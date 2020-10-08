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Челябинский губернатор Алексей Текслер возмущен тем, что подчиненные начали сами придумывать ограничения по коронавирусу, в том числе отличился министр спорта Леонид Одер. В кулуарах говорят, что коронавирус спас его от грядущей отставки. Замену себе нашел и глава регионального минстроя Виктор Тупикин. А еще инсайдеры заметили интересный поворот в деле экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который касается показаний бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер запретил самодеятельность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что губернатор Алексей Текслер запретил руководителям ведомств самостоятельно принимать решения по отмене мероприятий из-за коронавируса. За это, к примеру, досталось министру спорта Леониду Одеру, когда тот без согласования с оперштабом региона запретил проводить соревнования в помещениях. Это же относится и к главам. Досталось и властям Снежинска, когда те по собственной инициативе попытались отправить все школы города на досрочные каникулы. Текслер дал понять — подобные решения должны принимать только по согласованию с нам и с оперативным штабом.

Главам велели усилить масочный режим

На последнем заседании оперативного штаба губернатор Алексей Текслер особое внимание обратил на соблюдение масочного режима. Главам был послан особый сигнал. Статистику по коронавирусу в муниципалитетах будут связывать с количеством профилактических рейдов и штрафов за нарушение масочного режима. Если число заражений COVID-19 станет расти, а число рейдов и штрафов не изменится, достанется главе муниципалитета.

Министра спас больничный

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что отставка министра спорта региона Леонида Одера должна была состояться буквально на днях. Кадровые решения отложили до первой сессии ЗСО. Теперь и сессия состоялась, но Одер останется министром, так как заболел коронавирусом и лег в больницу. «Вопрос о его отставке отложен до окончания больничного», — говорят инсайдеры. Некоторые говорят, что заявление об уходе Одер подпишет прямо в госпитале и с больничного может не вернуться.

Тупикин нашел себе замену

По словам инсайдеров, министр строительства региона Виктор Тупикин начал озвучивать в губернаторской резиденции кандидатуры своих сменщиков. Тупикин готовится уйти на заслуженный отдых и решил подключиться к процессу поиска нового министра. В числе кандидатов, к примеру, называют одного из вице-мэров Магнитогорска. Кто-то говорит, что новым министром будет «варяг» из Москвы, а другие считают, что ведомство возглавит вице-мэр Челябинска Владимир Шамне.

В минэкологии хранят спокойствие

В министерстве экологии региона сначала понервничали, когда в СК ушли материалы для возбуждения в отношении должностных лиц статьи «Халатность». Правда, потом успокоились. Силовиков интересует переплата за контракт по очистке русла реки Миасс в Челябинске. А переплата был проведена за утилизацию вывезенного мусора. Как говорят инсайдеры, речь идет об элементарной ошибке при переводе кубометров в тонны, отсюда и расхождение. Но ответственных, кто эту ошибку пропустил, накажут.

В Кремль отправили списки в Госдуму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщают инсайдеры, руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка начал формировать списки будущих кандидатов в Госдуму от «ЕР» в регионах УрФО. Он уже отправил свои предложения в администрацию президента. Между тем в резиденции губернатора Алексея Текслера подготовили свой список и отправили в Москву. По слухам, не все фамилии в двух списках совпадают. Кстати, все обратили внимание на то, то Квитки не было на областной конференции «ЕР» в Челябинске, где единороссы избрали своим лидером губернатора Алексея Текслера. Между тем приглашение Квитке посылали. Говорят, что его отсутствие вызвано не только разногласиями по выборам в Госдуму. Квитка привык на таких мероприятиях играть первую скрипку, а теперь эта роль досталась Текслеру.

Депутата не хотят видеть в Госдуме

Что касается списков по кандидатам в Госдуму от «ЕР», то инсайдеры сообщают, что губернатор Алексей Текслер не хочет видеть в будущем парламенте депутата Госдумы Олега Колесникова. Все разговоры о том, что тот умеет выстраивать отношения с первыми лицами региона идут от депутата. На Златоустовский округ, по которому Колесников избрался Госдуму в 2015 году, предложили других кандидатов. Окончательное решение примут после согласования с Кремлем.

