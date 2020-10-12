На Свердловской области поставят экологический эксперимент

Свердловскую область ждет глобальная перезагрузка в сфере обращения с мусором Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Свердловской области полностью изменится система обращения с отходами. Созданный президентом Владимиром Путиным Российский экологический оператор (ППК РЭО) официально зашел в УрФО, подписав меморандум с Холдинговой компанией «Экологические системы» («ХКЭС»). Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Это даст уральскому региону новые возможности, в том числе финансовые, для реализации крупных экологических проектов.

Свердловская область благодаря достижениям властей и лично губернатора Евгения Куйвашева в реализации экологический реформы вошла в пилотный проект ППК РЭО. В области полноценно начнется раздельный сбор мусора, а отходы будут не закапывать на полигонах, а перерабатывать и производить из них готовую продукцию. Это произойдет в рамках перевода системы обращения с мусором на замкнутый цикл. Привычное захоронение отходов на полигонах сократится до минимума. Для достижения этих целей при поддержке ППК РЭО будут строить кластеры для сортировки, переработки отходов и компостирования.

Привычные свалки, где складируются горы мусора, уйдут в прошлое Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«У нас успешно реализуется начатая экологическая реформа. Определены потенциальные места строительства мусорных кластеров и есть пул инвесторов. Готовность Свердловской области к реализации проекта была признана на федеральном уровне, и именно поэтому мы были включены в число пилотных регионов. Российский оператор примет как финансовое, так и методологическое участие в проекте, в том числе — и в строительстве крупных заводов», — рассказал URA.RU министр ЖКХ и энергетики региона Николай Смирнов.

По оценке члена Общественной палаты области, председателя регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы» Михаила Беленького, именно создание кластеров позволит достичь целей нацпроекта «Экология».

«Такой подход лучше со всех точек зрения. Рядом с сортировкой будет переработка, то есть из мусора на выходе будет готовый продукт», — отметил он.

Создание экологических кластеров позволит в одном месте сортировать и сразу же перерабатывать отходы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политолог Александр Белоусов считает, что жители Свердловской области уже готовы к раздельному сбору мусора, и весь вопрос лишь в наличии инфраструктуры для переработки отходов. По мнению эксперта, именно в этом важность проекта и действий области в этом направлении. «Когда федеральное правительство выделяет регион в той или иной сфере, это всегда заслуга в том числе властей и губернатора Евгений Куйвашева», — добавил Белоусов.

Российский экологический оператор не случайно выбрал партнером Холдинговую компанию «Экологические системы». У регоператора Тюменской области ТЭО (дочерняя компания «ХКЭС») одни из лучших показателей по реализации экологической реформы в России.

«Два года назад был введен современный комплекс [в Тюмени]. Тюменской области повезло, что у них такой надежный партнер», — прокомментировал глава ассоциации регоператоров России «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Он добавил, что успех стал возможен и благодаря работе губернатора Александра Моора: «Уровень ответственности в рамках мусорной реформы перешел с муниципального на уровень субъектов и лично губернаторов. Соответственно, это заслуга Моора, что пришел такой инвестор, который вложился в инфраструктуру».

В 2019 году администрация президента России отметила успехи Тюменской области и ТЭО в реализации мусорной реформы. В регионе в ближайшее время начнут работу два современных завода (в Тобольске и Ишиме) и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске — они станут частью единого экологического кластера. Оборудование на заводах подобрано конкретно под специфику региона и учитывает характер производимых тюменцами отходов в зависимости от времени года, и подобной инфраструктуры на сегодня нет ни в одном другом субъекте. Из-за пандемии коронавируса сроки реализации проекта могли быть сильно сорваны, но ТЭО удалось сделать практически невозможное — предприятия построены. Тюменский мусорный кластер уже получил высокую оценку на федеральном уровне. Председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ и член Общественного совета при Минприроды Альбина Дударева уверена, что тюменский проект является образцово-показательным.

Тюменская область также единственный регион в России, который почти достиг задачи, поставленной в президентском указе о национальных целях развития. Для стопроцентной сортировки мусора и сокращения доли утилизируемых отходов в два раза осталось только запустить линию компостирования.