов коэфициент распространения ковида ниже единицы

Заболеваемость коронавирусом лиц старше 65 лет выросла на 2,6 процента и оценивается в 21,5 процента

Заражаемость коронавирусом детей выросла на 18,4 процента (в зависимости от региона от 55 до 95 процентов заболеваний проходят в бессимптомной или легкой форме).

Глава государства также напомнил Голиковой, что 1 октября истекает срок коронавирусных выплат медикам и попросил озвучить идеи по их продлению. Вице-премьер сначала предложила изменить методику начисления надбавок на «более справедливую». С весны они начислялись независимо от объема работы врачей, теперь же власти хотят отталкиваться от фактически отработанного времени. А новым сроком действия выплат медикам Голикова обозначила начало следующего года: «Мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить на период до 1 января 2021 года».

Половину часового совещания с правительством Владимир Путин посвятил ковиду Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин согласился с новыми сроками и методикой, поручив сохранить старый механизм выплат только на октябрь, чтобы у регионов и Москвы было время подготовиться к изменениям. «Если действительно люди считают, что предлагаемый правительством вариант является даже более социально справедливым, пожалуйста, я ничего против не имею», — ответил глава государства.

Также президент выразил обеспокоенность статистикой заболеваемости. По его словам, россиянам уже надоели ограничения, связанные с ковидом, но управленцам необходимо «терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки». Более того, глава государства сравнил ситуацию с распространением инфекции в стране с весенним пиковым периодом. «То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, — это тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации», — заявил Путин.

Методику начисления спецвыплат врачам изменят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Напомним, первый пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на май, тогда количество новых случаев заражений в сутки доходило до 11 656. С 28 марта по 12 мая в стране действовал нерабочий период. 28 сентября, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в стране превысило 8 тысячмвпервые с июня.

Завлаборатории вакцинопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов связал продление выплат медикам с тем, что Россию ждут новые пики заболеваемости коронавирусом, а борьба с инфекцией может быть затяжной. «Новые пики заболеваемости могут возникать дальше и быть еще выше. Даже если сейчас 40 тысяч человек примут участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины, то остальные россияне будут в группах риска.

Поэтому важно, что врачей оставят на чеку не только до Нового года, но и возможно до лета», — сказал URA.RU Костинов.

Несмотря на то, что россияне весной пережили первый пик пандемии коронавируса, коллективный иммунитет среди жителей сохраняется на недостаточном уровне, добавил вирусолог Александр Чепурнов. «Логика и математические расчеты говорят о том, что антитела должны быть выработаны более чем у 60% россиян, чтобы мы могли говорить о коллективном иммунитете. Но откуда им взяться, если по официальным данным в стране переболело коронавирусом чуть больше миллиона человек? Допустим, неучтенных больных в 3-5 раз больше. Но это все равно совсем небольшие цифры», — заявил агентству эксперт.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский добавил: «Вопрос еще в качестве этих антител. Может быть, естественная инфекция дает низкое количество. Рассчитывать на спасительный популяционный иммунитет надо с осторожностью, а вот вакцина принесет свои плоды». Правда, на окончательное тестирование вакцины уйдет еще не менее трех месяцев, заметил вирусолог Костинов: «Примерный срок ее выпуска в массовое производства — Новый год».