Челябинские инсайды: ФСБ заступилась за Тефтелева

Вакцина, которая помогла бы челябинцам Фото: коллаж URA.RU

Мягкость приговора экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву стала главной темой для обсуждения в кулуарах элит. Все гадают, почему суд проявил такое снисхождение. Второй темой для бесед остается коронавирус. Переболевшие VIP делятся друг с другом рассказами о симптомах и количестве антител. А в «Единой России» ждут, что губернатор Алексей Текслер продолжит кадровые чистки.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер требует статистику по штрафам

Говорят, что на ближайшем заседании оперативного штаба региона губернатор Алексей Текслер потребует с глав городов и районов статистику по проверкам на соблюдение требованиям режима повышенной готовности. Причем, речь будет идти не только о числе проверок по масочному режиму и наличию санитайзеров в магазинах и ресторанах. Текслеру нужно представить данные по штрафам и закрытию заведений. И если штрафов будет мало, мэрам не поздоровиться. «Никто не призывает кошмарить бизнес, — рассказывает инсайдер. — Но есть же реальные данные о том, что в ресторанах и магазинах полно нарушений, а главы на это закрывают глаза. Потом удивляются, почему растет статистика по COVID-19».

Губернатор отчитал ответственных за связь

В резиденции губернатора Алексея Текслера возникли проблемы с видеоконференцсвязью. «Это обнаружилось на одном из совещаний, когда надо было выйти на связь с Екатеринбургом. Возникли проблемы и перед тем, как подключались для проведения форума глав регионов ШОС», — утверждает инсайдер. По слухам, Текслер пригрозил увольнениями тем, кто отвечает за коммуникации, если подобное повторится. Тем более, что сейчас практически все совещания проходят в режиме ВКС и техника должна быть безупречной.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И перезагрузит «Единую Россию»

В челябинской «Единой России» говорят, что ее новый лидер губернатор Алексей Текслер продолжит кадровую перезагрузку в руководстве партии. Недавним обновлением президиума «ЕР» и регионального политсовета дело не закончится. По слухам, в резиденции считают, что кадровая зачистка в том же региональном политсовете была неполной. «Не успевали как следует перетряхнуть весь список, чтобы убрать из руководства партии тех, кто вызывает сомнение», — пояснил инсайдер. Говорят, что, например, из политсовета будут выводить таких людей, как депутат Металлургического райсовета Челябинска Эркин Маматов, имеющий судимость за грабеж.

Челябинскому горздраву досталось за акушерку

Говорят, что история с обращением к властям акушерки из «красной ковидной зоны» Елизаветы Суворовой не на шутку рассердила губернатора Алексея Текслера. Гнев вызвал тот факт, что медик с симптомами COVID-19 не могла получить помощь от коллег. Инсайдеры говорят, что Текслер узнал об обращении чуть ли не через несколько минут после того, как Суворова выложила видеобращение в Instagram. «Такие вещи отслеживают, — пояснил источник. — Даже в минздраве региона и горздраве Челябинска еще не знали об этой жалобе, а узнали после звонка из резиденции». В итоге экстренная комиссия по проверке фактов начала работать сразу же после окрика со стороны губернатора. По слухам, больше всего в этой истории досталось горздраву Челябинска. «Мол, если своим медикам помочь не можете, то что говорить об обычных горожанах?» — рассказал источник.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель «Опоры России» выдвинется в Госдуму

Говорят, что одним из кандидатов в Госдуму от «Единой России» от Челябинской области может стать руководитель «Опоры России» Александр Калинин. Уроженец Челябинска Калинин перебрался в Москву, став лидером общественной организации, пять лет назад. «Скорее всего, Калинина включат в списки „ЕР“ и он может стать тем самым „варягом с челябинскими корнями“, кого делегирует Москва, — говорит источник. — Хотя могут попробовать запустить его и по одномандатному округу».

