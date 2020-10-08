Челябинский губернатор Алексей Текслер возмущен тем, что подчиненные начали сами придумывать ограничения по коронавирусу, в том числе отличился министр спорта Леонид Одер. В кулуарах говорят, что коронавирус спас его от грядущей отставки. Замену себе нашел и глава регионального минстроя Виктор Тупикин. А еще инсайдеры заметили интересный поворот в деле экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который касается показаний бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Текслер запретил самодеятельность
Инсайдеры рассказывают, что губернатор Алексей Текслер запретил руководителям ведомств самостоятельно принимать решения по отмене мероприятий из-за коронавируса. За это, к примеру, досталось министру спорта Леониду Одеру, когда тот без согласования с оперштабом региона запретил проводить соревнования в помещениях. Это же относится и к главам. Досталось и властям Снежинска, когда те по собственной инициативе попытались отправить все школы города на досрочные каникулы. Текслер дал понять — подобные решения должны принимать только по согласованию с нам и с оперативным штабом.
Главам велели усилить масочный режим
На последнем заседании оперативного штаба губернатор Алексей Текслер особое внимание обратил на соблюдение масочного режима. Главам был послан особый сигнал. Статистику по коронавирусу в муниципалитетах будут связывать с количеством профилактических рейдов и штрафов за нарушение масочного режима. Если число заражений COVID-19 станет расти, а число рейдов и штрафов не изменится, достанется главе муниципалитета.
Министра спас больничный
Говорят, что отставка министра спорта региона Леонида Одера должна была состояться буквально на днях. Кадровые решения отложили до первой сессии ЗСО. Теперь и сессия состоялась, но Одер останется министром, так как заболел коронавирусом и лег в больницу. «Вопрос о его отставке отложен до окончания больничного», — говорят инсайдеры. Некоторые говорят, что заявление об уходе Одер подпишет прямо в госпитале и с больничного может не вернуться.
Тупикин нашел себе замену
По словам инсайдеров, министр строительства региона Виктор Тупикин начал озвучивать в губернаторской резиденции кандидатуры своих сменщиков. Тупикин готовится уйти на заслуженный отдых и решил подключиться к процессу поиска нового министра. В числе кандидатов, к примеру, называют одного из вице-мэров Магнитогорска. Кто-то говорит, что новым министром будет «варяг» из Москвы, а другие считают, что ведомство возглавит вице-мэр Челябинска Владимир Шамне.
В минэкологии хранят спокойствие
В министерстве экологии региона сначала понервничали, когда в СК ушли материалы для возбуждения в отношении должностных лиц статьи «Халатность». Правда, потом успокоились. Силовиков интересует переплата за контракт по очистке русла реки Миасс в Челябинске. А переплата был проведена за утилизацию вывезенного мусора. Как говорят инсайдеры, речь идет об элементарной ошибке при переводе кубометров в тонны, отсюда и расхождение. Но ответственных, кто эту ошибку пропустил, накажут.
В Кремль отправили списки в Госдуму
Как сообщают инсайдеры, руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка начал формировать списки будущих кандидатов в Госдуму от «ЕР» в регионах УрФО. Он уже отправил свои предложения в администрацию президента. Между тем в резиденции губернатора Алексея Текслера подготовили свой список и отправили в Москву. По слухам, не все фамилии в двух списках совпадают. Кстати, все обратили внимание на то, то Квитки не было на областной конференции «ЕР» в Челябинске, где единороссы избрали своим лидером губернатора Алексея Текслера. Между тем приглашение Квитке посылали. Говорят, что его отсутствие вызвано не только разногласиями по выборам в Госдуму. Квитка привык на таких мероприятиях играть первую скрипку, а теперь эта роль досталась Текслеру.
Депутата не хотят видеть в Госдуме
Что касается списков по кандидатам в Госдуму от «ЕР», то инсайдеры сообщают, что губернатор Алексей Текслер не хочет видеть в будущем парламенте депутата Госдумы Олега Колесникова. Все разговоры о том, что тот умеет выстраивать отношения с первыми лицами региона идут от депутата. На Златоустовский округ, по которому Колесников избрался Госдуму в 2015 году, предложили других кандидатов. Окончательное решение примут после согласования с Кремлем.
