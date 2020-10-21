Геннадий Зюганов возглавит список КПРФ на выборах-2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Геннадий Зюганов выиграл битву кланов внутри КПРФ и возглавит партийный список на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в компартии. При этом эксперты отмечают, что война противоборствующих сторон среди коммунистов далека от завершения, что грозит партии потерей мандатов в новом созыве федерального парламента.

«Зюганов точно займет первое место в партийном списке. Несмотря на то, что внутри партии назрел серьезный запрос на обновление руководства, смещение Зюганова с посла лидера сейчас означало бы потерю ядерного электората. А его противники не смогли или не успели до выборов заработать необходимого для лидерства авторитета», — рассказал инсайдер в КПРФ.

На выборах 2016 года КПРФ получила в Госдуме 42 мандата Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Запрос на обновление, по словам источника, знакомого с ситуацией в партии, возник из-за ухудшения результатов КПРФ. Так в 2016 году партия получила в Госдуме всего 42 мандата против 92 в предыдущем созыве. «В партии многие опасаются, что без смены руководства падение рейтинга продолжится перед выборами-2021», — отмечает собеседник агентства.

Среди возможных преемников Зюганова назывался экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, относящийся к региональной партийной элите. Как ранее писало URA.RU, он активно продвигал в партии идею большей конфронтации с властью. После ареста сына Андрея Левченко резко потерял позиции в партии и проиграл битву за мандат депутата Госдумы. Еще одним центром влияния в КПРФ считают группу сторонников главы Московского горкома Валерия Рашкина, который в разгар карантина по коронавирусу 17 мая провел несанкционированный митинг в столице. При этом Геннадий Зюганов был не в курсе готовящейся акции.

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин, помимо групп Левченко и Рашкина, выделяет внутри КПРФ клан одного из самых продуктивных депутатов Госдумы (около 80 законопроектов), зампреда ЦК Юрия Афонина, а также клан «партийных аристократов» — коммунистов, состоящих в партии с момента возникновения в 1993 году. К ним политолог причисляет, например, члена ЦК КПРФ Ивана Казанкова и бизнесмена Павла Грудинина.

«Аристократы» недовольны лидерством Зюганова, так как опасаются передачи власти в партии к его внуку Леониду, возглавляющему фракцию КПРФ в Мосгордуме. «Молодой Зюганов им ничем не обязан, поэтому они будут отстранены от власти в партии в случае его победы», — заявил Данилин, выступая на круглом столе Экспертного института социальных исследований, посвященного перспективам коммунистов на выборах-2021.

URA.RU удалось дозвониться до одного из предполагаемых лидеров внутрипартийной группы — Юрия Афонина, который назвал слова о расколе в партии «информационной войной, запущенной прокремлевскими политологами». «Партия едина, все решения в ней принимаются коллегиально. Просто власть чувствует конкуренцию со стороны КПРФ, и работает против нас», — заявил депутат Госдумы. Он также выразил уверенность, что кандидатура Зюганова в качестве главы списка будет поддержана большинством членов партии. Получить комментарии Рашкина, Грудинина и Левченко агентству не удалось.

Данилин считает, что на сегодня ни один из глав кланов не способен занять первое место в списке КПРФ на выборах в Госдуму. «Это огромная ответственность, для этого нужны огромные ресурсы. Кроме того, Зюганов — это гарантированные 8-9% голосов избирателей», — объясняет Данилин. По его мнению, основная борьба за власть в КПРФ развернется после выборов, в 2022—2023 годах. Сейчас же кланы будут сражаться за проходные места вверху списка и в одномандатных округах, чтобы попасть в Госдуму-2021.

По мнению политологов, Зюганов готовится передать власть в партии внуку Леониду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU в партии также отмечает, что Зюганов может не доработать до конца срока окончания полномочий следующего созыва парламента (2026 год). Уйдет ли Зюганов в связи с успешной передачей власти внуку, или будет смещен одной из противоборствующих групп — инсайдер предсказать затруднился.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев уверен, что из-за раскола в партии КПРФ не наберет на выборах больше 10% голосов. «Они (коммунисты) не смогли воспользоваться шансом, который получили после пенсионной реформы», — добавил он. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также предположил, что компартия на грядущих выборах уступит второе место по числу депутатов в Госдуме ЛДПР.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, напротив, считает, что, выполнив запрос на обновление, КПРФ может набрать более 20% голосов на грядущих выборах. Эксперт также допускает, что Зюганов в итоге уступит лидерство в партийном списке. «Вспомните 2018 года, тогда выдвижение Грудинина в качестве кандидата в президенты России стало большой неожиданностью. Так что Зюганов способен на сюрпризы», — подытожил политолог.