Барышева отправляют в оппозицию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот по депутату Госдумы Андрею Барышеву, избравшемуся в 2015 в Госдуму по Челябинскому округу, решение принято. «ЕР» не будет ему оказывать поддержку на выборах в 2021 году. Другие парламентские и новые малые партии тоже не рискнут принимать Барышева под свои флаги. Как уверяют инсайдеры, их позиция также согласовывается с Кремлем и губернаторской резиденцией. По слухам, это понимает и сам Барышев. Тем временем в Челябинске появились билборды с изображение Барышева и заявлением депутата, что он отзывает свою подпись под одним из законопроектов. За этот закон Барышев голосовал как член фракции «ЕР», хотя сам беспартийный. «Не иначе собирается примкнуть к оппозиции!» — говорят в кулуарах и гадают, какая партия примет его в свои ряды.

Ставки в парламенте удивили коллег

В заксобрании продолжают обсуждать, кому из депутатов достались штатные ставки. Связано это с тем, что почти половина избранников трудится на должностях, где платят больше, чем в ЗСО. Инсайдеры посмеиваются над тем, кто хлопотали за свою зарплату Вячеслав Ершов и Александр Мотовилов. Комитеты им так и не доверили, но дали должности пониже — первых замов комитетов.

Депутатам поменяли рассадку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая рассадка в законодательном собрании региона удивила депутатов. Обычно первые ряды занимали руководители комитетов и просто уважаемые депутаты. Рядовых и тех, кто помоложе, отправляли на ряды подальше. А в новом составе ЗСО всех рассадили по комитетам. В итоге, к примеру гендиректор ММК, руководитель комитета промышленности Павел Шиляев оказался на третьем ряду. А первые ряды заняли молодые новички, попавшие в комитеты, что оказались ближе к президиуму. Инсайдеры говорят, что такую рассадку приняли для того, чтобы комитеты работали дружней.

Москвичи лоббируют своего протеже

Говорят, что некие московские силы развернули бурную деятельность, чтобы протащить в новый состав челябинского заксобрания своего протеже — руководителя регионального исполкома «Единой России» Дениса Моисеева. Моисеев баллотировался в ЗСО по спискам «ЕР». Ему не хватило голосов, чтобы попасть в новый состав. После первой сессии ЗСО пара депутатов от «ЕР» должны отказаться от мандатов и их места, по замыслу властей, должны достаться гендиректору ОТВ Олегу Герберу и директору ООО «ММК — Индустриальный парк» (Магнитогорск) Владимиру Дремову. Как уверяют инсайдеры, попытка пролоббировать Моисеева, вместо Гербера и Дремова следует оценивать как интриги внутри партии.

Силовики подбираются к бывшему вице-губернатору

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам инсайдеров, уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Руслана Гаттаров, по показаниям экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева возбудят примерно через месяц. Пока дело по нарушениям в «Агентстве инвестиционного развития» («АиР»), которое курировал Гаттаров, расследуется в отношении неопределенного круга лиц. Но силовики подбираются к экс-чиновнику все ближе. Сам же Гаттаров говорит, что Тефтелев его оклеветал и все обвинения отрицает. Инсайдеры просят обратить внимание на еще один нюанс. Деньги «АиР» были внебюджетными, поэтому областная казна не пострадала и говорить о должностных преступлениях рано.

Правительственную корпорацию проверят

Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева также связаны с бывшим гендиректором Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Натальи Салеевой. Как заявил Тефтелев, Салеева отдала на аутсорсинг сторонней фирме юридическое обслуживание строительства конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Фирма ничего не сделала, куда ушли деньги — непонятно. Говорят, что фактуры для уголовного дела уже достаточно. Тем более эту историю уже раскопали и тем самым подтвердили аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, когда проверяли бюджетные расходы на конгресс-холл.

Как сообщают инсайдеры, уголовное дело в отношении Салеевой чуть притормозили, потому что ждут новой проверки. КСП должна была начать весной проверку ЮУ КЖСИ. Собственником корпорации является правительство области, а саму структуру никто не проверял лет десять. Из-за пандемии коронавируса проверку корпорации отложили на осень. Скоро она начнется, и ее итогов ждут силовики и возможно будут новые факты для уголовных дел.

