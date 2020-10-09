Кремль поставил точку в идее переноса выборов на весну

В Кремле не обсуждают тему переноса выборов в регионах и Госдуму 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Власти не рассматривают идею переноса региональных выборов на весну, чтобы разделить их с осенней кампанией в Госдуму 2021 года. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.

«Выборы в 2021 году пройдут в единый день голосования, 19 сентября. Это касается и Госдумы, и региональных органов власти», — подчеркнул собеседник.

Этот инсайд подтверждает бывший советник управления президента по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев. «Никогда в повестке Кремля не стоял вопрос досрочных выборов ни в Госдуму, ни в регионах. Эта тема была придумана авторами каналов в Telegram, потому что им надо придумывать дешевые сенсации на потребу публики — что какая-то башня [Кремля] что-то решила, что кто-то с кем-то поссорился, что выборы якобы переносят, а парламент распустят. В Кремле с большим смехом наблюдают за этой телеграмной историей. Если вы серьезный человек, не читайте Telegram. Это площадка для клоунов, где клоуны поумнее дурят клоунов поглупее», — категоричен эксперт.

Матвейчев предостерегает, что в Telegram эту тему все равно продолжат обсуждать. «Эту тему будут качать, не сдаваться. Будут придумывать новые сенсации. Это естественно, потому что надо как-то жить, привлекать к себе интерес, чтобы не убавлялось число подписчиков», — резюмировал политолог.

Президент Владимир Путин на закрытой встрече с лидерами фракций в Госдуме заявил, что проведение выборов в сентябре «людям удобнее всего». Однако слухи переносе региональных выборов на весну продолжают обсуждаться. Авторы этой версии считают, что разделение двух кампаний могло бы ослабить старые оппозиционные партии, играющие на совмещении региональной и федеральной повесток.