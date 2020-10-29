Инсайды ЯНАО: с коронавирусом некому бороться

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Три ямальских мэра рискуют постами. Хватает проблем и у простых ямальцев — кто-то останется без социальных пособий из-за юридического казуса. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, почему лекарства оказались в дефиците и кого из медиков ждут крупные неприятности.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Три мэра рискуют должностями

Главы трех районов ЯНАО Иван Сакал (Приуральский район), Юрий Фишер (Красноселькупский) и Андрей Кугаевский (Ямальский) выпали из повестки и никак о себе не напоминают. Инсайдеры утверждают, что это неслучайно: «Нечем похвастаться ни перед окружными властями, ни перед населением возглавляемых ими районов. Если так пойдет и дальше, то у губернатора может возникнуть справедливый вопрос, чем они вообще занимаются».

Отчеты о выполнении планов и работе Артюхова не устроят, предупреждают собеседники во власти. По их словам, губернатор ждет прорывов и побед, а не рутинной работы в кабинетах администраций.

Судьба чиновницы из команды отставного мэра решится весной

Инсайдеры, близкие к администрации Пуровского района, уверены, что Ирина Заложук ненадолго сохранила кресло заместителя главы. «Советники Антона Колодина убедили его пока не увольнять чиновницу из команды бывшего мэра Андрея Нестерука, — делятся слухмейкеры. — Связано это с предпенсионным возрастом Заложук». Собеседники считают, что за предстоящие полгода Колодин окончательно сформирует свое отношение к чиновнице. Если сработаться не получится, ставленник губернатора выщелкнет чиновницу из обоймы, но уже не в пустоту, а на заслуженный отдых.

Экс-соратник мэра газовой столицы возвращается на малую родину

Фото: сайт Фонда жилстроя ЯНАО

По словам информаторов в строительной отрасли Ямала, глава скандального Фонда жилстроя Денис Колесниченко планирует вернуться в Новый Уренгой и влиться в команду мэра Андрея Воронова. «Заявление об отставке, написанное директором фонда на этой неделе, напрямую связано с переездом в газовую столицу, — сообщают собеседники на условиях анонимности. — Колесниченко намерен получить место в администрации города».

Камбэк строительного чиновника якобы был инициирован им же самим. Однако готов ли мэр Воронов выступить в качестве патрона бывшего подчиненного, станет ясно в ближайшее время.

Власти загнали жителей депрессивного села в юридическую ловушку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники в Тазовском районе опасаются, что пакет окружных законов о поддержке жителей Газ-Сале в связи с изменением его статуса обернется против простых ямальцев. «Нововведения предполагают, что тем газсалинцам, кто изъявил желание переехать в другой населенный пункт, будет выплачиваться единовременное пособие, — рассказывают инсайдеры. — Получается, те, кто рассчитывал на переезд в Тазовский, могут остаться без денег».

Связано это с тем, что после смены статуса село перестанет быть самостоятельным населенным пунктом, юридически слившись с райцентром. Это может стать основанием для отказа в пособии — формально переселение будет в границах Тазовского, а 100 тысяч рублей по закону положены лишь при переезде в другой населенный пункт.

Популярный диагноз привел к дефициту лекарств на Ямале

Информаторы в медицинских структурах ЯНАО рассказывают, что чрезмерная любовь врачей к постановке диагноза «ОРВИ» привела регион к медикаментозному коллапсу. «Когда вводилась мера поддержки населения в виде бесплатных наборов лекарств от ОРВИ, не было учтено, что это вызовет такой ажиотаж, — делятся собеседники. — Люди и так готовы были бы приобретать медикаменты, но массовые закупки опустошили все резервы региона».

Доходит до того, что медицинские чиновники начали обещать выдавать положенные таблетки «задним числом», по мере подвоза, но когда они будут уже не нужны. А среди врачей ходит негласная установка — ставить какой угодно простудный диагноз, но не ОРВИ, рассказывают источники.

На Ямале закончились санитарные врачи

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Близкие к территориальному управлению Роспотребнадзора источники рассказывают о кадровом голоде, который назревает в ведомстве. «Требуются санитарные врачи, — делятся инсайдеры в надзорной структуре. — Причем вакансии есть практически во всех муниципалитетах, работы много, а укомплектовать ставки некем».

По мнению слухачей, это связано с федеральным подчинением ведомства. Несмотря на многочисленные «северные» надбавки, окружные выплаты оказываются больше, и врачи предпочитают переходить в региональные структуры, рассказывают собеседники.

Главного лаборанта Ямала ждут серьезные неприятности

Источники в надзорных структурах рассказывают, что проверка в лабораторном отделении Салехардской окружной больницы грозит серьезными неприятностями его главе Людмиле Бикбулатовой. «Информация о том, что медиков не тестировали на COVID, пока не подтвердилась, однако всплыло много интересного», — поделились инсайдеры.

Так, стало известно, что оптимизация СПИД-лаборатории при СОКБ была проведена Бикбулатовой, чтобы избавиться от неугодных специалистов. Также вскрылось, что произошло заражение лаборантов коронавирусом после командировки в Сабетту весной этого года. Если раньше заведующей покровительствовал главврач, то сейчас его протекция не поможет, шепчутся слухачи.

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