Приговор Тефтелеву стал показательным

В кулуарах активно обсуждают, почему экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву вынесли столь мягкий приговор — три года строгого режима за получение крупной взятки. Одни говорят, что суд пожалел больного и пожилого человека. У других иная версия. «Тефтелев не только быстро признал вину, но стал активно сотрудничать со следствием, дав показания по другим делам, — поясняет инсайдер. — В ФСБ ему обещали, что срок будет снижен, а суд к просьбе конторы прислушивается. Но самое главное, что приговором Тефтелеву дали сигнал другим. Мол, сотрудничай со следствием, помогай в раскрытии преступлений и будет снисхождение».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр ждал силовиков?

Еще одной темой для обсуждения после приговора экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стал оперативная съемка ФСБ задержания бывшего градоначальника. Всех поразило спокойствие Тефтелева, словно он даже не удивился, когда к нему ввалились бойцы в масках и с автоматами. «Есть четкое ощущение, что он ждал силовиков. Понимал, что сгущаются тучи. Поэтому и в доме никого не было, хотя все знают, что у него бывает одна дама, — говорят в кулуарах. — Видимо попросил не появляться. Даже деньги не стал убирать из дома. Докажет, что это законные накопления, и пойдут в зачет штрафа». Другие же говорят, что у Тефтелева всегда была железная выдержка, которую он проявил и на этот раз. Кстати, многие решили, что экс-мэр живет в коттедже. Источники сообщают, что это просто часть жилого дома на две квартиры. Есть такие двухэтажные дома на улице Уральской в Магнитогорске, которые строили немецкие военнопленные. Когда-то в них были коммуналки, но со временем всех расселили, а в домах поселились обеспеченные горожане и дома стали таунхаусами.

Вице-спикеры болеют тайно

Говорят, что депутатов челябинского ЗСО, переболевших COVID-19 гораздо больше, чем тех, что попали в информационную повестку. Ранее сообщалось, что заболели вице-спикер Вадим Ромасенко и депутат Андрей Важенин. «Вице-спикер Юрий Карликанов переболел, но уверяет, что у него было ОРВИ, — рассказывает инсайдер. — Еще один вице-спикер, Константин Струков, долечивается. Несколько депутатов пока на больничном из-за COVID». По слухам, часть депутатов, не имеющих штатных должностей, уже заявили, что не появятся в ЗСО до окончания пандемии, чтобы не подхватить опасную инфекцию. Тем более, что все заседания сейчас проходят в режиме ВКС.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

VIP меряются антителами

Те челябинские VIP, что уже переболели коронавирусом, сдают тесты на антитела и делятся результатами друг с другом. «Те, у кого антител больше, как бы в выигрыше, — рассказывает источник. — Это увеличивает возможность не заболеть повторно. С другой стороны, большое количество означает, что человек перенес ковидную пневмонию, а не просто болезнь, похожую на ОРВИ. И еще не известно, как это пневмония скажется на организме в будущем. Так что непонятно, кто окажется в выигрыше».

Министра просят следить за речью

Говорят, что министр экономического развития региона Наталья Лугачева стала очень своеобразно вести совещания. Про нее всегда говорили как о непростом руководителе, но, по слухам, министр не гнушается крепким словцом, чем порой шокирует подчиненных. «Слушать такое от дамы-начальника не очень приятно, — говорят инсайдеры в министерстве. — Конечно, кое-кто заслуживает трепки, но не в таких выражениях. А достается в итоге всем».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голиков обострил ситуацию в Верхнем Уфалее…

Вице-спикер челябинского ЗСО Олег Голиков, как рассказывают в кулуарах, ездил в Верхний Уфалей и встречался с местными элитами, которые хотят усадить в кресло главы своего человека, не согласованного с властями региона. «Голиков сказал, что надо биться за своего кандидата в мэры до конца и пообещал поддержку», — рассказывают участники встречи. Такая инициатива вызвала недовольство в губернаторской резиденции. Областные власти большим трудом гасят местные конфликты, а Голиков пытается конфликты разжечь.