Барышева отправляют в оппозицию
А вот по депутату Госдумы Андрею Барышеву, избравшемуся в 2015 в Госдуму по Челябинскому округу, решение принято. «ЕР» не будет ему оказывать поддержку на выборах в 2021 году. Другие парламентские и новые малые партии тоже не рискнут принимать Барышева под свои флаги. Как уверяют инсайдеры, их позиция также согласовывается с Кремлем и губернаторской резиденцией. По слухам, это понимает и сам Барышев. Тем временем в Челябинске появились билборды с изображение Барышева и заявлением депутата, что он отзывает свою подпись под одним из законопроектов. За этот закон Барышев голосовал как член фракции «ЕР», хотя сам беспартийный. «Не иначе собирается примкнуть к оппозиции!» — говорят в кулуарах и гадают, какая партия примет его в свои ряды.
Ставки в парламенте удивили коллег
В заксобрании продолжают обсуждать, кому из депутатов достались штатные ставки. Связано это с тем, что почти половина избранников трудится на должностях, где платят больше, чем в ЗСО. Инсайдеры посмеиваются над тем, кто хлопотали за свою зарплату Вячеслав Ершов и Александр Мотовилов. Комитеты им так и не доверили, но дали должности пониже — первых замов комитетов.
Депутатам поменяли рассадку
Новая рассадка в законодательном собрании региона удивила депутатов. Обычно первые ряды занимали руководители комитетов и просто уважаемые депутаты. Рядовых и тех, кто помоложе, отправляли на ряды подальше. А в новом составе ЗСО всех рассадили по комитетам. В итоге, к примеру гендиректор ММК, руководитель комитета промышленности Павел Шиляев оказался на третьем ряду. А первые ряды заняли молодые новички, попавшие в комитеты, что оказались ближе к президиуму. Инсайдеры говорят, что такую рассадку приняли для того, чтобы комитеты работали дружней.
Москвичи лоббируют своего протеже
Говорят, что некие московские силы развернули бурную деятельность, чтобы протащить в новый состав челябинского заксобрания своего протеже — руководителя регионального исполкома «Единой России» Дениса Моисеева. Моисеев баллотировался в ЗСО по спискам «ЕР». Ему не хватило голосов, чтобы попасть в новый состав. После первой сессии ЗСО пара депутатов от «ЕР» должны отказаться от мандатов и их места, по замыслу властей, должны достаться гендиректору ОТВ Олегу Герберу и директору ООО «ММК — Индустриальный парк» (Магнитогорск) Владимиру Дремову. Как уверяют инсайдеры, попытка пролоббировать Моисеева, вместо Гербера и Дремова следует оценивать как интриги внутри партии.
Силовики подбираются к бывшему вице-губернатору
По словам инсайдеров, уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Руслана Гаттаров, по показаниям экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева возбудят примерно через месяц. Пока дело по нарушениям в «Агентстве инвестиционного развития» («АиР»), которое курировал Гаттаров, расследуется в отношении неопределенного круга лиц. Но силовики подбираются к экс-чиновнику все ближе. Сам же Гаттаров говорит, что Тефтелев его оклеветал и все обвинения отрицает. Инсайдеры просят обратить внимание на еще один нюанс. Деньги «АиР» были внебюджетными, поэтому областная казна не пострадала и говорить о должностных преступлениях рано.
Правительственную корпорацию проверят
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева также связаны с бывшим гендиректором Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Натальи Салеевой. Как заявил Тефтелев, Салеева отдала на аутсорсинг сторонней фирме юридическое обслуживание строительства конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Фирма ничего не сделала, куда ушли деньги — непонятно. Говорят, что фактуры для уголовного дела уже достаточно. Тем более эту историю уже раскопали и тем самым подтвердили аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, когда проверяли бюджетные расходы на конгресс-холл.
Как сообщают инсайдеры, уголовное дело в отношении Салеевой чуть притормозили, потому что ждут новой проверки. КСП должна была начать весной проверку ЮУ КЖСИ. Собственником корпорации является правительство области, а саму структуру никто не проверял лет десять. Из-за пандемии коронавируса проверку корпорации отложили на осень. Скоро она начнется, и ее итогов ждут силовики и возможно будут новые факты для уголовных дел.
