Центр Челябинска превратится в американские трущобы

Стоимость квартир в Челябинске в обозримой перспективе вырастет. В связи с чем недвижимость может стать хорошим способом сохранения накоплений в кризис. Об этом URA.RU рассказали представители администрации Челябинска и топ-менеджмент компаний, представляющих почти 70% всего строительного рынка Южного Урала.
Вторичка рухнула, новое — в цене
Челябинск, по общему признанию экспертов, остается городом-миллионником с самой маленькой стоимостью квадратного метра. Этому способствовали не только субсидированная ипотека (по беспрецедентно низкой ставке в 6,5%), мотивирующая население скупать новостройки в ущерб «вторичке», но и отсутствие активности региональной власти, которая, по мнению представителей рынка, не слишком активно работает над привлечением федеральных средств по существующим строительным госпрограммам.
«Цены на вторичном рынке рухнули так стремительно, что застройщики просто не успели поднять цены на новое жилье», — рассказала руководитель отдела продаж компании «Флай Плэнинг» Наталья Корниенко. «У нас „вторичка“ вся стоит, — подтвердил ее слова вице-президент Российской гильдиции риэлторов Арсен Унанян. — И если раньше все боялись, что Бронксы будут на окраинах, сейчас у нас Бронксы могут быть почти в центре города (потому что рынок не двигается)».
При этом на одном месте цены стоять не будут, уверена Корниенко. «Сейчас с осторожным оптимизмом мы можем предположить, что рост [цен на жилую недвижимость в перспективе трех лет] составит 20%. И мы постепенно приучаем граждан, что цена будет увеличиваться. У нас есть яркие примеры: на старте одного из проектов у нас была цена за квадратный метр 25 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас уже 54 тысячи», — объяснила эксперт.
Когда и куда нести сбережения в кризис?
О том, что рост случится (если внешние факторы этому не помешают, уточняют застройщики) свидетельствует несколько конкретных примеров. На прошлой неделе, например, выросли цены в строящемся клубном поселке «Привилегия». Стоимость квадратного метра в другом строительном проекте, который только запланирован одним из челябинских застройщиков, как ожидается, еще на старте продаж будет выше на 120% от средней челябинской цены за «квадрат» (60-70 тысяч рублей).
Перспектива роста стоимости недвижимости сегодня сподвигает людей (и не только челябинцев) рассматривать вложения в нее, как способ сохранения средств. Коммерческий директор строительной компании «Легион» Наталья Кузьминых идею такого кризисного инвестирования поддержала.
«Российская ментальность такова, что в периоды скачков курса валют мы вкладываем в недвижимость. В последнее время стали вкладывать и просто в свою жизнь, но недвижимость по сути единственный такой институт вложения средств в нашем менталитете.И, конечно, желательно вкладываться в нее на этапе раннего строительства — в этой стадии, кстати, у нас жилой комплекс „Ньютон“: несколько объектов в разных типологиях и с похожей комфортной средой», — сказала эксперт.
С версией коллеги согласился и гендиректор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко: «Рынок недвижимости в Челябинске сильно недооценен. Регион длительное время пребывал в депрессивном состоянии. Но сегодняшние опросы и динамика показывают, что ситуация в корне изменилась и люди видят будущее в городе и области. Есть перспективы по созданию новых рабочих мест, а значит виден потенциальный рынок сбыта. Отсюда и очевидная тенденция к росту стоимости квадратного метра».
Каковы перспективы развития?
Эволюция домостроения в Челябинске, уточняют застройщики, подняла вопрос модернизации технологий панельного домостроения. В силу доступности производства (которой могут похвастать далеко не все регионы), они уже сейчас совершенствуются ключевыми игроками рынка. В частности, компании «Легион» и «Икар» при возведении объектов уже используют новые серии бетонных панелей. «Качество панельного дома уже совсем не то, что строилось в 50-60 годах — оно значительно модернизировано», — рассказала коммерческий директор компании «Икар» Виктория Никольская — в 2019 году застройщик получила национальную премию Credo именно за панельные дома.
Развиваются не только технологии: занимаясь комплексным освоением территории, застройщики развивают городскую инфраструктуру. Свою социальную ответственность они видят в этом и в создании комфортной среды не только для жителей своих домов, но для всего города. «Наряду с этой, основной, как мы считаем, нашей миссией, мы за счет собственной прибыли сформировали благотворительный фонд. Помогаем паллиативному отделению, кардиологии, онкологии и многое другое. Есть хорошая поговорка, что компания — это всегда длинная тень ее владельца», — добавила Виктория Никольская.
При этом, подчеркнул Владимир Атаманченко, компетентность покупателя растет и теперь он «приобретает не квадратные метры, а среду и экосистему». Среда, впрочем, все еще не единственный запросом власти к застройщикам. «Талантливая молодежь уезжает из города в Москву, Санкт-Петербург и за границу. Удержать их можно, может быть, качественным арендным жильем: доходными домами или апартаментами, которые расположены в хорошем месте, с хорошей средой. Ведь именно эти люди развивают город, они будущее города. Если мы этих людей удержим, то потом окрепнув они привнесут новое в город и станут его элитой, для которой, по сути, и строится элитное жилье», — объяснил взаимосвязь Шамне.