… и пошутил на митинге

А еще Олег Голиков рассмешил участников акции протеста в Челябинске в защиту бора от застройки многоэтажками. Проектом занимается компания, аффилированная с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, а это старший партнер Голикова. Однако на митинге, когда ему стали это пенять, вдруг заявил, что не знает, кто застройщик. И это очень позабавило информированных участников.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акции Ершова в ЗСО растут

Члены президиума заксобрания региона рассказывают, что на еженедельном аппаратном совещании спикер ЗСО Владимир Мякуш был в плохом настроении. Он критиковал заместителей и председателей комитетов. Однако один участник совещания удостоился похвалы — это Вячеслав Ершов, который работает на освобожденной основе в статусе зампреда комитета. «Все так удивились! — рассказывают в ЗСО. — А Ершов загордился».

Пиарщица поссорилась с журналистами

Челябинский пиарщица Алла Ципордей в очередной раз поссорилась с журналистами. Как рассказывают корреспонденты одного из местных изданий, женщина хотела разместить материал об одном из своих клиентов под нужным ракурсом, но ей отказали. Ципордей якобы стала угрожать журналисту уголовным делом. Однако тот сам решил написать на нее заявление об угрозах. Если стороны не договорятся, может случиться скандал. «Не в первый раз подобное, — говорят инсайдеры. — Уже писала заявления на журналистов, когда те отказывались раскручивать ее клиентов. Ходу делам, конечно, не давали, но нервы СМИ потрепали».

Экс-мэров обещают трудоустроить

В правительстве области обсуждается трудоустройство глав городов и районов, которые уйдут в отставку так как область отказалась их поддержать. «Главный критерий — их поведение после решение о смене власти в муниципалитете. Так, возглавляющей Верхний Уфалей Вере Усковой, которая не стала интриговать, хотят подыскать должность в родном городе», — сообщают инсайдеры. Хорошие шансы у Александра Короля, два срока «рулившего» Чебаркульским районом — его деловые качества оценивают достаточно высоко, а возраст вполне позволяет поработать. Нет ясности с главой Ашинского района Виктором Лукьяновым, которого подозревают в попытках сохранить за собой власть. Сейчас внимание приковано к руководителю Красноармейского района Юрию Сакулину — как он поведет себя в оставшийся до выборов срок.

Фото: Илья Московец © URA.RU

У Дубровского-младшего увели деньги

В Магнитогорске активно обсуждают, что стало причиной банкротства ПО «Монтажник», некогда очень успешного концерна. Все проблемы в фирме начались после отставки Бориса Дубровского с поста губернатора. «Монтажник» был основным подрядчиком строительства конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили несколько миллиардов рублей бюджетных денег, сейчас стройка заморожена и возбуждено несколько уголовных дел. Фактически ПО «Монтажник» принадлежит семье Дубровских через доверенных лиц. В числе доверенных — Константин Переверзев, близкий друг Александра Дубровского, сына губернатора. «В Магнитогорске уверены, что деньги ПО „Монтажник“ ушли на счета Переверзева, мимо Дубровского-младшего, — говорят инсайдеры. — Дубровский-старший за границей, а его сын человек мягкий, удержать ситуацию под контролем не может».

Ренегаты из «ЕР» готовя ответный удар

Группа депутатов-единороссов из райсоветов Челябинска и их помощники, помогавшие на выборах депутату заксобрания области от «Справедливой России» Дмитрию Ларину, готовят медиаатаку на однопартийцев. Их жестко критиковали за работу на кандидата от партии-конкурента, для разбирательства в этой ситуации в «ЕР» создавали специальную рабочую группу. «Теперь эта группа готовит ответный удар по тем, кто особенно рьяно раскрывал этих партизан», — говорят инсайдеры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фартыгин согласовывает нового лидера КПРФ

Депутат Советского райсовета Челябинска Антон Голубев зачастил в резиденцию губернатора. Он — выходец из оппозиционного «Левого фронта» — избрался по договоренности между «фронтом» и КПРФ на федеральном уровне. Теперь вместе со справедливороссом и коллегой по совету депутатов Оксаной Боярской участвует в акциях протеста. «А с недавних пор его видят в кабинете замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Алексея Фартыгина», — сообщают источники в резиденции. Говорят, Голубев хочет согласовать свою кандидатуру на пост главы обкома КПРФ. Если это произойдет, то коммунисты в Челябинске из умеренной оппозиции превратятся в радикальную.

