Пермских депутатов Госдумы подсидели конкуренты

В Пермском крае ожидаются конкурентные выборы в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Пермском крае начались первые интриги, связанные с выборами в Госдуму. Действующего депутата уже подсиживают в его собственном округе. Его коллега рассчитывает на помощь миллиардера из списка Forbes. А скандального медиамагната может сменить человек губернатора. URA.RU составило рейтинг депутатов Пермского края, чтобы оценить их шансы на переизбрание и раскрыло первые интриги стартующей кампании в Госдуму 2021 года.

Пермский край в парламенте представляют девять человек (четыре одномандатника и пять списочников). Среди них мы не брали в расчет свердловчанина Дмитрия Ионина, который одновременно представляет родную область, Пермский край и ХМАО. Он фигурировал в рейтинге вместе с коллегами из своего региона, где сосредоточена его активность.

В Пермском крае началась борьба за Госдуму-2021 Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

С помощью сервисов «АПИ-мониторинг» и Brand analytics, официальных данных Госдумы и экспертов мы определили индекс активности депутатов (количество выступлений и внесенных законопроектов с 1 октября прошлого года), медийную активность (количество упоминаний в СМИ с 1 октября прошлого года), работу в соцсетях (количество упоминаний за полгода) и в округе (взаимодействие с властями, элитами и жителями). Экспертами выступили политологи и политтехнологи Олег Борисенко, Андрей Кабацков, Дмитрий Логинов и еще несколько их коллег, которые попросили об анонимности ради объективности.

Каждый показатель рассчитывался из максимума в 25 баллов — столько получал лидер по каждой позиции. Остальные — в пропорции от максимального результата. Теоретически один депутат мог получить по 25 баллов за каждый из четырех показателей, что говорило бы о 100-процентных шансах на переизбрание. Корректность параметров рейтинга URA.RU оценил президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, заявивший, что с 2017 года выпускает рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД), основываясь на тех же показателях.

Инфографика: Дмитрий Циулин

Бывший глава мэрии Перми Игорь Сапко (самые высокие шансы на переизбрание) является одним из тяжеловесов региональной политики. Эксперты отмечают его выход на федеральный уровень за счет инициатив, связанных с реформой местного самоуправления (например, объединение районов в городские округа). «Сапко — гиперактивный, старается посетить максимум мероприятий. Держит руку на пульсе событий. Высочайшая политическая известность в регионе. Признанный образ политика в глазах элит и избирателей», — охарактеризовали его политологи.

Андрей Исаев основной упор в работе с территориями делает на Удмуртию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второе место замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева принесли цитируемость в федеральных СМИ и более активная законотворческая работа. Он представляет Пермь только формально, в большей степени курирует Удмуртию. Из-за этого политического статуса в глазах прикамских избирателей не имеет. Для местных элит он — представитель партийной бюрократии «Единой России». И может переизбраться только по партийным спискам, что очень вероятно.

Дмитрий Скриванов (третье место) из-за череды громких скандалов не может избавиться от медиа-образа «Жириновского Пермского края», даже благодаря освещению его деятельности в собственном медиахолдинге СМИ. Например, он фактически разорил своего бывшего сотрудника Ивана Чазова, отсудив у него 13,5 млн рублей, которые занимал ему на выборы в Заксобрание края 2016 года. Инсайдеры рассказывают, что Скриванов позиционирует себя, как человека спикера Госдумы Вячеслава Володина. При этом у пермского депутата напряженные отношения с региональными властями и элитами.

Дмитрия Скриванова в Госдуме могут сменить на человека из команды губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Скриванов в контрах с лидерами „Единой России“ в регионе и губернатором Дмитрием Махониным. Он нерукопожатный. Его формально назначали куратором выборов губернатора, но он фактически ни на одном мероприятии по подготовке к ним не присутствовал», — сообщают эксперты на условиях анонимности.

В округ Скриванова входит территория депутата ЗСО бизнесмена Романа Водянова. Последний за два года стал вице-президентом федеральной организации «Опора России» и советником губернатора. У него есть ресурсы и хорошие позиции для участия в выборах. Водянова называют вероятным соперником Скриванова за право выдвинуться в Госдуму от ЕР.

