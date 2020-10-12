Собянин дал школам неделю на подготовку к карантину

Ученики могут не вернуться в школы после каникул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Московским школам на закрытом совещании в мэрии Москвы дали вводные по возвращению к дистанционному обучению детей, сообщили URA.RU несколько собеседников в сфере образования. От учителей потребовали в течение оставшейся недели школьных каникул (длятся с 5 по 18 октября) подготовиться к работе в онлайн-формате и зарегистрироваться в едином мессенджере. По словам инсайдеров, к дистанту готовятся и столичные вузы.

Закрытое совещание под руководством столичного департамента образования и науки прошло в пятницу 9 октября. На нем московские учителя получили задание в течение оставшихся каникул скачать и изучить мессенджер Microsoft Teams, сообщил агентству сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод. Он добавил, что пользоваться сервисом Zoom, который был популярен весной, преподавателям запретили.

Учителя срочно привыкают к новым онлайн-площадкам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«В Москве всем школам спустили требование, что если будет дистант, то мы должны работать только с одной платформой. Сказано, что всем надо зарегистрироваться в ней и учиться с ней работать», — сообщил URA.RU Луховицкий. По его словам, информации о четких сроках по возвращению дистанта на совещании не прозвучало, но московские учителя с первых дней каникул работают из дома — требования присутствовать в школах нет.

Директор московского центра образования №109, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в разговоре с URA.RU предположил, что

дистант может быть возвращен в школы уже после двухнедельных каникул — 19 октября.

«Мы видим, как развиваются события, вполне возможен вариант дистанта. Ко всему надо быть готовым заранее. Поэтому сейчас дети и учителя осваивают новую платформу», — сказал Ямбург. Он добавил, что на внедрении Microsoft Teams подготовка к дистанту не заканчивается: «В этой ситуации подготовлены хорошие сценарии [дистанционных] уроков, перестраивается электронный дневник. Идет шлифовка и обработка различных программ».

Весной дистанционное обучение вскрыло множество проблем в цифровом развитии школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Столичные и российские школы уже работали в онлайн-режиме весной 2020 года — в первую волну пандемии коронавируса. Тогда учителя и дети жаловались на сбои в работе онлайн-сервисов, злоумышленники взламывали видео-чаты во время занятий. Но главное преимущество Microsoft Teams не в качестве работы, а в том, что он позволяет дешево подключить к конференции большое число аккаунтов, рассказал URA.RU источник в сфере образования. «Такие платформы, как Zoom, оказались очень дорогим ресурсом, если речь идет о числе участников, превышающим лимит в 15 человек», — заявил эксперт.

По инсайдерским данным, вопрос о возвращении к дистанту стоит и в вузах. Источник агентства сообщил, что приказ о переходе на дистанционный формат обучения готовит ректор «Высшей школы экономики» Ярослав Кузьминович. «Ректорат уже обсудил такую возможность. В каком формате и насколько жесткий будет дистант — ждем решений. Речь идет о ближайшем времени. Очевидно, свое влияние оказывают данные о переполненных клиниках в Москве, так что введение дистанта возможно не только по „Вышке“. Ситуация может отразиться на работе всех столичных школ, колледжей и вузов», — сообщил источник URA.RU. Проректор ВШЭ Валерия Касамара заявила агентству, что не знает о переходе вуза на дистант. В пресс-службе учреждения пока не ответили на запрос агентства.

По данным источников, готовится приказ о переводе ВШЭ на дистанционное обучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопросы онлайн-обучения в вузах обсуждались 12 октября на заседании правления Российского союза ректоров. По данным URA.RU, в нем принимал участие замминистра образования и науки РФ Александр Нарукавников. «Коллег проинформировали, что при министерстве создан совет по цифровому развитию, который непосредственно занимается проблематикой дистанта. Изучает, чего не хватает вузам, какое оборудование нужно закупить, — сообщил URA.RU член правления, ректор Российского нового университета Владимир Зернов. — То, что дистант будет принят, это точно, но в каком виде — вопрос. Есть разные варианты. Первый — тотальный дистант, второй — студенты частично остаются дома, третий — ряд дисциплин строго по дистанту, остальные очно».

Напомним, все школьники в Москве были отправлены на каникулы с 5 октября из-за второй волны коронавируса. Тогда же были введены требования по переводу на удаленную работу 30% работников различных компаний. Источники агентства сообщали, что решение о тотальном карантине в столице может быть принято 19 октября. 9 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день». 11 и 12 октября их число достигло 4 501 и 4 395 случаев соответственно.

Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил агентству, что пока оценить эффективность принятых мер в борьбе с пандемией трудно из-за того, что на статистику могут влиять те, кто заболел до ввода ограничений (инкубационный период коронавируса — две недели). Дополнительно ситуацию усугубляют нарушители масочного режима. «Поскольку после объявления мер люди продолжают нарушать режим, то заболеваемость и дальше будет расти. Видно, что власть не хочет этого делать, но ей придется ужесточать ограничительные меры», — считает Альтштейн.

Журналист URA.RU отправил запросы в департамент образования Москвы и Союз ректоров России. Ответы пока не пришли.