Главный рыбинспектор скрывается от полиции

Ходят слухи, что начальник челябинской областной рыбохраны Владимир Лосев, которого обвиняют в нападении на старика-рыбака на озере Аргази, изрядно «наследил» на прежнем месте работы в ХМАО. «Говорят о каких-то подложных актах компенсационного зарыбления на довольно крупные суммы, — утверждают инсайдры. — Еще говорят, что он полностью развалил отделы Рыбохраны, после чего его „сослали“ в Челябинск». По данным источников, нападение на пенсионера у Лосева уже не первое. Якобы в Мегионе от его рук в прямом смысле пострадал 77-летний рыбак. «Что касается нынешнего инцидента на Аргазях, то у Лоесва не могут взять показания по заявлению о рукоприкладстве, которое подал челябинский рыбак. Лосев скрывается от полиции под видом перехода на удаленную работу», — сообщает инсайдер.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат сорвал открытие клуба

В политтусовке обсуждается инцидент с участием депутата гордумы Челябинска Валерия Кременевского. Он является собственником помещения в центре города и сдал его под открытие клуба. Пока оформлялся договор, арендаторы сделали ремонт и начали завозить аппаратуру. Однако, как они рассказывают, Кременевский якобы запер помещение и заявил, что цена аренды выросла в несколько раз. А если не нравится, то арендаторы могут искать себе новое помещение. «Говорят, что на разборки приезжали спортсмены с обеих сторон. Однако заступники Кременевского, выяснив, что произошло, быстро отвернулись от него и не стали заступаться», — рассказывают инсайдры. Арендаторы нашли другое помещение, а эта историю теперь широко обсуждается.

В Челябинск будут везти лампочки из Казани

Администрация Металлургического района подписала энергосервисный контракт с Ростелекомом. Речь идет о договоре с инвестором, который будет за собственные средства внедрять энергосберегающие технологии, а сэкономленные средства оставлять себе. «Дело благое, — говорят инсайдеры. — Но есть одна история. В контракте жёстко прописан (точнее назначен) производитель светильников ООО „Рэйлюкс“ из Казани». Проще говоря, лампочки, которые будут освещать ночные улицы Металлургического района, надо покупать только в Казани, а местные производители уже не рассматриваются. «Странная история, — толкуют в кулуарах. — Кому-то очень хочется дать заработать казанцам и оставить челябинцев в стороне».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковидный госпиталь в Златоусте стал темой для пиара

Говорят, что на теме роддома в Златоусте, отданного под новый ковидный госпиталь, стали пиариться не только экс-мэр Вячеслав Жилин и местная оппозиция. К критике подключились и те, кто ранее против власти не выступал, но проиграл недавние выборы в горсобрание. Что касается истории с митингом против госпиталя, запланированного на 8 ноября, то здесь есть свои нюансы. «Организаторы старались подгадать под 7 ноября, годовщину вступления мэра Максима Пекарского в должность. Но так спорили между собой, что пропустили все сроки уведомления», — говорят инсайдеры. При этом те, кто ратует за передачу здания бывшей больницы РЖД под ковидный госпиталь, не говорят, что под такой проект понадобится несколько десятков миллионов рублей областного бюджета.

В Копейске транспортный коллапс

Мэрия Копейска последовала предписанию прокуратуры и вернула одному из перевозчиков ранее отобранное разрешение на работу. В городе боялись, что когда перевозчик вернется на линию, будет сбой. И дождались, но не от тех, кто вернулся, а от тех, кого потеснили, то есть от компании «КВ Экспресс». «Около шести часов вечера водители „КВ Экспресс“ свернули работу своих маршрутов и оставили копейчан мокнуть на остановках и вокзале под проливным осенним дождем. По-свински пришли, по-свински и ушли», — говорят в Копейске.

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