Высокими называют эксперты шансы на переизбрание Дмитрия Сазонова. Он активно работает в территории, у него хорошие отношения с властями и ОНФ, членом центрального штаба которого является. «В округ Сазонова входит Березниковско-Соликамский промышленный узел. Там работают предприятия „Уралкалия“. Если компания не заявит своего кандидата, то у Сазонова не будет проблем с выдвижением и переизбранием. Пока ничего такого не наблюдается. „Уралкалию“ хватает своего пула депутатов в Заксобрании», — поделился эксперт.

Алексей Бурнашов может столкнуться с конкуренцией за право выдвижения от «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Алексея Бурнашова называют человеком пермского бизнесмена и депутата Заксобрания Армена Гарсляна, который якобы пролоббировал его выдвижение в Госдуму. Федеральный парламентарий в последнее время активизировал работу в округе и соцсетях. «Сохраняет политическое дистанцирование от краевой администрации, устраивающее обе стороны», — добавляют эксперты.

Конкуренцию Бурнашову может составить уроженец Челябинска, депутат пермского Заксобрания Александр Бойченко. Последний руководит региональной общественной приемной лидера ЕР Дмитрия Медведева. ООО «Уралбумага» Бойченко является одним из крупнейших в стране производителей картона и бумаги. Но компанию периодически обвиняют в экологических нарушениях. «Бойченко имеет все ресурсы, чтобы выдвинуться в округе Бурнашова. Более высокий статус ему может понадобиться, чтобы отбиваться от обвинений в экологических нарушениях. Но пока он никак свои амбиции не проявляет», — подчеркивают эксперты.

У Игоря Шубина (снимает) хорошие друзья, которые могут помочь с выборами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политическим долгожителем называют эксперты 64-летнего экс-мэра Перми Игоря Шубина. Есть вероятность, что он не будет баллотироваться на новый срок. Впрочем, в Перми говорят, что у депутата хорошие связи со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Шубин также дружит с бывшим вице-президентом «Лукойла», а ныне владельцем телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком» олигархом из списка миллиардеров Forbes Андреем Кузяевым. Так что никто его не списывает со счетов.

Возможными преемниками Шубина называют спикера Заксобрания Валерия Сухих, мэра Перми Дмитрия Самойлова. В округе уже работает руководитель группы компаний «Налоги и право», бывший сопредседатель регионального отделения ОНФ Геннадий Сандырев. «Сандырев начал работать в округе еще зимой. Объезжает пенсионеров, ветеранов, вручает подарки. Если бы выборы перенесли на весну, это было бы на пользу Сандыреву. Потому что это готовый кандидат, лояльный к власти, ресурсный, узнаваемый», — отмечают эксперты.

Олега Лаврова (справа) в Перми практически не знают Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Про Александра Василенко и Олега Лаврова эксперты в один голос говорят: их не видно в регионе. Первому уже 72 года и большинство ньюсмейкеров склоняются к тому, что это последний его срок полномочий. Лавров баллотировался в Госдуму во главе списка ЛДПР в Санкт-Петербурге, для него Пермь — общественная нагрузка.

Телефон Скриванова вне зоны доступа сети, Шубина — отключен. Дозвониться до Бурнашова не удалось. Не ответили на звонки Сапко, Сазонов и Лавров. Исаев подтвердил, что больше работает в Удмуртии. «По поручению партии главную работу концентрирую в Удмуртии. Если партия доверит, то там я буду проходить праймериз», — сказал депутат.

Василенко не согласился с местом в рейтинге. «Не объективно оценивать работу депутата по таким критериям. Например, в комитете по регламенту выступают почти все. А в моем комитете по экологии раз в 10 меньше возможностей выступить, потому что хотя мы вносим резонансные законопроекты, но их количество раз в 10 меньше. Любой депутат идет в Госдуму, чтобы работать. Если партия выдвинет на новый срок, пойду на выборы», — добавил он.

Анализ работы пермских депутатов продолжил исследование URA.RU активности представителей Большого Урала в Госдуме. В первом выпуске рейтинга оценивались шансы челябинцев и курганцев на переизбрание. Затем был опубликован аналогичный рейтинг свердловских депутатов.