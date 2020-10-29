Зачем Путин дважды за неделю обратился к мировому сообществу

На форуме президент выступал перед участниками из 70 стран Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин дважды за семь дней обратился к международному сообществу. 22 октября он говорил об открытости России с мировыми политологами на форуме «Валдай», 28 октября — с иностранными инвесторами на форуме «Россия зовет!» Собеседники URA.RU связывают такую активность Путина с грядущими выборами президента в США — в зависимости от результата Россия может столкнуться и с новыми санкциями, и с оттоком инвесторов, что ударит по экономике, и без того ослабленной из-за пандемии.

На форуме «Россия зовет!» 28 октября президента слушали инвесторы и предприниматели из 70 государств мира. По словам модератора, главы ВТБ Андрея Костина, трансляцию могут увидеть «сотни тысяч, если не миллионы» человек. Владимир Путин продемонстрировал иностранцам экономические показатели России в период пандемии:

Встречу президента с международными инвесторами модерировал глава ВТБ Андрей Костин Фото: Kremlin.ru

«За второй квартал текущего года у нас минус 8% было [падение экономики], в США, по-моему, 9%, в еврозоне, по-моему, до 17% доходит: 14,7%, и в некоторых странах до 17% и больше. Так что здесь нет ничего необычного, мы находимся в мировом тренде. Повторяю, даже несколько лучше выглядим, чем другие страны».

Президент в выступлении делал акцент на стабильности российской экономики. К примеру, он сообщил, что страна больше не собирается вводить масштабный локдаун из-за ковида. Еще, по словам Путина, «российские активы, несмотря на нынешний сложный период, вызывают интерес на рынке». Президент отметил, чтобы увеличить вложения в ценные бумаги и предприятия Россия создает новые инструменты:

Три недели назад успешно состоялось IPO (первичное публичное размещение акций) «Совкомфлота» — первая за семь лет приватизационная сделка из России;

Выпуск вечных облигаций компании «Российские железные дороги»;

Развитие «зеленых облигаций», задача которых — профинансировать переход российских предприятий на современные технологии;

Создание соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), по которым инвесторам крупных проектов, возмещаются вложения в инфраструктуру.

«Стимулирование инвестиционной активности — это наша приоритетная задача и на текущий момент, и с расчетом на перспективный, долгосрочный рост российской экономики. И конечно, обращаю внимание: надежные, защищенные механизмы вложения капиталов в новые финансовые инструменты открыты и для российских, и для зарубежных инвесторов. Нам ценен каждый партнер, настроенный на совместную работу», — подчеркнул важную роль инвесторов Путин.

Выборы президента США состоятся 3 ноября Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев в разговоре с URA.RU сказал, что ключевым адресатом выступления президента на «Россия зовет!» было международное сообщество предпринимателей: «Президент говорит им о том, что Россия открыта миру и готова сотрудничать, направляет усилия, чтобы преодолеть недоверие. Также Путин дает сигнал, что санкции не являются приемлемым инструментом в нынешнем мире. Заявление о том, что Россия не планирует вводить локдаун — это тоже инструмент, обозначающий стабильные позиции экономики».

Политолог отметил, что за последние семь дней это уже второе международное выступление Путина — 22 октября он говорил о готовности России к диалогу и различным соглашениям с Западом на форуме «Валдай» (в прошлом году интервал между форумами был 1,5 месяца, в 2018 году — почти месяц, в 2017 году был аналогично короткий период — 5 дней).

Интересно и то, что международная активность президента наблюдается в преддверии выборов президента в США (3 ноября), за ходом которых следит все мировое сообщество. Алиев, считает, что Путин «использует разогретую повестку, чтобы привлечь внимание к России». При этом экономист и политолог Михаил Делягин допускает встревоженность власти тем, чем могут обернутся результаты голосования для российской экономики:

«Понятно, что в случае демократа Джо Байдена Америка займется уничтожением России, просто как стратегического тыла Китая».

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский рассказал URA.RU, что уже за месяц до выборов в США инвесторы стали с осторожностью относиться к российскому рынку — когда стало ясно что действующий американский президент Дональд Трамп может проиграть гонку. В случае победы Байдена и «взятия» сената демократами, Россия может столкнуться как с новыми санкциями, так и с оттоком инвесторов.

Победа Джо Байдена может привести к новым проблемам в экономике страны Фото: Carolyn Kaster, AP/TASS

«Санкции будут легко приняты, если в конгрессе будут демократы, а президентом станет Байден. Это случится, но не сразу, а в первом квартале следующего года — скорее всего, будет некая подготовка. Наверняка, американцы прежде, чем что-то сделать, выдвинут ультиматум, — сказал Голубовский. — Рынок реагирует на факты. Если Bloomberg или Reuters начнут писать про готовящиеся санкции даже со ссылкой на источники, будет понимание, что информация уже поступает».

Впрочем, экономист Михаил Беляев не видит необходимости заниматься спасением российской экономики перед выборами в США: «Инвесторы понимают, что есть российская экономика, которая до сих пор не просела в сложных условиях. Да, она не блестящая, но у нас есть предприятия, которые зарабатывают, а курсы акций растут».