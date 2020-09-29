Центр Челябинска превратится в американские трущобы

Стройка снова стала средством сохранения накоплений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость квартир в Челябинске в обозримой перспективе вырастет. В связи с чем недвижимость может стать хорошим способом сохранения накоплений в кризис. Об этом URA.RU рассказали представители администрации Челябинска и топ-менеджмент компаний, представляющих почти 70% всего строительного рынка Южного Урала.

Вторичка рухнула, новое — в цене

Челябинск, по общему признанию экспертов, остается городом-миллионником с самой маленькой стоимостью квадратного метра. Этому способствовали не только субсидированная ипотека (по беспрецедентно низкой ставке в 6,5%), мотивирующая население скупать новостройки в ущерб «вторичке», но и отсутствие активности региональной власти, которая, по мнению представителей рынка, не слишком активно работает над привлечением федеральных средств по существующим строительным госпрограммам.

«Вторичка» практически не продается, с введением льготной ипотеки все бросились скупать новое жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Цены на вторичном рынке рухнули так стремительно, что застройщики просто не успели поднять цены на новое жилье», — рассказала руководитель отдела продаж компании «Флай Плэнинг» Наталья Корниенко. «У нас „вторичка“ вся стоит, — подтвердил ее слова вице-президент Российской гильдиции риэлторов Арсен Унанян. — И если раньше все боялись, что Бронксы будут на окраинах, сейчас у нас Бронксы могут быть почти в центре города (потому что рынок не двигается)».

При этом на одном месте цены стоять не будут, уверена Корниенко. «Сейчас с осторожным оптимизмом мы можем предположить, что рост [цен на жилую недвижимость в перспективе трех лет] составит 20%. И мы постепенно приучаем граждан, что цена будет увеличиваться. У нас есть яркие примеры: на старте одного из проектов у нас была цена за квадратный метр 25 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас уже 54 тысячи», — объяснила эксперт.

Когда и куда нести сбережения в кризис?

Застройщики приучают челябинцев к повышению цен на жилую недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О том, что рост случится (если внешние факторы этому не помешают, уточняют застройщики) свидетельствует несколько конкретных примеров. На прошлой неделе, например, выросли цены в строящемся клубном поселке «Привилегия». Стоимость квадратного метра в другом строительном проекте, который только запланирован одним из челябинских застройщиков, как ожидается, еще на старте продаж будет выше на 120% от средней челябинской цены за «квадрат» (60-70 тысяч рублей).

Перспектива роста стоимости недвижимости сегодня сподвигает людей (и не только челябинцев) рассматривать вложения в нее, как способ сохранения средств. Коммерческий директор строительной компании «Легион» Наталья Кузьминых идею такого кризисного инвестирования поддержала.

«Российская ментальность такова, что в периоды скачков курса валют мы вкладываем в недвижимость. В последнее время стали вкладывать и просто в свою жизнь, но недвижимость по сути единственный такой институт вложения средств в нашем менталитете.И, конечно, желательно вкладываться в нее на этапе раннего строительства — в этой стадии, кстати, у нас жилой комплекс „Ньютон“: несколько объектов в разных типологиях и с похожей комфортной средой», — сказала эксперт.

Застройщики настаивают, что социальная ответственность их бизнеса заключается в том числе в создании условий для комфортной жизни людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С версией коллеги согласился и гендиректор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко: «Рынок недвижимости в Челябинске сильно недооценен. Регион длительное время пребывал в депрессивном состоянии. Но сегодняшние опросы и динамика показывают, что ситуация в корне изменилась и люди видят будущее в городе и области. Есть перспективы по созданию новых рабочих мест, а значит виден потенциальный рынок сбыта. Отсюда и очевидная тенденция к росту стоимости квадратного метра».

Каковы перспективы развития?

Эволюция домостроения в Челябинске, уточняют застройщики, подняла вопрос модернизации технологий панельного домостроения. В силу доступности производства (которой могут похвастать далеко не все регионы), они уже сейчас совершенствуются ключевыми игроками рынка. В частности, компании «Легион» и «Икар» при возведении объектов уже используют новые серии бетонных панелей. «Качество панельного дома уже совсем не то, что строилось в 50-60 годах — оно значительно модернизировано», — рассказала коммерческий директор компании «Икар» Виктория Никольская — в 2019 году застройщик получила национальную премию Credo именно за панельные дома.

Сохранять деньги во время кризиса в недвижимости — правильный подход, уверена Наталья Кузьминых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Развиваются не только технологии: занимаясь комплексным освоением территории, застройщики развивают городскую инфраструктуру. Свою социальную ответственность они видят в этом и в создании комфортной среды не только для жителей своих домов, но для всего города. «Наряду с этой, основной, как мы считаем, нашей миссией, мы за счет собственной прибыли сформировали благотворительный фонд. Помогаем паллиативному отделению, кардиологии, онкологии и многое другое. Есть хорошая поговорка, что компания — это всегда длинная тень ее владельца», — добавила Виктория Никольская.

При этом, подчеркнул Владимир Атаманченко, компетентность покупателя растет и теперь он «приобретает не квадратные метры, а среду и экосистему». Среда, впрочем, все еще не единственный запросом власти к застройщикам. «Талантливая молодежь уезжает из города в Москву, Санкт-Петербург и за границу. Удержать их можно, может быть, качественным арендным жильем: доходными домами или апартаментами, которые расположены в хорошем месте, с хорошей средой. Ведь именно эти люди развивают город, они будущее города. Если мы этих людей удержим, то потом окрепнув они привнесут новое в город и станут его элитой, для которой, по сути, и строится элитное жилье», — объяснил взаимосвязь Шамне.