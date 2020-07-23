Геннадий Зюганов потерял доступ к президенту России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин не встречается с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, потому что ему не о чем говорить с лидером коммунистов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Марат Баширов, комментируя эмоциональное выступление Зюганова в Госдуме.

Лидер компартии 22 июля с трибуны Госдумы пожаловался, что ему не дают общаться с главой государства. «Был довольно полноценный диалог в течение многих лет, но в последнее время есть кто-то у него в администрации, который все время отрезает нормальный контакт», — заявил Зюганов.

По словам эксперта Института коммуникационного менеджмента Марата Баширова, лидер коммунистов своими заявлениями искажает действительность. «По процедуре Зюганов как глава фракции может подать заявку на встречу с Путиным. Она обязательно регистрируется и попадает на стол к президенту. Но президент сам решает, с кем встречаться, а с кем нет», — отметил политолог.

Баширов предположил, что Путин не проводит встреч с Зюгановым, потому лидер КПРФ обманул главу государства. «Когда в начале года обсуждалась организация работы по поправкам к Конституции, все руководители фракций сказали, что будут конструктивно участвовать в их обсуждении, — отметил политолог. — Но коммунисты вместо этого решили вывести народ на улицы. Если человек обманул, то зачем с ним встречаться? Когда ты лидер крупной фракции в Госдуме, то должен вести себя адекватно — речь не о кулуарных договоренностях, а о правилах приличия».

По словам Баширова, Зюганова также беспокоит то, что его позиции внутри КПРФ нестабильны и многие коммунисты хотели бы видеть другого лидера во главе партии. Как ранее писало URA.RU, Зюганов потерял контроль над региональными отделениями, а также не может удержать однопартийцев от протестов и провокаций.