Чего ждать и бояться элитам от нового полпреда Путина в УрФО

Владимир Якушев будет напрямую влиять на политику пяти регионов УрФО Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, назначенный 9 ноября, имеет все возможности напрямую влиять на жизнь пяти из шести регионов УрФО. Ведь их лидеры в той или иной степени обязаны ему карьерой. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. По его словам, Урал впервые получил полпреда настолько погруженного в жизнь округа. URA.RU разобралось в том, чего ждать уральским политическим элитам от преемника экс-полпреда Николая Цуканова.

Почему проиграл Цуканов?

Экс-полпред Николай Цуканов стал жертвой собственных амбиций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники из политических кругов Урала утверждают, что бывший полпред в УрФО Николай Цуканов стал жертвой собственных амбиций. Якобы он планировал стать губернатором Свердловской области и вступил в борьбу за эту должность с действующим главой субъекта Евгением Куйвашевым. «Цуканов поддержал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в момент, который Куйвашев называл „обучением мэра“, и это трактовалось, как вмешательство во внутренние дела региона, что полпредам не разрешается», — считает собеседник агентства.

Каким министром был Якушев?

Владимира Якушева, впрочем, тоже с большой натяжкой можно назвать политическим счастливчиком: его отличие от Цуканова в том, что он не отправлен в отставку вникуда, а с позиции министра строительства России переведен в полпреды.

Но все наблюдатели единодушны: это аппаратное понижение.

Да, окружных полпредов президента в России всего восемь, а министров более двух десятков, но главы министерств распоряжаются реальными ресурсами, а полпреды — виртуальной влиятельностью.

Якушев пробыл министром всего 2,5 года. Источник агентства говорит, что бывший тюменский губернатор «не прижился в мире крутых интриг». Его главным достижением, как министра, считается введение в России эскроу-счетов для застройщиков — одного из способов решения проблемы обманутых дольщиков. «Якушев с помощью введения эскроу-счетов сделал систему покупки жилья более безопасной. Это огромное благо, когда дольщики ничем не рискуют. Пока застройщик не доделает до конца свою работу, он не получит за нее деньги этих дольщиков, которые хранятся на спецсчетах. Кроме этого, Якушев поставил план по возведению жилья. Это тоже, считаю, очень грамотное решение с его стороны. Это и занятость людей, и высокий социальный уровень, и постоянно растущий фонд жилья. Считаю, что в целом, министр Якушев с возложенными на него обязанностями справился», — уверен тюменский политолог Андрей Шуклин.

Якушева не раз обвиняли в срыве нацпроектов Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом Якушев часто становился объектом критики руководства страны. Ранее URA.RU писало, что Счетная палата РФ обвинила Минстрой в срыве нацпроекта «Жилье и городская среда» (бюджет за первое полугодие 2020 года был освоен на 55,5%). Кроме того, ведомство экс-министра вместе с Минприроды РФ сочли виновными в невыполнении ряда показателей по нацпроекту «Экология». 9 ноября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин лишился должности одновременно с Якушевым.

Чего уральским губернаторам ждать от полпреда Якушева?

Знающий Якушева собеседник агентства говорит, что он не расстроен своей отставкой с поста министра, и не считает новое назначение пенсией или ссылкой. «Нас ждет работа с полпредом, аналогов которому мы раньше не видели», — говорит источник URA.RU, напоминая, что 52-летний Якушев последние 19 лет работает в структурах власти. Только избранный губернатором Тюменской области Сергей Собянин в 2001 году сделал Якушева вице-губернатором, а в 2005-м году на несколько месяцев — мэром Тюмени. После перевода Собянина на пост главы администрации президента России именно Якушев стал новым тюменским губернатором и проработал на этом посту 13 лет.

