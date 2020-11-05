Инсайды ХМАО: соцсетей Комаровой боятся

А кто для вас идеальный президент США? Коллаж: URA.RU

В правительстве ХМАО остается все меньше людей, чьи позиции не определены. Зато за пост директора департамента спорта развернулась нешуточная борьба. На этом фоне почти затерялся конфликт внутри думы Сургута, разбираться в котором вынуждают главу «Сургутнефтегаза».

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Чиновники боятся соцсетей губернатора

Говорят, что югорские чиновники с содроганием восприняли новость о том, что губернатор Югры Наталья Комарова зарегистрировалась во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Они переживают за увеличение нагрузки с появлением аккаунтов главы региона в новых для нее социальных сетях. «Все-таки в Instagram преимущественно молодая аудитория. А в „Одноклассниках“ зарегистрированы практически все пенсионеры. А „ВКонтакте“, считается, самой популярной соцсетью в стране. Страшно подумать, во сколько раз увеличится поток жалоб на имя губернатора и ведь по каждой нужно будет давать какой-то ответ», — переживают в Белом доме.

Вице-губернатор ХМАО передумал уходить

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов, отвечающий за социальную сферу, отказался от идеи покинуть окружное правительство. Ранее другой слухмейкер говорил, что Кольцов сам подумывал об уходе, заботясь о своем здоровье. «Сейчас он поправился. Был на больничном, но всегда оставался на связи с коллегами и губернатором. Плюс его очень просили остаться, но, конечно, с оговоркой: если позволяет здоровье. Теперь позволяет, и в правительстве этому очень рады», — рассказывает инсайдер.

Главой депспорта ХМАО может стать мэр из Кировской области

В региональном правительстве с интересом наблюдают за тем, как в общественном отборе на должность главы депспорта ХМАО лидирует глава администрации города Кирово-Чепецк Кировской области Михаил Шинкарев. «В этом году общественный отбор проходит необычно — за каждые 10 тысяч шагов, пройденных пользователями специального мобильного приложения, можно отдать один голос в пользу кого-то из кандидатов. И за Шинкарева „нашагали“ намного больше остальных. Но в любом случае кандидатов еще ждут телевизионные дебаты, а окончательное решение все равно принимает губернатор. Тем не менее, наблюдать за тем, как неизвестно откуда взявшиеся фанаты Шинкарева активно включились в гонку — любопытно», — рассказывает инсайдер в региональном правительстве.

Власти ХМАО конфликтуют с антимонопольной службой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поговаривают, что между управлением Федеральной антимонопольной службы и властями ХМАО наметился непубличный конфликт. Связан он якобы с тем, что заказчики (ими выступают различные структуры, подконтрольные региональной власти), спеша выполнить указы президента, допускают неточности в оформлении закупок. «Эти неточности затем выливаются в претензии от антимонопольной службы. По сути, это никакая не коррупция, а юридические формальности, но и претензии законны. Все понимают, что УФАС просто делает свою работу, все тут правы, но конфликт есть», — говорит слухач, намекая на то, что из-за этого противостояния регион рискует недовыполнить отдельные показатели по госпрограммам.

Коррупционный скандал в ХМАО угрожает вице-губернатору

По слухам, коррупционное дело, связанное с управляющей компанией «Промышленные парки Югры» и ее директором Андреем Семичевым (находится под домашним арестом), может повлиять на карьеру его куратора — вице-губернатора ХМАО Алексея Забозлаева. «Он рискует потерять должность, ведь это не первый скандал в хозяйстве Забозлаева и его подчиненного, директора окружного Деппрома Кирилла Зайцева. Недавно был посажен под арест заместитель Зайцева — Андрей Шиповалов. Его обвиняют в махинациях при распределении субсидий на развитие агропромышленного комплекса. И если историю с субсидиями можно списать на „эксцесс исполнителя“, то „Промпарки“, похоже, изначально затачивались на схему незаконного обогащения узкого круга лиц», — считает слухмейкер.

Глава торгово-промышленной палаты ХМАО разозлил подчиненных

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи рассказывают, что президент торгово-промышленной палаты ХМАО Игорь Чертов рискует лишиться своей должности. Одной из вероятных причин его ухода, как считает слухмейкер, являются многочисленные жалобы его подчиненных на стиль управления Чертова. «Человек ведет себя как будто он царь и бог, а по сути — должен помогать своим подчиненным, а не ездить на них, как порой происходит. К нему трудно попасть на прием, почти невозможно попросить о какой-либо помощи, зато, когда ему что-то нужно — требует все отложить, хотя до этого давал другие задания», — рассказывает инсайдер, добавляя, что один из неформальных лидеров ТПП уже якобы ведет переговоры с ключевыми предпринимателями ХМАО, чтобы на следующей отчетно-выборной конференции союза предпринимателей поднять вопрос об отставке Чертова.

Окружной телеканал забирает хлеб у муниципальных СМИ

Поговаривают, что новый руководитель ОТКР Югра Алексей Елизаров начал активные переговоры с главами муниципалитетов ХМАО на предоставление своих услуг. «Приходит уже осведомленный о том, сколько городской бюджет имеет денег на СМИ и пытается заключать контракты на максимальную сумму. Обещает полную поддержку канала и PR-услуги», — говорит информированный источник, предполагая, что таким образом Елизаров пытается закрыть финансовую брешь, которая появилась еще при прошлом главе окружного телеканала Валерии Раевском. «Получится ли? Неизвестно. Но если получится, то местные, муниципальные СМИ могут просто закрываться, потому что на них денег уже не хватит», — судачат сплетники.

Кланы Сургута не могут поделить пассионариев

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что в Сургуте наметилось противостояние между общественными активистами, ратующих за развитие креативных индустрий — Сергеем Зверьковым и Ольгой Сидоровой. Оба претендуют на получение муниципального имущества, которое можно использовать для того, чтобы там работали дизайнеры, фотографы, блогеры и другие представители творческих профессий. «Зверьков уже несколько лет проталкивает идею с креативными индустриями. Его поддерживает губернатор. А мэрии удобнее работать с Сидоровой, городские чиновники на ее стороне. Теперь вся интрига в том, кто все-таки получит в операционное управление какие-то муниципальные помещения», — обсуждают слухачи.

Дума Сургута погрязла в склоках

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдер из Сургута рассказывает, что внутри городской думы развернулась аппаратная война между председателем думы Надеждой Краснояровой и ее заместителем Артемом Кириленко. Градус добавляет факт, что оба они — выходцы из «Сургутнефтегаза». «Депутаты делят сферы влияния и персонал, периодически забывая о своих прямых обязанностях. Говорят, что если конфликт в ближайшее время не уладится, то о нем узнает один из влиятельнейших людей Сургута — глава „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов. Тогда Красноярова и Кириленко помирятся мгновенно, ведь своей борьбой они бросают тень на всю компанию, даже если в ней уже и не работают», — считает источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.