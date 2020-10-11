Пермских депутатов Госдумы подсидели конкуренты

В Пермском крае начались первые интриги, связанные с выборами в Госдуму. Действующего депутата уже подсиживают в его собственном округе. Его коллега рассчитывает на помощь миллиардера из списка Forbes. А скандального медиамагната может сменить человек губернатора. URA.RU составило рейтинг депутатов Пермского края, чтобы оценить их шансы на переизбрание и раскрыло первые интриги стартующей кампании в Госдуму 2021 года.
Пермский край в парламенте представляют девять человек (четыре одномандатника и пять списочников). Среди них мы не брали в расчет свердловчанина Дмитрия Ионина, который одновременно представляет родную область, Пермский край и ХМАО. Он фигурировал в рейтинге вместе с коллегами из своего региона, где сосредоточена его активность.
С помощью сервисов «АПИ-мониторинг» и Brand analytics, официальных данных Госдумы и экспертов мы определили индекс активности депутатов (количество выступлений и внесенных законопроектов с 1 октября прошлого года), медийную активность (количество упоминаний в СМИ с 1 октября прошлого года), работу в соцсетях (количество упоминаний за полгода) и в округе (взаимодействие с властями, элитами и жителями). Экспертами выступили политологи и политтехнологи Олег Борисенко, Андрей Кабацков, Дмитрий Логинов и еще несколько их коллег, которые попросили об анонимности ради объективности.
Каждый показатель рассчитывался из максимума в 25 баллов — столько получал лидер по каждой позиции. Остальные — в пропорции от максимального результата. Теоретически один депутат мог получить по 25 баллов за каждый из четырех показателей, что говорило бы о 100-процентных шансах на переизбрание. Корректность параметров рейтинга URA.RU оценил президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, заявивший, что с 2017 года выпускает рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД), основываясь на тех же показателях.
Бывший глава мэрии Перми Игорь Сапко (самые высокие шансы на переизбрание) является одним из тяжеловесов региональной политики. Эксперты отмечают его выход на федеральный уровень за счет инициатив, связанных с реформой местного самоуправления (например, объединение районов в городские округа). «Сапко — гиперактивный, старается посетить максимум мероприятий. Держит руку на пульсе событий. Высочайшая политическая известность в регионе. Признанный образ политика в глазах элит и избирателей», — охарактеризовали его политологи.
Второе место замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева принесли цитируемость в федеральных СМИ и более активная законотворческая работа. Он представляет Пермь только формально, в большей степени курирует Удмуртию. Из-за этого политического статуса в глазах прикамских избирателей не имеет. Для местных элит он — представитель партийной бюрократии «Единой России». И может переизбраться только по партийным спискам, что очень вероятно.
Дмитрий Скриванов (третье место) из-за череды громких скандалов не может избавиться от медиа-образа «Жириновского Пермского края», даже благодаря освещению его деятельности в собственном медиахолдинге СМИ. Например, он фактически разорил своего бывшего сотрудника Ивана Чазова, отсудив у него 13,5 млн рублей, которые занимал ему на выборы в Заксобрание края 2016 года. Инсайдеры рассказывают, что Скриванов позиционирует себя, как человека спикера Госдумы Вячеслава Володина. При этом у пермского депутата напряженные отношения с региональными властями и элитами.
«Скриванов в контрах с лидерами „Единой России“ в регионе и губернатором Дмитрием Махониным. Он нерукопожатный. Его формально назначали куратором выборов губернатора, но он фактически ни на одном мероприятии по подготовке к ним не присутствовал», — сообщают эксперты на условиях анонимности.
В округ Скриванова входит территория депутата ЗСО бизнесмена Романа Водянова. Последний за два года стал вице-президентом федеральной организации «Опора России» и советником губернатора. У него есть ресурсы и хорошие позиции для участия в выборах. Водянова называют вероятным соперником Скриванова за право выдвинуться в Госдуму от ЕР.