Началась война за Верхний Уфалей
В Верхнем Уфалее, где готовится смена власти, местный бизнесмен Алан Джиоев начинает борьбу против будущего мэра Романа Муратчина. По замыслу областных властей, последний сменит главу города Веру Ускову. Джиоев с помощью политтехнолога Александра Петракова уже провел в горсобрание свой пул кандидатов. Теперь Петраков, как говорят инсайдеры, стал идеологом кампании против Муратчина. Интерес еще и в том, что именно сейчас по поручению губернатора Алексея Текслера Контрольно-счетная палата (КСП) региона начинает проверку Верхнего Уфалея. КСП всегда действует жестко. Проблемы могут возникнуть у всех, в том числе и у заговорщиков.
Новый спикер Копейска ошибся
По слухам, новый председатель горсобрания Копейска Евгений Гиске был уверен, что легко справится с обновленным депутатским корпусом. Однако первое же заседание показало, что он ошибался. Депутаты не приняли предложенную им в качестве зама кандидатуру единоросса Петра Шредера. На втором заседании депутаты сделали «ход конем» и избрали заместителем Гиске самовыдвиженца Илью Ефимова, которого на минувших выборах поддержали эсеры. «В итоге заместителем у Гиске стал совершенно не тот человек, которого он хотел видеть. Он получил зама-оппозиционера, что грозит разбалансированностью в работе собрания», — говорит инсайдер.
В сферу перевозок зашел криминальный авторитет
В Копейске местные силовики не знают, что делать с рейдерским захватом транспортного бизнеса. На предписание прокуратуры незамедлительно вернуть маршрутчикам незаконно отобранное разрешение на работу мэрия Копейска так и не отреагировала. В городе говорят, что владельцем компании «КВ Сервис», которая отняла работу у более 106 водителей маршруток и свернула бизнес двенадцати предпринимателям «Простого товарищества», является человек, известный в криминальных кругах.
Экс-мэр Златоуста активизировался
Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, со скандалом оставивший пост по настоянию областных властей, незаметно возвращает себе влияние в городе. Получив мандат депутата горсобрания и публично заявив, что не стремится к руководящим должностям, он потихоньку расставляет по ним своих людей. Именно с закулисной деятельностью Жилина связывают неоднозначные назначения в комиссиях горсобрания. Например, получавшего доплаты благодаря поддельному диплому Ивана Козлова и бывшего главы исполкома «ЕР» Виктора Рощупкина, отсидевшего под арестом за бегство с места ДТП. Прямую связь с деятельностью Жилина доказать практически невозможно: соотношение голосов таково, что назначения выглядят абсолютно конкурентными.
Скандальная экс-чиновница хочет вернуться во власть
Бывший замглавы Кунашакского района по финансам и экс-руководитель контрольно-ревизионной комиссии Гульнара Каримова рассчитывает вернуться на муниципальную службу после уголовного дела, закончившегося 10-тысячным штрафом. С момента вступления в силу решения райсуда прошло лишь несколько месяцев, но, к удивлению бывших коллег, женщина вновь претендует на пост в администрации. «Требование одно — должность может быть любой, но руководящей», — обсуждают запросы Каримовой чиновники и жители Кунашака. Портит перспективы возвращения лишь недавний скандал с осужденным на 12 лет за бандитизм Наилем Булатовым, ставшим директором МУП «Балык». За год назначенец главы Сибагатуллы Аминова сумел добиться снижения прибыли предприятия с 4,2 млн рублей до 500 тысяч. При этом в Кунашаке всерьез осуждали возможность пришествия в администрацию и Булатова, причем на должность замглавы.
В Озерске появились сектанты
Закрытое территориальное образование (ЗАТО) Озерск оказалось не таким уже закрытым. Местные жители с удивлением наблюдают, как за охраняемым периметром возводится здание церкви прозападной секты «Поколение веры». При этом горожане шепчутся, что с божьей помощью ее лидер Денис Суслов успешно торгует препаратами, не включенными в Госреестр лекарственных средств. Как утверждают злые языки, бог уже послал Суслову квартиру ценой порядка 5 млн рублей и парочку авто на 4 млн рублей. В 2020 году в дело возрождения веры попыталась вмешаться местная полиция, изъяв препаратов более чем на 8 млн рублей и возбудив уголовное дело по ч.1.1 ст. 171.1 УК РФ. Однако на этом успехи силовиков и закончились. Около двухсот прихожан по-прежнему несут своему лидеру наличку и перечисляют деньги на карту.
Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
Подписывайтесь на URA.RU в