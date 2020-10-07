Свердловские депутаты ГД бросили избирателей в самый сложный год

Составлен рейтинг свердловских депутатов Годумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

Только четыре депутата Госдумы из Свердловской области системно работают с избирателями. Остальные полагаются на ресурс власти, надеясь переизбраться в 2021 году. URA.RU подробно проанализировало активность парламентариев за последний год и составило рейтинг депутатов Госдумы, оценив их шансы получить мандаты снова.

Свердловскую область в парламенте представляют 13 человек (семь одномандатников и пять списочников). С помощью сервисов «АПИ-мониторинг» и Brand analytics, официальных данных Госдумы, а также экспертов мы определили индекс активности депутатов (количество выступлений и внесенных законопроектов с 1 октября прошлого года), медийную активность (количество упоминаний в СМИ с 1 октября прошлого года), работу в соцсетях (количество упоминаний за полгода) и в округе (взаимодействие с властями, элитами и жителями).

Работа Павла Крашенинникова (слева) над поправками в Конституцию и взаимодействие с региональными властями вывело его в лидеры рейтинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый показатель рассчитывался из максимума в 25 баллов — столько получал лидер по каждой позиции. Остальные — в процентном соотношении от максимального результата. Теоретически один депутат мог получить по 25 баллов за каждый из четырех показателей, что указывало бы на 100-процентные шансы на переизбрание. Корректность параметров рейтинга URA.RU оценил президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, заявивший, что с 2017 года выпускает рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД), основываясь на тех же показателях.

Инфографика: Дмитрий Циулин

Эксперты считают, что из семи одномандатников в округах активно работают четыре человека: Альшевских, Балыбердин, Иванов и Шипулин. Чуть менее заметны Ковпак и Муцоев. Чепикова вообще практически не видно.

Лидером же рейтинга предсказуемо стал Павел Крашенинников — сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию был официальным спикером по этой теме. Поэтому задал рекордную планку по упоминаемости в СМИ. По мнению экспертов, у депутата прекрасные отношения и с региональными властями, и с элитами. Единственное, что он может усилить, это работу с избирателями в регионе. Правда, Крашенинников избирался не в одномандатном округе, а во главе общерегионального списка кандидатов.

В Екатеринбурге Дмитрия Ионина называют гиперактивным депутатом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эсер Дмитрий Ионин представляет в Госдуме сразу три региона: Свердловскую область, Пермский край и ХМАО. Эксперты называют его «гиперактивным политиком». Он делает много заявлений, однако «в плане дел не всегда дотягивает до слов». Тем не менее, он наиболее активен в Госдуме и выстроил отношения со СМИ (третий среди депутатов-свердловчан). Это делает высокими его шансы на переизбрание.

Александр Петров — четвертый в законотворческой деятельности среди земляков. Но в число лидеров выбрался благодаря упоминаемости в соцсетях и СМИ, писавших, что его завод «Медсинтез» производит «Триазавирин» — препарат, которым лечат коронавирус. Как и другие депутаты, избравшиеся по списку, он уступает коллегам по работе с избирателями.

Андрея Альшевских на второе место вывела активная законотворческая деятельность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Противоположность предыдущему коллеге — Андрей Альшевских. Он активно работает в своем избирательном округе. А второе место в рейтинге по законотворческой деятельности вывело его в число лидеров рейтинга.

Максим Иванов работает в Госдуме и в соцетях. Постоянно встречается с избирателями в округе и имеет неплохие шансы переизбраться.

Суперсила именитого биатлониста Антона Шипулина, работающего в Госдуме год, в близости к губернатору Евгению Куйвашеву, соответственно ко всей элите региона. В области также успешно работает благотворительный фонд депутата. Если он усилит работу в соцсетях и в Госдуме, имеет все шансы выйти в лидеры рейтинга.

Зелимхан Муцоев больше взаимодействует с властью и пользуется уважением среди свердловский элит. Об его работе с избирателями не много сообщается в СМИ или соцсетях. Однако в округе Муцоева говорят, что депутат много денег вкладывает в инфраструктуру, не слишком активно пиарясь на этом.

Андрей Ветлужских (в синем шарфе) четко ориентируется на профсоюзные организации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среднее место председателя профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских объясняется тем, что у него специфические избиратели — многочисленные члены его организации. Вот с ними депутат, избравшийся со второго место в списке ЕР, общается исправно. С властью на контакте. Остальные показатели ничем не выдаются.

В своем округе много работает с избирателями Алексей Балыбердин. Он не так вхож в кабинеты руководства региона, как Шипулин. И только в последнее время стал наращивать медийную активность и присутствие в соцсетях.

Коммуниста Николая Езерского много в соцсетях. Но он незаметен внешнему наблюдателю. Ощущение, что присутствует где-то для узкого круга. Про какие-то его мощные действия или решения в регионе не слышали. Однако стоит отметить, что он представляет в Госдуме сразу Свердловскую область, ХМАО и ЯНАО.

Сергей Чепиков — легендарный и известнейший биатлонист, но работа депутатом у него получается менее результативной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, напротив, активен в соцсетях, где по большей части рассказывает про семью. Избиратели про него говорят в том духе, что он как пропал после выборов, так особо и не появлялся.

Лев Ковпак, видимо, был более успешным бизнесменом, чем депутатом. Если он собирается на второй срок полномочий, то должен усилить работу по всем направлениям.

Крашенинников, Ионин, Иванов, Балыбердин, Езерский и Чепиков не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Телефоны Ветлужских и Петрова отключены. Шипулин попросил перезвонить позднее.

Альшевских отказался обсуждать свое место в рейтинге. «Лучший рейтинг — доверие избирателей. Я каждый день выполняю работу депутата. Вне зависимости от того, пойду или нет на новый срок, до конца полномочий буду исполнять обязанности депутата. Если ближе к выдвижению буду видеть, что избиратели поддерживают, то не исключаю, что буду участвовать в избирательной кампании. Но пока говорить об этом преждевременно», — сказал он.

Лев Ковпак уверяет, что лоббирует выделение все большего федерального финансирования для Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муцоев согласился с коллегой. «Оценивать мою работу будут люди. Работать пока надо, а не думать о переизбрании. Как и вчера, как и завтра», — отметил депутат.

Ковпак обратил внимание, что работает в комитете по бюджету, который менее интересен широкой публике, СМИ и блогерам. «Высказываться на популистские темы — не мой конек, отсюда не такое большое присутствие в СМИ. В соцсетях мы пишем про дела, а не пиаримся. Работа в комитете по бюджету и налогам — специфическая работа. Я — первый депутат от Свердловской области, кто трудится в этом комитете. И каждый год наш регион получает все больше средств из федерального бюджета. Так что считаю, что результат на лицо», — резюмировал он.

Анализ работы свердловских депутатов продолжил исследование URA.RU активности представителей Большого Урала в Госдуме. В первом выпуске рейтинга оценивались шансы челябинцев и курганцев на переизбрание.