Началась война за Верхний Уфалей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее, где готовится смена власти, местный бизнесмен Алан Джиоев начинает борьбу против будущего мэра Романа Муратчина. По замыслу областных властей, последний сменит главу города Веру Ускову. Джиоев с помощью политтехнолога Александра Петракова уже провел в горсобрание свой пул кандидатов. Теперь Петраков, как говорят инсайдеры, стал идеологом кампании против Муратчина. Интерес еще и в том, что именно сейчас по поручению губернатора Алексея Текслера Контрольно-счетная палата (КСП) региона начинает проверку Верхнего Уфалея. КСП всегда действует жестко. Проблемы могут возникнуть у всех, в том числе и у заговорщиков.

Новый спикер Копейска ошибся

По слухам, новый председатель горсобрания Копейска Евгений Гиске был уверен, что легко справится с обновленным депутатским корпусом. Однако первое же заседание показало, что он ошибался. Депутаты не приняли предложенную им в качестве зама кандидатуру единоросса Петра Шредера. На втором заседании депутаты сделали «ход конем» и избрали заместителем Гиске самовыдвиженца Илью Ефимова, которого на минувших выборах поддержали эсеры. «В итоге заместителем у Гиске стал совершенно не тот человек, которого он хотел видеть. Он получил зама-оппозиционера, что грозит разбалансированностью в работе собрания», — говорит инсайдер.

В сферу перевозок зашел криминальный авторитет

В Копейске местные силовики не знают, что делать с рейдерским захватом транспортного бизнеса. На предписание прокуратуры незамедлительно вернуть маршрутчикам незаконно отобранное разрешение на работу мэрия Копейска так и не отреагировала. В городе говорят, что владельцем компании «КВ Сервис», которая отняла работу у более 106 водителей маршруток и свернула бизнес двенадцати предпринимателям «Простого товарищества», является человек, известный в криминальных кругах.

Экс-мэр Златоуста активизировался

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, со скандалом оставивший пост по настоянию областных властей, незаметно возвращает себе влияние в городе. Получив мандат депутата горсобрания и публично заявив, что не стремится к руководящим должностям, он потихоньку расставляет по ним своих людей. Именно с закулисной деятельностью Жилина связывают неоднозначные назначения в комиссиях горсобрания. Например, получавшего доплаты благодаря поддельному диплому Ивана Козлова и бывшего главы исполкома «ЕР» Виктора Рощупкина, отсидевшего под арестом за бегство с места ДТП. Прямую связь с деятельностью Жилина доказать практически невозможно: соотношение голосов таково, что назначения выглядят абсолютно конкурентными.

Скандальная экс-чиновница хочет вернуться во власть

Бывший замглавы Кунашакского района по финансам и экс-руководитель контрольно-ревизионной комиссии Гульнара Каримова рассчитывает вернуться на муниципальную службу после уголовного дела, закончившегося 10-тысячным штрафом. С момента вступления в силу решения райсуда прошло лишь несколько месяцев, но, к удивлению бывших коллег, женщина вновь претендует на пост в администрации. «Требование одно — должность может быть любой, но руководящей», — обсуждают запросы Каримовой чиновники и жители Кунашака. Портит перспективы возвращения лишь недавний скандал с осужденным на 12 лет за бандитизм Наилем Булатовым, ставшим директором МУП «Балык». За год назначенец главы Сибагатуллы Аминова сумел добиться снижения прибыли предприятия с 4,2 млн рублей до 500 тысяч. При этом в Кунашаке всерьез осуждали возможность пришествия в администрацию и Булатова, причем на должность замглавы.

В Озерске появились сектанты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Закрытое территориальное образование (ЗАТО) Озерск оказалось не таким уже закрытым. Местные жители с удивлением наблюдают, как за охраняемым периметром возводится здание церкви прозападной секты «Поколение веры». При этом горожане шепчутся, что с божьей помощью ее лидер Денис Суслов успешно торгует препаратами, не включенными в Госреестр лекарственных средств. Как утверждают злые языки, бог уже послал Суслову квартиру ценой порядка 5 млн рублей и парочку авто на 4 млн рублей. В 2020 году в дело возрождения веры попыталась вмешаться местная полиция, изъяв препаратов более чем на 8 млн рублей и возбудив уголовное дело по ч.1.1 ст. 171.1 УК РФ. Однако на этом успехи силовиков и закончились. Около двухсот прихожан по-прежнему несут своему лидеру наличку и перечисляют деньги на карту.

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