Челябинские и курганские депутаты теряют шансы на Госдуму-2021

Депутатам придется радикально изменить подход к работе, чтобы вновь попасть в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

Только два депутата из Челябинской и Курганской областей имеют близкие к максимальным шансы на прохождение в Госдуму в 2021 году. Большинству предстоят согласования, расторговки и усиление работы в медиа и «в поле». А несколько депутатов уже сейчас фактически сдались. Таковы результаты исследования URA.RU, оценившего шансы уральцев на переизбрание.

Депутаты Госдумы вступили в борьбу за мандаты нового созыва, которые будут распределены осенью 2021 года. Челябинскую и Курганскую области в парламенте представляют 13 депутатов (шесть одномандатников, семь списочников). URA.RU оценило их активность в парламенте, в медиа и соцсетях, а также работу в округе, на основании чего составило рейтинг избираемости каждого депутата.

Профессиональный политаналитик Дмитрий Гусев подтвердил корректность рейтинга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одновременно оценивались депутаты из Челябинской и Курганской областей, поскольку большинство партий на прошлых выборах рассматривали эти регионы, как единый округ. С помощью сервисов «АПИ-мониторинг» и Brand analytics, официальных данных Госдумы, а также экспертов мы определили индекс активности депутатов (количество выступлений и внесенных законопроектов с 1 октября прошлого года), медийную активность (количество упоминаний в СМИ с 1 октября прошлого года), работу в соцсетях (количество упоминаний за полгода) и в округе (взаимодействие с властями, элитами и жителями).

Каждый показатель рассчитывался из максимума в 25 баллов — столько получал лидер по каждой позиции. Остальные — в процентном соотношении от максимального результата. Теоретически депутат мог получить 100 баллов, что говорило бы о 100-процентных шансах на переизбрание.

Президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев с 2017 года, выпускающий авторитетный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД), назвал корректными параметры, по которым свой анализ подготовило URA.RU. «Мы по тем же параметрам оцениваем каждого депутата по итогам каждой сессии Госдумы», — подчеркнул эксперт.

Инфографика: Дмитрий Циулин

Лидерами рейтинга оказались челябинцы — председатель комитета по экологии Владимир Бурматов (ЕР) и зампред фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг. Первый является лучшим по медийной активности, успешно работает в соцсетях и в округе, эксперты оценивают его шансы, как самые высокие среди всех депутатов. Гартунг избирается в Госдуму уже шестой созыв подряд. Он — лидер среди уральских коллег по законотворческой деятельности, уступает только Бурматову по числу упоминаний в СМИ, у него сильные позиции в округе.

Анатолий Литовченко (слева) не теряет надежды на работу в Госдуме нового созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анатолий Литовченко (ЕР) на прошлых выборах сенсационно выиграл в одномандатном округе Гартунга. Но, по словам наблюдателей, на него работала вся региональная власть. Сейчас он прилагает усилия для получения поддержки на выдвижение на новый срок — отсюда высокая упоминаемость в СМИ и активная работа в соцсетях.

По списку избирался Дмитрий Вяткин (ЕР), сын экс-председателя облсуда Федора Вяткина. Он делает упор на законотворческую деятельность. Его шансы на выдвижение по списку высоки.

Краснодарец Александр Ремезков представляет в Госдуме свой регион, а также Курганскую и Тюменскую области, в которых «Справедливая Россия» выставила единый список кандидатов во главе с депутатом. Он прошел в Госдуму во многом благодаря поддержке жителей Зауралья, где получил больше всего голосов. Ремезков в верхней половине рейтинга благодаря активной работе в Госдуме и сильным позициям в партии.

Позиции Александра Ильтякова (справа) в Кургане считаются сильными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В единственном одномандатном округе Курганской области (№108) у Александра Ильтякова (ЕР) весьма крепкое положение. У него есть несколько конкурентов за право выдвижения, но эксперты оценивают его шансы, как очень высокие.

Олег Колесников (ЕР) в Госдуме практически не работал, его часто упоминают в СМИ и соцсетях из-за скандалов, связанных с бизнесом. Однако депутат обладает уникальной способность находить общий язык с каждым губернатором. Только из-за этого его качества эксперты поставили парламентария на высокую позицию.

Виталий Пашин (ЛДПР) — аутсайдер по работе в соцсетях. Его невысокая упоминаемость в СМИ обусловлена партийной принадлежностью. Однако инсйдеры URA.RU в ЛДПР и эксперты уверяют, что «соколы Жириновского» довольны его работой, он будет выдвинут на новый срок.

Экс-мэр челябинского города Магнитогорск Виталий Бахметьев (ЕР) может войти в историю. Ранее ММК Виктора Рашникова, курирующего юг региона и определяющего своего представителя в Госдуме, не выдвигала одного кандидата-одномандатника на два срока подряд.

Василий Шишкоедов (в центре) считается человеком Алексея Кокорина, его шансы на переизбрание — минимальны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В аутсайдерах оказались челябинец Андрей Барышев (ЕР), москвичка Елена Ямпольская (ЕР) и курганцы Василий Шишкоедов (ЕР) и Павел Дорохин (КПРФ). У Барышева после смены власти в регионе и охлаждения отношений со старшим товарищем олигархом Александром Аристовым серьезно ослабли позиции. Шишкоедов считается человеком бывшего курганского губернатора Алексея Кокорина. Дорохин представляет также Тюменскую и Мурманскую области, поэтому его активность в Кургане невысока. Ямпольская возглавляла список ЕР, единый для двух регионов, но после выборов фактически потеряла интерес к округу.

Бурматов заявил агентству, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в своем Металлургическом одномандатном округе. «Я активно работал в округе все пять лет, к концу года выполню оставшиеся из 20 тысяч наказов и начну сбор наказов на следующую пятилетку. К рейтингам отношусь спокойно, потому что единственный рейтинг, который может быть выставлен депутатам — делается избирателями раз в пять лет на выборах. Но на любой рейтинг обращаю внимание, потому что это возможность что-то откорректировать в работе. Поэтому всегда благодарен тем, кто их составляет», — сказал депутат.

Литовченко сообщил URA.RU, что единороссы не могут соперничать с другими партийцами по количеству выступлений. «Принцип работы в Госдуме таков, что по каждому вопросу есть докладчик и выступающий от фракции. У ЕР 343 депутата, а у СР — 21. По каждому вопросу мы один раз в год выступаем, а они раз в месяц или в день. Это чисто объективная причина. Плюс комитет ставит выступающим, и многое зависит от количества вопросов, проходящих через комитет. Кроме количества выходов на трибуну, мы работаем с министерствами, решаем вопросы, подаем законотворческую инициативу. По этому компоненту готов сравниться с любым коллегой», — заверил он.

Андрей Барышев должен был бороться на прошлых выборах с экс-губернатором Михаилом Юревичем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пашин отметил, что намерен переизбраться на второй срок. «Баллотироваться планирую. А по округу или по списку — решит партия», — сказал он.

Барышев, Гартунг, Дорохин, Ильтяков, Колесников, Шишкоедов и Ямпольская не ответили на звонок корреспондента. Бахметьев не смог оперативно ответить на вопросы агентства. Ильтяков сказал, что находится на мероприятии. Ремезков сбросил звонок. Вяткин отказался от комментариев.

URA.RU продолжит составлять рейтинги депутатов других регионов. Будет подготовлен аналогичный анализ работы избранников Свердловской области, Пермского края, а также Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.