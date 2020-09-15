Тюменская область завершает мегапроект, касающийся каждого

Сортировкой мусора уже не удивить — регионы России будут биться за проекты переработки. Тюмень в лидерах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области заканчивается создание первого в России полномасштабного экологического кластера для переработки мусора. Регоператор «ТЭО» заканчивает стройки двух новых заводов и отдельной перегрузочной станции. В компани говорят об уникальности этой системы. Однако по оценке независимых экспертов, Тюмень может потерять лидерство в реализации мусорной реформы.

Заводы в Ишиме и Тобольске заработают в ближайшее время. Не помешала даже пандемия Фото: пресс-служба «ТЭО»

Первый завод по сортировке мусора в Тюменской области начал принимать отходы в 2018 году. Этой осенью будет введен еще один завод в Тобольске, а до конца года в тестовом режиме заработает подобный объект в Ишиме. В Ялуторовске ведутся пуско-наладочные работы на единственной в регионе мусороперегрузочной станции, рассказали в пресс-службе «Тюменского экологического объединения» (региональный оператор).

Оборудование на заводах подобрано конкретно под специфику региона и учитывает характер производимых тюменцами отходов в зависимости от времени года. «С появлением новых перерабатывающих производств, можно будет быстро увеличить количество полезных фракций, получаемых в ходе сортировки. Все это стало возможным благодаря совместной работе правительства региона и регоператора», — сообщили в пресс-службе «ТЭО». Все это делает Тюменскую область единственным регионом России, который вплотную приблизился к выполнению задачи, поставленной президентом — в новом указе Владимира Путина о национальных целях развития указано, что к 2030 году сортировка мусора должна составлять 100%, а объем захораниваемых отходов надо снизить в два раза.

Отсортированные отходы из Тюмени продают в основном переработчикам соседних регионов. Нужны производства в самом регионе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новые заводы станут частью единого экологического кластера. Однако свои коррективы в подготовку к сдаче объектов внесла пандемия. Например, в Ишим, где стоит зарубежное оборудование, не могли приехать иностранные специалисты — международное сообщение было приостановлено.

К началу осени со всеми проблемами удалось справиться, уверяют в «ТЭО». Руководитель группы общественного экологического контроля Общественной палаты области Альберт Фахрутдинов отмечает, что мусорная реформа в Тюменской области — это не только заводы. «В организации сбора ТКО и ликвидации свалок, я бы сказал, произошел настоящий прорыв. В большинстве населенных пунктов на юге области вообще не было сбора отходов, люди просто вываливали мусор в лес или сжигали на огородах. Сейчас есть контейнеры, заключены необходимые договоры на вывоз мусора», — отмечает Фахрутдинов.

Депутат облдумы Инна Лосева считает, что система сбора и сортировки отходов в Тюменской области на сегодняшний день является одной из лучших в России. С ней согласна председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ и член Общественного совета при Минприроды Альбина Дударева: тюменский проект является образцово-показательным. Подобные запущены лишь в некоторых регионах России: Белгородской, Костромской, Саратовской, Мурманской, Нижегородской, Московской областях.

Без переработки не достичь целей, поставленных в новом указе президента Владимира Путина: на утилизацию должны отправлять только половину мусора, из остального — делать новые товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комплексная система сортировки отходов — это только первый этап, который должны пройти регионы. «Сейчас научились извлекать полезные фракции. Наша следующая задача — утилизация. На государственном уровне есть грандиозный план сократить объем мусора, попадающего на полигоны, на 50%, то есть даже не на 36%, что записано в нацпроекте „Экология“», — отмечает Дударева.

Экономика процесса переработки отходов пока не ясна. «Я думаю, появятся какие-то стимулирующие меры для повышения спроса на вторсырье. Возможно, будут прописаны особые требования в госзаказе», — говорит Дударева.

Тюменский депутат Лосева также считает, что вопрос создания инфраструктуры переработки мусора должны решить не на региональном, а на федеральном уровне: «Надо сделать целостную структуру работы с отсортированными отходами, чтобы производителям выгодно было их использовать». Для этого нужны поправки в федеральное законодательство, меры поддержки для бизнеса (льготное налогообложение, подъемные средства).

Представитель Российского экологического общества Вячеслав Чуйкин уверен, что конкуренция между регионами в вопросах переработки отходов будет высока.

Многие субъекты заключили концессионные соглашения на строительство объектов по сортировке отходов, а кто-то уже приступил к их строительству. Но у Тюмени есть преимущество: в области уже построена полноценная система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая закрыла потребности всего региона в сортировочных мощностях.

В правительство Тюменской области направлены вопросы по данной теме, ответы пока не поступили. Получить комментарий в Минприроды пока не удалось.