Вокруг премьера Мишустина образовался тайный штаб

Михаил Мишустин собрал вокруг себя команду из 20 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис в России

В правительстве РФ уже несколько месяцев действует непубличный антикризисный штаб, говорят инсайдеры URA.RU. Приближенные к премьеру Михаилу Мишустину зампреды правительства и министры определяют, какие действия следует принимать во время пандемии и экономического кризиса. Решения принимаются в закрытом кругу — а на официальных мероприятиях лишь озвучиваются.

Кто входит в штаб

Тайный штаб в правительстве действует уже больше полугода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Такой штаб действительно есть, но, конечно, неофициально, и действует он с начала пандемии. Это неформальное собрание наиболее влиятельных вице-премьеров и глав ведомств, которые советуются перед совещаниями правительства и определяют, какие решения они будут принимать», — поделился источник, близкий к правительству РФ.

Слова инсайдера подтвердил агентству сотрудник одного из министерств. Вместе они назвали тех вице-премьеров и глав ведомств, которые входят в неформальный мозговой центр:

Вице-премьеры: Андрей Белоусов, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко;

Министры: Антон Силуанов (Минфин), Максим Решетников (Минэкономразвития), Владимир Якушев (Минстрой), Денис Мантуров (Минпромторг), Дмитрий Кобылкин (Минприроды), Михаил Мурашко (Минздрав);

Главы федеральных служб: Анна Попова (Роспотребнадзор), Даниил Егоров (ФНС), Алла Самойлова (Росздравнадзор);

Госкорпорации: Игорь Шувалов (ВЭБ.РФ), Сергей Чемезов (Ростех), Алексей Лихачев (Росатом);

Алексей Кудрин (Счетная палата) и Эльвира Набиуллина (Центробанк РФ).

Близость перечисленных вице-премьеров и министров к Мишустину также подтверждается их графиком работы за последние два месяца. Премьер-министр брал их с собой в важные поездки на Дальний Восток (Кобылкин, Решетников, Силуанов, Григоренко, Трутнев (удаленно), Мурашко; контролировать ситуацию после визита было поручено Григоренко, Трутневу, а также Хуснуллину), Краснодарский край (Силуанов), Марий Эл и Чувашию (Мантуров, Силуанов, Якушев). Также все они регулярно приглашаются на совещания с участием президента России Владимира Путина.

Ключевые решение принимаются в неформальном кругу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на то, что указанные ведомства сотрудничают в рамках штаба, они при этом соперничают друг с другом за финансы и влияние, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Сейчас главная борьба идет за выход из кризиса и за бюджеты при обновлении и выборе наиболее приоритетных нацпроектов. Особо выбиваются Силуанов с Белоусовым (группа инфляционистов, которые контролируют распределение денег) и Набиуллина с Кудриным (монетаристы, которые настаивают на либерализации экономики), конфликт которых выходит на первый план в свете кризиса и принятия бюджета на следующий год», — говорит он.

Через кого можно повлиять на решения штаба

Большинство своих вопросов лоббисты решают на закрытых встречах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также в принятии антикризисных решений активно задействованы лоббисты, говорит собеседник URA.RU из общественного совета Минэкономразвития. «Их много, но сейчас особенно усилилась „большая бизнес-четверка“, которая защищает интересы и олигархов, и малого бизнеса, и среднего предпринимательства. В нее входят Российский союз промышленников и предпринимателей, „Деловая Россия“, „Опора России“ и Торгово-промышленная палата. С ними антикризисный штаб советовался еще до всех возникших в экономике проблем, но в кризис такие совещания стали обязательными», — заверил он.

Собеседник URA.RU из общественного совета Минэка так описал механизм принятия важнейших решений:

«Если проект резонансный — например, как нацплан по восстановлению экономики — привлекаются крупнейшие акторы, которые дают уже свое видение, но в непубличном формате, чтобы рассчитать все риски до обнародования решения.

В то же время пул лоббистов способствует обострению противоречий в правительстве, отмечает политолог Гращенков. «Все они хотят одного — чтобы им пошли навстречу в рамках решений правительства. А покровители у них разные: например, у топовых банкиров вроде [главы Сбера Германа] Грефа или [руководителя ВТБ Андрея] Костина — это ЦБ, у госкомпаний — Минфин и лично Белоусов. И всем им нужны деньги, которые не бесконечны. Следовательно, конфликт интересов крупных игроков вне министерств экстраполируется на уровень правительства», — считает эксперт.

Но лоббисты не всесильны, подчеркивают приближенные к правительству источники. «Если антикризисный штаб примет какое-то спорное, но нужное решение самостоятельно, то повлиять на это уже не смогут никакие интересанты», — объясняет один из инсайдеров, вспоминая, как правительство приняло решение о повышении налога на добычу полезных ископаемых, не посоветовавшись с промышленниками. «Для РСПП, который защищал их интересы, это был большой и неприятный сюрприз, ведь они ничего не знали до последнего момента и не смогли добиться его отмены — государству нужны деньги», — заключил он.

URA.RU направило запрос в правительство РФ. Ответ на момент публикации не поступил.