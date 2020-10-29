Пермские инсайды: компромат от уволенного спикера

Вакцина, которая помогла бы пермякам Фото: коллаж URA.RU

Во власти Пермского края не до кадровых перестановок — все заняты борьбой с коронавирусом. Но только не в думе Перми. После громкой отставки спикера Юрия Уткина в кулуарах заговорили про новую «политическую жертву».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор Махонин ищет кадры в мэрии Перми

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Инсайдер утверждает, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин переманивает в свое правительство кадры из мэрии Перми. «Сейчас обсуждается вопрос о переходе в краевой кабмин в первую очередь, кандидатов из градостроительного блока мэрии», — отметил инсайдер. Тем самым краевые власти начинают подготовку к передачей полномочий по градостроительной деятельности с городского на краевой уровень.

Новых министров больше не ждут

Поговаривают, что высокопоставленные и рядовые сотрудники краевой администрации уже даже перестали гадать, кто войдет в новый состав кабинета министров — им это больше не интересно. «Политика ушла куда-то на задворки, на первом месте — коронавирус. Людей больше интересует, кто болеет из коллег в соседних кабинетах», — говорит инсайдер.

Отставку спикера гордумы Перми назвали странной

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В пермской политической тусовке удивляются скандалу, который устроили депутаты гордумы Перми с отставкой спикера Юрия Уткина. Слухачи в кулуарах называют странным решение заниматься подковерными играми. «При всех претензиях к нему (экс-спикеру думы Юрию Уткину), они не тянут на такое радикальное решение. Тем более в условиях пандемии», — говорят источники.

Уткину сохранили зарплату

Источники сообщают, что несмотря на лишение поста спикера гордумы Перми Юрий Уткин продолжит получать прежнюю зарплату. «Условия и размер оплаты труда — это отдельное постановление думы. И в нем речь идет не про председателя и замов, а про конкретных депутатов. В документе указано, что депутат Уткин, а не спикер думы, получает столько-то. Поэтому зарплата у него остается председательская», — говорит инсайдер. В то же время сообщается, что Уткина лишают всех представительских расходов, возможности летать в другие города за счет бюджета, личного автомобиля с водителем, помощника и самое главное — возможности часто выступать в СМИ.

Спикер гордумы Перми задумал план мести

Тем временем, отправленный в отставку спикер гордумы Перми Юрий Уткин занял выжидательную позицию. Поговаривают, что после громкого заседания гордумы, он ни с кем из депутатского корпуса не встречался и не обсуждал произошедшее. Но при этом продолжает как ни в чем не бывало показывать вид бурной депутатской деятельности. «Сейчас он тщательно обдумывает дальнейшие шаги. Уткин точно не станет прощать публичного унижения, которое устроили ему депутаты и будет активно показывать, что его работа на посту спикера все эти годы полезной и нужной, а депутаты поступили по отношению к нему подло», — сказал инсайдер. По слухам, спикером готовится некий компромат на некоторых депутатов, для этого он даже намерен подключить СМИ.

Серикову уговаривали уйти с весны

Решение об отставке главы депобразования Перми Людмилы Сериковой, говорят, было принято еще весной. Якобы мэр Дмитрий Самойлов и его зам Людмила Гаджиева примерно в апреле сообщили ей о намерении расстаться. Причиной стали многочисленные скандалы. В руководстве города лишь искали подходящее место для Сериковой. «Было несколько вариантов престижных школ, но самым реальным оказался вариант с директорством гимназии N17. Действующего директора гимназии Элеонору Падей второй год подряд уговаривали уйти и почти уговорили. За отставку Падей, говорят, выступила и министр образования Пермского края Раиса Кассина», — рассказывает источник.

Началась разработка схемы, по которой Падей должна была уступить место Сериковой. Но, говорят в кулуарах, не учли, что гимназия, по слухам, находится в руках замов Падей. «Ходят разговоры, что они управляют потоками, взаимодействуют с влиятельными родителями», — высказался собеседник. Поэтому план Самойлова и Гаджиевой воплотился не так быстро.

Бизнесмен Репин рассорил пермскую общественность

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Заявление владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина о передаче построенной им школы под ковидный госпиталь наделало в Перми много шума и рассорило пермскую общественность. Мнения на этот счет разделились. Одни теперь поддерживают Репина за столь щедрый шаг, другие — напротив, открыто обвинили его в том, что он прикрывается детьми в торге с властями.

Экс-министр Шицын будет руководить мэром

Поговаривают, будто вернувшийся в родной Александровский район экс-министр Александр Шицын намерен взять власть в свои руки. Несмотря на то, что бывшему краевому чиновнику отведена скромная должность советника в местной администрации, большинство вопросов будет решать именно Шицын. Скорее всего, он будет курировать «близкие ему» вопросы, касающиеся сферы ЖКХ в районе. Инсайдеры также не исключают, что именно Шицын будет «давать добро» на решения главы, касающиеся кадровых вопросов и установит контроль над деятельностью некоторых отделов райадминистрации.

Расследование дела в отношении пермского экс-мэра близится к завершению

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Злые языки утверждают, что в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения бывшему мэру Чердыни Андрею Ламанову. Сейчас следователи завершают расследование дела о незаконном выделении бюджетных денег по госконтрактам. В материалах фигурируют как сам Ламанов, так и его супруга. Инсайдер уверяет, что на самом деле, круг виновных может быть гораздо шире. Не исключено, что обвинение будет предъявлено группе лиц. «Сложность заключается в том, что пока никто не хочет давать показания на его жену. Именно она получала из бюджета деньги, которые потом осваивала», — рассказал источник.

Самого бывшего мэра похоже, не особо волнует возможное уголовное преследование, говорят слухмейкеры. Уволившись с должности, он отдыхает. Ездит на рыбалку и охоту, а доходы семье приносит фирма, которая занимается лесозаготовкой. Фирма, как отметил инсайдер, принадлежит жене Ламанова.

Осинский мэр обидел подрядчиков

Глава Осинского района Алексей Григорьев не захотел платить подрядчикам за ремонт городской станции фильтрации. Поговаривают, будто местная администрация придумывает всяческие отговорки и расторгает контракты с иногородними подрядчиками. «При этом втридорога закупает строительные материалы у „своих“ поставщиков и ставит на подряды „свои“ строительные фирмы», — рассказал инсайдер. По его словам, чиновники в Осе «создали свое государство» и через подконтрольные власти СМИ очерняют добросовестные строительные компании.

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