Пермские инсайды: VIP-палата губернатора

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В администрации губернатора нашли крайнего за провалы в системе здравоохранения. Мэр Березников Сергей Дьяков испортил отношения с губернатором, а зампрокурора края Андрей Назаров сильно нервничает и боится за свою судьбу. Один из авторитетных депутатов Перми стал еще влиятельнее. Все это и много другое — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Слухи про VIP-палату мешали Махонину работать

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Говорят, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин теперь наконец-то может спокойно работать. Даже несмотря на то, что продолжает лечение от коронавируса дома. «Он работал, пока в больнице лежал, в обычной палате. Но постоянные разговоры о том, что он якобы ест ресторанную еду, лежит в VIP-палате и вообще занимает целый этаж больницы, сильно отвлекали Махонина», — говорит собеседник. Инсайдер отмечает, что в больнице, где лечился глава региона, нет палат для особых — статусных — пациентов.

Вице-премьера Никифорова сделают крайним

В структурах правительства ходят разговоры о том, что все шишки за провалы в медицине и плохую организацию работы в период пандемии незаслуженно достаются только министру здравоохранения Оксане Мелеховой. Источники говорят, что она является простым исполнителем, а настоящий координатор и генератор идей — это вице-премьер Сергей Никифоров. Поэтому сейчас думают о том, что одного громоотвода в виде Мелеховой недостаточно и надо под удар подставлять и Никифорова, члена команды экс-губернатора Максима Решетникова.

Сухих сделал «Власть» красивой

Реставрация арт-объекта «Власть», установленного перед зданием краевого парламента, началась с подачи спикера заксобрания Валерия Сухих. Источники сообщают, что Сухих увидел из окна, какая «Власть» не красивая и сказал, что арт-объект надо отреставрировать. «Аппаратчики ЗС постарались, бегали-узнавали, кому она принадлежит и просили реставрировать. Теперь „Власть“ красивая», — добавляет источник.

Зачем прокуратура занялась краевым правительством

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Нагоняй от краевой прокуратуры пермскому вице-премьеру Сергею Никифорову за маленький процент свободных коек для COVID-пациентов — это попытка создать видимость работы, говорит инсайдер. «После громкой отставки своего руководителя [Андрея Юмшанова] из-за слабого контроля они решили перестраховаться в ситуации с койками для больных с коронавирусом. Понятно, что их предостережение ничего не решает. Глаза никому не откроет и не заставит быстрее работать. Но видимость работы они создали», — полагает инсайдер. Он добавляет, что этот наезд прокуратуры просто удачно совпал с желанием в краевой администрации создать дополнительный громоотвод в системе здравоохранения в лице вице-премьера Сергея Никифорова.

Пермские минздрав и Роспотребнадзор разругались

Поговаривают, что два ведомства в Пермском крае не могут найти взаимопонимания, чтобы уладить ситуацию с заразившимися. Роспотребнадзор, якобы, не передает минздраву информацию о заболевших. Из-за этого стопорится вопрос с получением необходимых документов для тех, у кого выявлен коронавирус. «Минздрав говорит, что ничего не может сделать, пока Роспотребнадзор не даст документы. Хотя есть электронная система „Промед“ и все вопросы по документообороту можно было бы решать в ней. Например, если пациент „положительный“, то вся информация по нему заносится в базу, присваивается номер и далее — лечащий врач или любой другой специалист уже видит всю необходимую информацию», — поясняет инсайдер. Таким образом, говорит он, можно было бы ускорить получение постановлений на проведение тестирования.

Депутаты стали ходить парами

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что появление депутатских тандемов — это следствие предстоящего изменения структуры Пермской городской думы. Вице-спикер Дмитрий Малютин и депутат гордумы Василий Кузнецов стали ходить по району парой, работая на общий пиар. «Просто ни тот, ни другой не знают, как перенарежут округа. Не знают, какую территорию округа им придется окучивать. Поэтому решили охватить все по максимуму», — говорит инсайдер. Он утверждает, что денег на самопиар у каждого по отдельности у них уже не осталось, а совместные «вылазки» в территорию помогут дольше и дешевле «торговать лицом» в районе.

