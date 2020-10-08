Пермские инсайды: мэр сбежал в Испанию

Коронавирус меняет ваши запросы Коллаж: URA.RU

Пермский губернатор Дмитрий Махонин уже решил, в каких министерствах начнет кадровые перестановки. Чистка затронет в том числе здравоохранение, которым заведует вице-премьер Сергей Никифоров. Последний поспешил с ответом прокуратуре по поводу числа коек в регионе, чем подставил главу края. Подальше от глаз Махонина уехал и глава Перми Дмитрий Самойлов. А депутаты Пермского района, напротив, съехались в правительство, чтобы получить гарантии сохранения бизнеса.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Махонин решил, каких министров поменять в первую очередь

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что новое правительство Пермского края будет сформировано Махониным в сжатые сроки. «Во-первых, в регионе очевидные проблемы с коронавирусом. В таких условиях кабмин должен работать эффективно и оперативно. Но министры, зная, что они „и.о.“ могут расслабиться, а когда их назначат — вот тут уже отвечать придется по полной программе. Во-вторых, нужно принимать бюджет в условиях экономического кризиса», — говорит инсайдер. По его мнению, ближайшие назначения должны произойти в экономическом, социальном блоках, а также Махонин определится с новым министром здравоохранения.

Вице-премьер подставляет губернатора

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер правительства Пермского края Сергей Никифиров подставляет губернатора Дмитрия Махонина, говорят источники. Речь про количество коек: прокуратура выдала предостережение по наличию в регионе резерва коек для пациентов с COVID-19. А Никифоров, в свою очередь, заявил, что ни в одном документе число не регламентировано. По словам инсайдеров, такой поворот — это удар по краевой власти. «Никифоров, грубо говоря, пишет, что нет норматива по COVID-койкам и делать они с этим ничего не будут», — говорит инсайдер. По его мнению, это бьет в первую очередь по репутации губернатора, который вводит и снимает коронавирусные ограничения.

… за это вице-премьеру устроят допрос

Поговаривают, что вице-премьера Сергея Никифорова вызывают «на ковер» депутаты законодательного собрания края на заседание социального комитета. «Депутаты хотят услышать от медицинского вице-премьера ответы на вопросы, которые задавала прокуратура: что все-таки будет с местами в стационарах, с ситуацией с короновирусом в регионе. Им же звонят люди, просят и требуют помочь, а они не могут ничего сделать», — говорит инсайдер. Он утверждает, что вице-премьера уже пригласили, но вполне возможно, что топ-чиновник струсил и ищет повод, чтобы не приходить на заседание. «Если не придет, то вывод можно будет сделать однозначный — испугался. Возможно, потому что толком не работал над проблемой и ему просто нечего сказать», — говорит инсайдер.

Зампреда краевого правительства сдают свои же

Поговаривают, что зампредседателя краевого правительства Сергея Никифорова подставил «кто-то из своих же». «Тем самым, его пытаются «слить», — считает источник, намекая на звонки неизвестных, которые от лица Никифорова звонили крупным предприятиям и просили у них деньги на борьбу с коронавирусом. «Не случайно, что это произошло сразу после того, как только Никифоров в резкой форме ответил краевой прокуратуре по поводу нехватки в крае коечного фонда. Именно он курирует вопросы здравоохранения и делать такие заявления чиновнику его уровня в условиях неблагоприятной эпидситуации просто недопустимо», — заявляет инсайдер.

Вице-премьеру Борисову достанется за экологию

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Источники URA.RU сообщают, что вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов будет крайним в очередном экологическом скандале. «В Кизеловском угольном бассейне произошел очередной излив шахтных вод. Все это уже разлетелось по СМИ. И сейчас ищут крайнего», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что этим крайним будет вице-премьер — министр территориального развития региона Борисов. «Именно он отвечал за переговоры с федерацией по поводу выделения денег на очистные сооружения. Но так и не смог ни о чем договориться», — говорит инсайдер. Он полагает, что провал в переговорах спишут целиком на Борисова, и так в экологической катастрофе найдется виновник.

Мэр сбежал, чтобы не поздравлять губернатора

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что мэр Перми Дмитрий Самойлов специально ушел в отпуск, чтобы избежать визита на инаугурацию Дмитрия Махонина. «Когда он уходил, то уже знал новую дату. Но благополучно уехал в отпуск 3 октября. У него есть домик в Испании, где он неплохо проводит время», — говорит инсайдер. Он утверждает, что градоначальник владеет недвижимость не напрямую. Вероятно, речь идет про третьих лиц или какие-либо фирмы. «Видимо, Самойлов понимает свои перспективы в городе. Вот и поехал обустраивать гнездышко перед отставкой», — добавляет инсайдер.

