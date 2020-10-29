Проект Кремля может уничтожить ЛДПР

Владимир Жириновский на выборах в Госдуму 2021 года получил новых соперников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Главной опасностью для ЛДПР на выборах в Госдуму 2021 года станут три «малые партии» — «Родина», «За правду» и «Партия пенсионеров». Они считаются проектами Кремля и работают в одном электоральном поле с партией Владимира Жириновского, говорят эксперты. Лидер ЛДПР это понимает и именно поэтому уже публично пошел в атаку на оппонентов, говорят собеседники URA.RU.

Жириновский чувствует опасность малых партий, этим объясняется участившаяся с его стороны критика в адрес лидера «Родины» Алексея Журавлева, говорит управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев. «На выборах появилось новое предложение: „Родина“ и Партия пенсионеров обрели второе дыхание, „За правду“ вообще медийный новичок. Есть возможность достучаться до сердец избирателей. Жириновский это чувствует, поэтому уже нападает на „Родину“», — говорит эксперт.

Владимир Жириновский чувствует опасность со стороны Алексея Журавлева (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последняя медиаатака Жириновского на Журавлева произошла 26 октября на встрече депутатов Госдумы с правительством. Там лидер ЛДПР предложил оставить в России две партии — ЛДПР и партию власти. А Журавлева обвинил в обмане людей, поскольку он якобы за счет бизнесмена Евгения Пригожина намерен провести свою партию в Госдуму.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прогнозирует, что впереди и конфликт Жириновского и с лидером партии «За правду» Захаром Прилепиным. «Прилепин — реинкарнация раннего Жириновского, тут имперские воззрения, государственность и справедливость. „Партия пенсионеров“ показала на выборах-2020 результат и становится угрозой для всех оппозиционных партий, претендующих на тезис о справедливости. „Родина“ тоже играет на национальном вопросе и патриотической риторике. », — отмечает эксперт.

Даже на региональных выборах хедлайнером ЛДПР является Владимир Жириновский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В борьбе с малыми партиями ЛДПР может уступить им из-за зацикленности на Жириновском, предостерегает исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «В Томске ЛДПР и „Новые люди“ получили по одному мандату по спискам. ЛДПР нужны какие-то шаги, чтобы их воспринимали не как партию прошлого, а как партию будущего. А появление новых партий усложняет эту задачу», — поделилась она на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 28 октября.

В самой ЛДПР заявляют, что не боятся конкуренции со стороны малых партий. «ЛДПР — партия с 30-летней историей, с четкой идеологией и „ядерным“ электоратом. Мы уже побеждали на парламентских выборах в условиях жесточайшей политической борьбы. А единственное, чему угрожают разного рода суррогатные партии, выращенные в пробирках на Старой площади, это демократии в России», — заявили URA.RU в пресс-службе партии.

Эксперты называют Захара Прилепина реинкарнацией Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров, уверен, что у ЛДПР есть все возможности для успеха на выборах. «Если сравнивать с конкурентами из „Родины“ и „За правду“, Жириновский — преимущество ЛДПР. Он даст фору в яркости, эмоциональности, харизме. В Коми ничего из себя не представляющая ЛДПР получила 14,5% только на имени Жириновского. Плюс ЛДПР не стесняется использовать национальную тематику. А на выборах в Госдуму будет применен технологически прием — привлечение ярких представителей региональных контрэлит. Как в ХМАО, где мощные влиятельные группы вкладывают деньги и медиаактивы в раскрутку ЛДПР и занимают второе место. Думаю, в трети регионов будет так», — прогнозирует политтехнолог.

Ранее никто, кроме ЛДПР, не использовал на выборах национальную тематику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперт уверен, что ЛДПР на выборах в Госдуму получит 15%-20% голосов. И его не смущает даже 74-летний возраст Жириновского. «Кандидат в президенты США Джо Байден на четыре года старше Жириновского. Не удивлюсь, что лидер ЛДПР через пять лет будет так же радовать», — пояснил он.

Еще одной сильной стороной ЛДПР является сеть региональных отделений, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «ЛДПР — это серьезный бренд и, главное, разветвленная сеть отделений. Она устроена, как сетевой маркетинг. Это успешная и доходная политическая франшиза в плане политического влияния. В региональных отделениях идет серьезная борьба за контроль над ними. В Алтайском крае, например, она напоминает рейдерский захват крупного доходного предприятия», — отмечает собеседник.

За последние годы рейтинг ЛДПР колеблется в районе 8-14%, фиксирует руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Ядро электората партии — 2% избирателей. Остальное — периферия, которая может усохнуть или подрасти. Главный вопрос: какое будет предложение ЛДПР [на выборах] в 2021 году для критически настроенного электората», — резюмировал он.