Депутатов в Перми станет больше

Сообщается, что после изменения структуры думы Перми увеличится и число мандатов в представительном органе. Сейчас там представлено 36 депутатов (18 — партийные списки, 18 — одномандатники), а после проведенных изменений это число возрастет до 40. «Это выгодно всем. Хотя бы по той простой причине, что торговаться будет проще. Желающих стать депутатами много, а дополнительные четыре мандата позволят „продать“ места большему числу нужных людей», — утверждает инсайдер.

Авторитетный депутат гордумы усилил свое влияние

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Передача пермскими единороссами вакантного мандата в гордуме Денису Ушакову — это «просьба» депутата Владимира Плотникова. «В администрации губернатора не хотели видеть Ушакова в думе, но [секретарю реготделения партии „Единая Россия“ Вячеславу] Григорьеву удалось всех переубедить», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Плотников помог Григорьеву победить на довыборах в заксобрание и поэтому последнему пришлось таким образом «отдавать долг». «Он привел аргументы, что ссора с Плотниковым не очень хорошая идея, что в следующем году опять выборы и лучше все оставить, как есть, чем создавать конфликт на ровном месте. Тем более, что поддержка Плотникова потребуется и в 2021 году», — рассказал инсайдер.

Кузнецов убежал от внимательных силовиков

Стало понятно, почему бывший глава Пермского района Александр Кузнецов освободил свой кабинет, который занимал уже после ухода с должности. Говорят, бывший директор УКС Дмитрий Мосягин, приговоренный к 8,5 годам, начал говорить и отвечать, что называется — не за себя. Инсайдеры утверждают, что компетентные органы могут заинтересоваться тем фактом, что дочь Кузнецова, не проработавшая ни дня, стала собственницей большого числа нежилых помещений в Перми и в Уфе. «Видимо это и есть причина, почему Кузнецов отправился в Карловы Вары, где у его жены, кстати, тоже не работавшей ни дня, есть квартира», — говорят слухачи.

Мэр Березников рискует лишиться должности…

Поговаривают, что работой мэра Березников Сергея Дьякова на прошедших выборах остались очень недовольны в администрации губернатора. Якобы Дьяков на выборах поставил свои интересы превыше губернаторских. «Дьяков сушил явку, чтобы провести в думу Березников как можно больше своих депутатов. Ему это удалось. Но он очень заигрался», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Дьякову удалось завести в думу 27 «карманных» депутатов (всего дума состоит из 28 депутатов).

«Это перебор. Зато общая явка оказалась хуже, чем в Александровске, где вообще уже больше года нет главы», — утверждает инсайдер. Он отмечает, что Дьяков намеренно злил население, подавляя желание избирателей прийти на выборы. «Там дело доходило даже до отключения воды в дни голосования», — добавляет источник. Теперь же, по его мнению, на новом конкурсе на главу города Дьякову не позволят переизбраться, поскольку решающий голос в комиссии остается за администрацией губернатора, а не за «карманными депутатами».

…но Дьяков этому только рад

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Инсайдер утверждает, что глава Березников Сергей Дьяков после выборов в городскую думу полностью отстранился от политической жизни. Якобы, мэр-долгожитель даже не собирается вновь бороться за кресло главы. Источник утверждает, что этому есть две причины. Во-первых, у Дьякова коронавирус и ему сейчас не до политики. Но главная причина заключается в том, что он просто устал и хочет уйти на пенсию. И формальная причина для этого есть — по муниципальному законодательству, мэр города не может быть старше 65 лет, а Дьякову в августе исполнилось 64 года. Возможно, будет два варианта развития событий: кресло мэра займет «варяг» (скорее всего, из Перми) тот, кто ранее работал в администрации Березников. Либо, если власти города не решат быстро вопрос с подходящей кандидатурой, Дьякова могут уговорить еще на год остаться у власти.

Зампрокурора края стал нервничать

Поговаривают, что заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров очень сильно нервничает из-за возможного внимания со стороны силовиков. Источники это связывают с уже состоявшимся арестом прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, скандальной отставкой прокурора края Андрея Юмшанова и арестом главного судебного пристава региона Игоря Кожевникова. «О том, что у Мурая были „карманные“ управляющие компании в районе — это как бы известный факт. Но он не мог это проворачивать в одиночку», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сейчас силовики в рамках расследования уже возбужденных дел планомерно подходят к новым эпизодами и в делах могут появиться новые фигуранты из числа высокопоставленных сотрудников теперь уже краевой прокуратуры.

