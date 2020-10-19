В Екатеринбурге на болоте построят жилой остров с пляжем

Авторы проекта отметили, что подобных проектов в Екатеринбурге, да и в России, еще не делали Фото: SVESMI

В Екатеринбурге в ближайшие 10 лет в районе заброшенного и заболоченного участка у Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского может появиться жилой остров с пляжем и уникальной архитектурой. Концепт российско-голландского проекта презентовали в рамках 100+ Forum Russia.

Авторы идеи — представители архитектурного бюро SVESMI Анастасия Смирнова и Александр Свердлов вместе с руководителем и владельцем ACONS GROUP (соавторы проекта) Иваном Кузнецовым поделились эскизами будущего проекта. Они уже получили предварительное одобрение идеи не только от экспертов и архитекторов, но и от городского сообщества.

Будущий жилой остров станет новым связующим звеном между городом и парком имени Маяковского Фото: SVESMI

Партнер российско-голландского архитектурного бюро SVESMI Александр Свердлов во время презентации отметил, что проект может стать моделью района нового типа. «Мы говорим об искусственном острове, который умещается в воссозданный водоем по геометрии исторической набережной пруда. Особенность в том, что строительство коммерческого жилья и создание общественных пространств поддерживают друг друга так, что вместе создают кумулятивный эффект для всего города», — уточнил он.

Восстановление пруда

Проект предполагает создание новой водной системы. По словам Кузнецова, сама идея родилась из того, что к парку примыкал пруд, а сегодня его нет. «Нам хотелось вернуть историческую связь парка и города. После предварительных исследований стало понятно, что надо вывозить ил. Объем грунта — порядка 750 тысяч кубических метров. Это объем, который за бюджетный счет вывести наверно нереально. У представителей SVESMI родилась идея — за коммерческий счет восстановить общественные пространства. Объем инвестиций в возрождение набережных и паркового пруда мы оцениваем в 1,5 млрд рублей», — объяснил он.

По словам автора проекта, за счет техники очистки воды, можно создать новое для города места для купания. «Для этого нужно будет создать один водоем для фильтрации воды и механически перекачивать воду во второй, чистый водоем. Это сделает купания в черте города возможным. В этом случае возможно даже организовать компактную пляжную зону, выходящую на юг с видом на стрелку острова», — уточнил Свердлов.

На восстановленной территории авторы проекта рассчитывают создать пляж для горожан Фото: SVESMI

Участница сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина уточнила, что широкой общественности должен быть понятен процесс утилизации иловых отложений. «Процесс превращения опасных иловых отложений в жилой район — один из самых тревожных моментов», — объяснила она. Сами авторы проекта планируют уделить этому вопросу большое внимание и подробно знакомить город с методикой очистки, которую будет разрабатывать голландские и местные инженеры.

Реконструкция и создание новой набережной пруда

Благодаря «Малой Голландии» в этом квартале появятся две набережные: островная и парковая. Суммарная протяженность — более 2,6 км набережных. По проекту подразумевается восстановление траектории старой парковой набережной, которая была важнейшим городским променадом.

«Набережная будет подразумевать разные возможности ее использования. Будут появляться дорожки для велосипедов и самокатов, детские площадки, мостки для уединения, сиденья под тенью сосен или лодочная станция. Очень важно, что эта набережная используется всегда: в любое время суток и в любой сезон. Это всегда работающее общественное пространство. Зимой в районе пруда можно устроить каток, а на стрелке — поставить елку», — уточнил Свердлов.

Авторы проекта отметили, что в Екатеринбурге на данный момент нет набережной, по которой горожане могли бы гулять более получаса Фото: SVESMI

Соединять остров с городом и парком будет четыре моста — автомобильный мост со стороны Щорса на остров и три пешеходных — с острова в парк. «Это повод для местных архитекторов проявить себя и поучаствовать в конкурсе на проектирование этих мостов. Мосты могут стать новыми достопримечательностями города», — рассказали авторы проекта.

По словам архитекторов, за сохранность природы при восстановлении набережной и строительстве мостов переживать не стоит. «У нас за плечами есть огромная голландская экспертиза, огромный опыт — это делалось много раз и процедура понятна», — заверила представитель SVESMI Анастасия Смирнова.

Связи внутри острова

Сердцем района станет Центральный бульвар. Именно здесь будут самые высокие дома острова, но и они не будут превышать восьми этажей. Здесь будут размещены магазины, рестораны и другие коммерческие объекты. От Центрального бульвара, как артерии, будут разветвляться более тихие улицы.

Центральный бульвар станет связующим звеном между парком и городом. От бульвара будут разветвляться более тихие улицы Фото: SVESMI

По словам авторов проекта, улицы будут играть в проекте ключевую роль: «Это достаточно широкие — 28 метров, они дадут домам достаточное количества воздуха и света. Здесь будет частично разрешена парковка, хотя улицы в большинстве своем останутся пешеходными. В основном трафик лимитирован: может проехать только скорая помощь. Это позволяет сделать улицу без бордюров и использовать ее как тротуар».

Велосипедные маршруты охватывают сетью весь район, включая набережные и улицы. При этом машинам нельзя будет ездить на набережную. Им можно передвигаться только по Центральному бульвару и улицам, где в конце тупиковая круговая развязка. Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин посоветовал при более глубокой разработке концепции создать главную магистральную велосипедную дорогу, которая сконцентрирует на себе все движение и позволит пешеходам избегать столкновения с самокатами и роллерами на променаде.

Малоэтажная застройка

Высотность домов «Малой Голландии» будет варьироваться от трех до восьми этажей. Предполагается, что мало- и среднеэтажная застройка даст новые возможности для предложения новых типов жилья: от супермаленьких до супербольших. «Это позволит охватить самый широкий спектр покупателей», — считает застройщик.

Внутри каждого квартала будут размещены двухэтажные парковки, которые обеспечат жителей нормативными машиноместами Фото: SVESMI

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков отметил, что ему нравится проект, как идея. При этом он оценил, что высотность домов не будет превышать восемь этажей.

Уникальность и сроки

Иван Кузнецов отметил, что на данный момент проект находится на этапе обсуждения концепции. «Если она будет позитивно воспринята, то мы готовы брать на себя обязательства и начинать его реализовывать. По нашим планам — выйти к началу подготовительных работ (подготовка пруда и набережных) можно уже к концу 2021 года. Длина реализации самого проекта — порядка 10 лет», — уточнил он.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин отметил, что подобных проектов в Екатеринбурге нет. «Есть смысл внимательно и осторожно присматриваться к этому проекту — у него большие преимущества. Что касается дальнейшей реализации — нужно обсуждать детали, и администрация готова принимать в этом участие», — рассказал он.

После восстановления акватории пруда авторы проекта рассчитывают, что в городе появится место для купания с чистой водой площадью 4,5 гектара Фото: SVESMI

Анастасия Смирнова подтвердила, что подобных проектов в Екатеринбурге, да и в России, еще не делали. «Мы понимаем, что малой командой, даже если она состоит из звезд, создать его невозможно. Нам нужны коллективные действия, нам нужен круг локальных экспертов, людей, которые могли бы консультировать нас по вопросам охраны природы, экологии, очистки воды, благоустройства, социального и культурного программирования. Пока это концепция мастер-плана. Все ее детали мы будем разрабатывать в дальнейшем вместе с местными экспертами», — объяснила она.