Высокими называют эксперты шансы на переизбрание Дмитрия Сазонова. Он активно работает в территории, у него хорошие отношения с властями и ОНФ, членом центрального штаба которого является. «В округ Сазонова входит Березниковско-Соликамский промышленный узел. Там работают предприятия „Уралкалия“. Если компания не заявит своего кандидата, то у Сазонова не будет проблем с выдвижением и переизбранием. Пока ничего такого не наблюдается. „Уралкалию“ хватает своего пула депутатов в Заксобрании», — поделился эксперт.
Алексея Бурнашова называют человеком пермского бизнесмена и депутата Заксобрания Армена Гарсляна, который якобы пролоббировал его выдвижение в Госдуму. Федеральный парламентарий в последнее время активизировал работу в округе и соцсетях. «Сохраняет политическое дистанцирование от краевой администрации, устраивающее обе стороны», — добавляют эксперты.
Конкуренцию Бурнашову может составить уроженец Челябинска, депутат пермского Заксобрания Александр Бойченко. Последний руководит региональной общественной приемной лидера ЕР Дмитрия Медведева. ООО «Уралбумага» Бойченко является одним из крупнейших в стране производителей картона и бумаги. Но компанию периодически обвиняют в экологических нарушениях. «Бойченко имеет все ресурсы, чтобы выдвинуться в округе Бурнашова. Более высокий статус ему может понадобиться, чтобы отбиваться от обвинений в экологических нарушениях. Но пока он никак свои амбиции не проявляет», — подчеркивают эксперты.
Политическим долгожителем называют эксперты 64-летнего экс-мэра Перми Игоря Шубина. Есть вероятность, что он не будет баллотироваться на новый срок. Впрочем, в Перми говорят, что у депутата хорошие связи со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Шубин также дружит с бывшим вице-президентом «Лукойла», а ныне владельцем телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком» олигархом из списка миллиардеров Forbes Андреем Кузяевым. Так что никто его не списывает со счетов.
Возможными преемниками Шубина называют спикера Заксобрания Валерия Сухих, мэра Перми Дмитрия Самойлова. В округе уже работает руководитель группы компаний «Налоги и право», бывший сопредседатель регионального отделения ОНФ Геннадий Сандырев. «Сандырев начал работать в округе еще зимой. Объезжает пенсионеров, ветеранов, вручает подарки. Если бы выборы перенесли на весну, это было бы на пользу Сандыреву. Потому что это готовый кандидат, лояльный к власти, ресурсный, узнаваемый», — отмечают эксперты.
Про Александра Василенко и Олега Лаврова эксперты в один голос говорят: их не видно в регионе. Первому уже 72 года и большинство ньюсмейкеров склоняются к тому, что это последний его срок полномочий. Лавров баллотировался в Госдуму во главе списка ЛДПР в Санкт-Петербурге, для него Пермь — общественная нагрузка.
Телефон Скриванова вне зоны доступа сети, Шубина — отключен. Дозвониться до Бурнашова не удалось. Не ответили на звонки Сапко, Сазонов и Лавров. Исаев подтвердил, что больше работает в Удмуртии. «По поручению партии главную работу концентрирую в Удмуртии. Если партия доверит, то там я буду проходить праймериз», — сказал депутат.
Василенко не согласился с местом в рейтинге. «Не объективно оценивать работу депутата по таким критериям. Например, в комитете по регламенту выступают почти все. А в моем комитете по экологии раз в 10 меньше возможностей выступить, потому что хотя мы вносим резонансные законопроекты, но их количество раз в 10 меньше. Любой депутат идет в Госдуму, чтобы работать. Если партия выдвинет на новый срок, пойду на выборы», — добавил он.
Анализ работы пермских депутатов продолжил исследование URA.RU активности представителей Большого Урала в Госдуме. В первом выпуске рейтинга оценивались шансы челябинцев и курганцев на переизбрание. Затем был опубликован аналогичный рейтинг свердловских депутатов.
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