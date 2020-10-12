Собянин дал школам неделю на подготовку к карантину

Московским школам на закрытом совещании в мэрии Москвы дали вводные по возвращению к дистанционному обучению детей, сообщили URA.RU несколько собеседников в сфере образования. От учителей потребовали в течение оставшейся недели школьных каникул (длятся с 5 по 18 октября) подготовиться к работе в онлайн-формате и зарегистрироваться в едином мессенджере. По словам инсайдеров, к дистанту готовятся и столичные вузы.
Закрытое совещание под руководством столичного департамента образования и науки прошло в пятницу 9 октября. На нем московские учителя получили задание в течение оставшихся каникул скачать и изучить мессенджер Microsoft Teams, сообщил агентству сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод. Он добавил, что пользоваться сервисом Zoom, который был популярен весной, преподавателям запретили.
«В Москве всем школам спустили требование, что если будет дистант, то мы должны работать только с одной платформой. Сказано, что всем надо зарегистрироваться в ней и учиться с ней работать», — сообщил URA.RU Луховицкий. По его словам, информации о четких сроках по возвращению дистанта на совещании не прозвучало, но московские учителя с первых дней каникул работают из дома — требования присутствовать в школах нет.
Директор московского центра образования №109, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в разговоре с URA.RU предположил, что
дистант может быть возвращен в школы уже после двухнедельных каникул — 19 октября.
«Мы видим, как развиваются события, вполне возможен вариант дистанта. Ко всему надо быть готовым заранее. Поэтому сейчас дети и учителя осваивают новую платформу», — сказал Ямбург. Он добавил, что на внедрении Microsoft Teams подготовка к дистанту не заканчивается: «В этой ситуации подготовлены хорошие сценарии [дистанционных] уроков, перестраивается электронный дневник. Идет шлифовка и обработка различных программ».
Столичные и российские школы уже работали в онлайн-режиме весной 2020 года — в первую волну пандемии коронавируса. Тогда учителя и дети жаловались на сбои в работе онлайн-сервисов, злоумышленники взламывали видео-чаты во время занятий. Но главное преимущество Microsoft Teams не в качестве работы, а в том, что он позволяет дешево подключить к конференции большое число аккаунтов, рассказал URA.RU источник в сфере образования. «Такие платформы, как Zoom, оказались очень дорогим ресурсом, если речь идет о числе участников, превышающим лимит в 15 человек», — заявил эксперт.
По инсайдерским данным, вопрос о возвращении к дистанту стоит и в вузах. Источник агентства сообщил, что приказ о переходе на дистанционный формат обучения готовит ректор «Высшей школы экономики» Ярослав Кузьминович. «Ректорат уже обсудил такую возможность. В каком формате и насколько жесткий будет дистант — ждем решений. Речь идет о ближайшем времени. Очевидно, свое влияние оказывают данные о переполненных клиниках в Москве, так что введение дистанта возможно не только по „Вышке“. Ситуация может отразиться на работе всех столичных школ, колледжей и вузов», — сообщил источник URA.RU. Проректор ВШЭ Валерия Касамара заявила агентству, что не знает о переходе вуза на дистант. В пресс-службе учреждения пока не ответили на запрос агентства.
Вопросы онлайн-обучения в вузах обсуждались 12 октября на заседании правления Российского союза ректоров. По данным URA.RU, в нем принимал участие замминистра образования и науки РФ Александр Нарукавников. «Коллег проинформировали, что при министерстве создан совет по цифровому развитию, который непосредственно занимается проблематикой дистанта. Изучает, чего не хватает вузам, какое оборудование нужно закупить, — сообщил URA.RU член правления, ректор Российского нового университета Владимир Зернов. — То, что дистант будет принят, это точно, но в каком виде — вопрос. Есть разные варианты. Первый — тотальный дистант, второй — студенты частично остаются дома, третий — ряд дисциплин строго по дистанту, остальные очно».
Напомним, все школьники в Москве были отправлены на каникулы с 5 октября из-за второй волны коронавируса. Тогда же были введены требования по переводу на удаленную работу 30% работников различных компаний. Источники агентства сообщали, что решение о тотальном карантине в столице может быть принято 19 октября. 9 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день». 11 и 12 октября их число достигло 4 501 и 4 395 случаев соответственно.
Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил агентству, что пока оценить эффективность принятых мер в борьбе с пандемией трудно из-за того, что на статистику могут влиять те, кто заболел до ввода ограничений (инкубационный период коронавируса — две недели). Дополнительно ситуацию усугубляют нарушители масочного режима. «Поскольку после объявления мер люди продолжают нарушать режим, то заболеваемость и дальше будет расти. Видно, что власть не хочет этого делать, но ей придется ужесточать ограничительные меры», — считает Альтштейн.
Журналист URA.RU отправил запросы в департамент образования Москвы и Союз ректоров России. Ответы пока не пришли.
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