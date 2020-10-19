Власть замедлила обновление элиты в России

Без новых лиц ЕР не доберет голосов в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России замедлилась ротация политических элит. По результатам анализа, проведенного URA.RU, более 68% руководящего состава 11 заксобраний сохранили свои места после выборов 13 сентября. На предыдущих выборах 2015 года в этих же парламентах сменилось более 50% спикеров и вице-спикеров. По мнению политологов, неудовлетворенный запрос россиян на обновление грозит проблемами «Единой России» и другим парламентским партиям.

Владимир Мякуш сохранил пост спикера челябинского парламента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анализ показывает, что из 45 спикеров и вице-спикеров, представленных в прошлом созыве (с 2015 по 2020 годы), в новый созыв прошли 31. Из остальных 14 лишь двоих можно назвать политическими новичками — представителя компании «Новатэк» Вадима Ромасенко (Челябинская область) и врача Дмитрия Хубезова (Рязанская область). Другие либо ранее занимали должности в исполнительной власти, либо уже были депутатами.

Уровень ротации в руководстве заксобраний:

Челябинская область — 50%;

ЯНАО — 50%;

Курганская область — 50%;

Калужская область — 50%;

Республика Коми — 40%;

Рязанская область — 33%;

Белгородская область — 25%;

Новосибирская область — 17%;

Магаданская область — 17%;

Воронежская область — 0%;

Костромская область — 0%.

Самая масштабная ротация произошла в Челябинской области, где из восьми руководителей заксобрания, четверо ранее не занимали высоких должностей. При этом изменения еще ожидаются. «Переизбранный спикер Владимир Мякуш должен уйти через год-полтора по возрасту, а его место займет заместитель председателя Александр Лазарев, экс-мэр Южноуральска», — сообщил источник агентства в челябинском правительстве.

Но есть и противоположные примеры: полностью отказались от ротации в Костромской и Воронежской областях.

Все председатели 11 заксобраний представляют «Единую Россию» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Анализ состава руководящих органов показывает, что все председатели 11 заксобраний представляют «Единую Россию». Оппозиция довольствовалась постом вице-спикера в воронежском заксобрании (коммунист Сергей Рудаков). Кроме того, в руководстве заксобрания Новосибирской области посты зампредседателя заняли Владимир Карпов (КПРФ), Анатолий Кубанов (СР), Наталия Красовская (ЛДПР). Все остальные высшие должности в региональных парламентах также занимают члены партии власти.

При этом, по данным исследования «Левада-центра», ротацию во власти поддерживают 59% россиян. По мнению политолога Сергея Полякова, тот уровень обновления власти, который показали выборы в заксобрания, не удовлетворит запрос населения. «Власти, конечно, могут говорить, что состав руководства заксобраний обновился на 30%, но для людей это ничего не значит. Лица меняются, но суть остается», — считает эксперт.

По мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, отказ от обновления грозит стать проблемой для партии власти перед выборами в Госдуму.

«„Единая Россия“ активно сейчас работает над обновлением списка, у них будут большие перемены. Если она не сможет закрыть потребность в обновлении, это отразится на итогах выборов в Госдуму, где партия власти не доберет голоса», — предполагает специалист.

Без обновления власти состав Госдумы может стать неожиданным Фото: Антон Белицкий © URA.RU

С ним солидарен политический эксперт Дмитрий Солонников, который добавил, что обновления требует вся партийная система. «В обновлении на фоне успеха новых партий на выборах-2020 (прежде всего „Новых людей“ и „За правду“) нуждаются и другие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и „Справедливая Россия“, которая находится на грани прохождения в Госдуму», — добавляет он.

«Темпы ротации руководства заксобраний, избранных в 2020 году, достаточно высоки. Несомненно, это соответствует общественному запросу на обновление элиты», — не согласился с коллегами глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.