Над Репиным вновь смеются

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Злые языки утверждают, что пермские элиты издевательски посмеиваются над местных олигархом Александром Репиным. Его недавнюю встречу со сторонниками они называют неловкой попыткой «удержаться на плаву» после неудачной губернаторской кампании. Судя по всему, бизнесмен пока сам не определил для себя четкой стратегии, хотя уже громко объявил о желании сплотить все политические силы в регионе. «Такое чувство, что Репин сам не знает, с кем, за что и куда двигаться дальше. В целом идея объединить политические силы хорошая, но мыслит, как бизнесмен, а не как политик. Дальше этой идеи у него планов нет», — сказал инсайдер. Поговаривают, что Репин вновь встречался с лидерами пермской ячейки «За правду», но к согласию относительно политического участия бизнесмена в партии стороны так и не пришли.

Репин становится отщепенцем

Предприниматель Александр Репин, вставший в оппозицию краевым властям, становится персоной нон-грата в пермских элитных кругах. Анонсированная на 1 октября пресс-конференция, на которой Репин заявил о создании общественного движения, не вызвала интереса у журналистов. По прогнозам инсайдера, в ближайшее время от взаимодействия со структурами Репина начнут отказываться и постоянные контрагенты: внешние подрядчики, банки-партнера, которые выдают ипотечные и автокредиты клиентам «Сатурна», которым владеет Репин. «Партнерство с Репиным воспринимается как слишком токсичное. Тот же строительный бизнес в Пермском крае серьезно завязан на взаимодействие с органами власти. В условиях, когда застройщик не получает разрешений на строительство, работать с ним бессмысленно», — объясняет логику бизнеса собеседник.

Кандидату на кресло мэра посулили проблемы

Слухачи рассказывают подробности скандала, который разразился в Александровской думе, где один из местных депутатов пытался запугать кандидата на кресло главы. Речь идет о депутате Дмитрии Мельчакове. Он настойчиво требовал руководителя МУП «Теплоэнергетика», Владимира Хомякова принять участие в конкурсе не 21 октября, а шестого. «Мельчаков предложил Хомякову прийти на конкурс 6 октября, в ином случае пригрозил ему банкротством МУПа. Хомяков сделать это отказался и сейчас действиям Мельчакова должны дать оценку правоохранительные органы», — говорит инсайдер. Заявление на депутата-саботажника уже направлено в СК и прокуратуру.

Вспышка коронавируса в Кишерти не связана с НЛО

Сообщается, что в Кишерти, где часто встречают НЛО, резкий рост заболевания COVID-19 получил вполне земное объяснение. «Просто в Кишерти в начале сентября или конце августа была большая свадьба. Там были приглашенные из Перми, которые и привезли коронавирус в округ», — рассказал инсайдер. Он утверждает, что якобы после длительного гулянья на свадьбе коронавирус обнаружили чуть ли не у 70% гостей, которые и испортили статистику Кишерти, выведя ее в лидеры по приросту числа заболевших.

Бизнес в Пермском крае оказался на грани выживания

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все больше предпринимателей Прикамья сворачивают бизнес. На днях в Перми закрылся магазин известной марки Benetton. Инсайдер называет это закономерностью того, что происходит в экономике. «Все, кто сейчас работает в Перми с известными брендами по франшизе, едва сводят концы с концами. Доллар вырос, многие предприниматели распродают свои остатки, выдавая это за новые коллекции, сокращают объемы заказов. На помощь властей никто не рассчитывает — проще закрыть свое дело, чем тратить на бюрократические препоны свои нервы», — рассуждает источник. Не лучше ситуация и в автосалонах. Поговаривают, что продажи иномарок падают. «Дилеров пока спасет сезонный спрос на отечественные авто. К примеру, УАЗы в летний период, как правило, пользуются спросом у охотников рыбаков и туристов. За счет них многим удалось удержаться на плаву после карантина», — добавил инсайдер.

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