Учителей удивили подарком

Сообщается, что министерство образования Пермского края сделало преподавателям необычные подарки к профессиональному празднику. «Учителям вручили по двадцать косметических масок. Видимо, усталость видна невооруженным глазом», — говорит инсайдер. Он утверждает, что педагоги остались довольны, но очень удивлены подарком.

На должность главы минздрава появился новый претендент

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что в списке кандидатов на должность главы минздрава Пермского края (сейчас — Оксана Мелехова) появился новый претендент. Ранее говорили, что в министерство возвращается главврач ГКБ им. Гринберга Анастасия Крутень. «Каждый раз, как только появляются разговоры об отставке министра здравоохранения, все почему-то вспоминают Крутень. Но потом, как выясняется, эти слухи не подтверждаются», — рассуждает источник. Якобы, и сама Крутень, не особо горит желанием покидать нынешнюю должность. Заменой министру мог бы стать главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. «Если ему предложат эту должность, он согласится», — говорит инсайдер. Он отмечает, что Касатов пользуется авторитетом среди медиков. К тому же, он уже работал в краевом правительстве (в 2005—2006 годах был главным специалистом управления здравоохранения Пермской области) и тогда довольно неплохо справлялся со своими обязанностями.

У вице-премьера сдали нервы

Вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков поставил рекорд в подхалимаже. На своей странице в Instagram он написал «Ура!» по поводу вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края. По слухам, последние месяцы сильно потрепали нервную систему Клепикова. Силовики буквально идут по пятам, а он и не хочет садиться на скамью подсудимых, и пытается остаться в правительстве. Отсюда такая эмоциональная радость члена команды экс-губернатора Максима Решетникова от инаугурации Махонина. «Клепиков уже пожалел о своей неадекватной вспышке радости. Но удалять этот пост не спешит, это будет выглядеть очень подозрительно», — считают источники.

Коронавирус ударил по правительству

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что работа сразу в нескольких министерствах Пермского края застопорилась из-за коронавируса. «Мало того, что всех опять отправили работать удаленно, так еще и многие заразились коронавирусом и вынужденно ушли на больничный», — пояснил инсайдер. По его словам, у «оставшихся в строю» специалистов случился завал — они просто не успевают выполнять работу за коллег. Взаимодействие между отделами министерств усложняется еще и тем, что все вопросы приходится решать удаленно.

Депутаты осаждают правительство

Депутаты Пермского района уже несколько дней осаждают правительство края. Источники говорят, что те боятся потерять собственный бизнес. «Люди переживают: оказалось, что у [бывшего главы Пермского района Александра] Кузнецова ничего не схвачено, нет контакта с краевой властью, а он-то им обратное говорит», — отмечают источники, намекая, что теперь депутатам-ресурсникам приходится самим налаживать связи. Поговаривают, что Кузнецов рассказывал депутатам, что скоро получит «почетного», но оказалось, что документы на присвоение звания вернулись в земское собрание. «Теперь депутаты говорят, что Кузнецов их обманул в том, что ему удалось сохранить свой политический вес», — говорят в кулуарах.

Депутат гордумы Березников поборется за кресло главы

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На камских просторах шепчут, что еще одним возможным участником в борьбе за кресло главы Березников станет депутат местной думы Андрей Рашидов. Тот триумфально вернулся в думу после уголовного преследования (был оправдан судом), победив конкурентов с большим отрывом. Поговаривают, что теперь он хочет посчитаться с обидчиками. Правда, сам Рашидов пока затаился. «Он не хочет обращать на себя внимание конкурентов раньше времени», — говорит источник, добавляя, что решение о подаче документов на участие в конкурсе по выборам мэра будет принято им уже на следующей неделе.

В пермской глубинке замалчивают ситуацию с COVID-19

По слухам, статистика по заболеваемости коронавирусом в отдаленных территориях Пермского края замалчивается. «Врачи на местах кулуарно признают, что идет рост заболевших, но „наверх“ отчитываются о том, что все под контролем», — рассказывает инсайдер. Якобы, больницы в глубинке переполнены, а тестов на COVID-19 территориям выдают катастрофически мало.

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