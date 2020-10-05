Перенос выборов в Госдуму обсуждался почти год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

Российская власть сняла вопрос о досрочных выборах в Госдуму. В Кремле не видят смысла в переносе федеральной кампании, поэтому она пройдет по плану в сентябре 2021 года, сообщил «Коммерсант», со ссылкой на источники. Публикация подтверждает инсайд URA.RU двухмесячной давности о том, что у Кремля пропало желание менять дату голосования.

Досрочные выборы в Госдуму имели бы смысл, если бы проходили в сентябре 2020 года, сообщил источник газеты. А организация голосования на несколько месяцев раньше запланированного срока (сентября 2021-го) «не дает никаких плюсов». « Коммерсант» добавил, что в «Единой России» аналогично готовятся к плановым выборам в Госдуму.

Инсайдеры еще в конце июля сообщали URA.RU, что Кремль откажется от идеи досрочных выборов в Госдуму. Собеседники агентства ссылались на данные закрытых соцопросов, которые фиксировали, что россияне против переноса голосования с осени 2021 года на более ранний срок, так как считают изменения пустой тратой средств и сил в период кризиса. В конце сентября источники URA.RU рассказали, что вместо выборов в Госудму на весну 2021 года будут перенесены региональные выборы.

Явным свидетельством того, что «досрочки» в Госдуму не будет, является то, что в Конституцию РФ не было внесено соответствующих поправок, добавил в разговоре с URA.RU политолог Борис Макаренко: «По действующей Конституции Госдуму можно досрочно распустить только в строго оговоренных случаях, а их сейчас нет».

Напомним, перенос выборов в Госдуму мог ослабить шансы парламентской и непарламентской оппозиции. Ожидалось, что в случае досрочного голосования они не успеют подготовиться к кампании должным образом.