Работавший при нем мэром Тобольска и мэром Тюмени Евгений Куйвашев теперь руководит Свердловской областью, бывший замом губернатора Якушева Вадим Шумков — губернатор Курганской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор — протеже Якушева, которого он не дал назначить главой другого региона. Губернатор ХМАО Наталья Комарова работала с губернатором Якушевым восемь лет, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов напрямую от Якушева не зависит, но у семьи Якушевых отличные отношения с семьей Артюховых (отец ямальского губернатора при Якушеве возглавил и возглавляет до сих пор тюменское областное отделение «Единой России»).

Челябинский губернатор Алексей Текслер найдет общий язык с новым полпредом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единственный уральский губернатор, который не находится в какой-либо зависимости от Якушева, это челябинец Алексей Текслер. Но оба настолько технократичны, что быстро найдут общий язык, уверен тюменский собеседник агентства.

Общавшийся с Якушевым-министром уралец говорит, что он не сильно изменил своим губернаторским привычкам, поэтому спрогнозировать его стиль работы полпредом несложно. «Владимир Владимирович едет на Урал совершать подвиг. Он отлично знает весь округ, представляет себе, как координировать работу всей тюменской „матрешки“, чтобы она совершила экономическое чудо. Все наши полпреды всегда были варягами, присланными присматривать за территориями. Мы впервые получаем полпреда, который будет ими управлять», — считает собеседник агентства.

На федеральном уровне аналог погруженности в проблемы территории один — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Правда, он имеет и статус вице-премьера России, а также курирует арктические территории, а значит пересекается в зоне ответственности с Якушевым (Ямал считается Арктикой).

При Игоре Холманских статус уральского полпредства был низок Фото: Анна Майорова © URA.RU

«При [Игоре] Холманских полпредство в УрФО было дискредитировано, Цуканов постарался вернуть ему прежнее влияние, и был успешен, но он был больше политик, и действовал, используя публичные инструменты. Якушев этого не будет делать», — уверен собеседник агентства в полпредстве. Он не любит лишней шумихи вокруг собственной персоны и это показал на месте министра в Москве, уволив весь пиар-блок, оставшийся от предшественника Михаила Меня, а также расформировав огромный журналистский пул.

«При этом публично он будет нейтрален. Думаю даже, что особенно строг будет с Моором, демонстрируя, что он объективен и в округе у него нет любимчиков. В противном случае его быстро обвинят в „ползучем“ объединении „матрешки“ и наигрывании на юг», — отмечают инсайдеры.

Кадровых рокировок и вмешательства, например, в свердловскую политику от Владимира Якушева не ждут. Скорее всего, из Москвы на Урал он перевезен своего бессменного пресс-секретаря Ольгу Фролову, а всей команде полпредства даст шанс проявить себя.

«Все характеризуют Якушева как хорошего управленца. Для области то, что они с Шумковым раньше работали вместе — несомненный плюс. Во-первых, мне кажется Якушев будет более активен, чем Цуканов. Во-вторых, к просьбам Шумкова он будет больше прислушиваться, потому что его лично знает», — отмечает курганский политолог Сергей Ширяев.

Якушев сохранит поддержку мэра Москвы Сергея Собянина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Якушев не лишится поддержки Собянина и имеет все шансы вернуться в Москву, если проявит себя на Урале. «Но уже в должности вице-премьера кабинета министров», — считает политолог.

Чем увлекается полпред Якушев и как уральской элите найти к нему подход?

Владимир Якушев любит охоту и спорт. Во время губернаторства Якушева в Тюменской области появился современный биатлонный центр «Жемчужина Сибири» с лицензией на право проведения международных соревнований. Несколько раз там проводился «Кубок на призы губернатора», где выступали звезды мирового биатлона. Также полпред в свое время выступал за любительскую хоккейную команду «Прогресс» — этот вид спорта также имеет шансы на развитие в УрФО.

«Якушев очень любит биатлон. Он приезжал на свою любимую „Жемчужину“, в том числе, уже когда был министром. Именно он открыл тюменцам большой биатлон. Со звездами этого вида спорта, современным стадионом и известным комментатором Дмитрием Губерниевым. Только приезд последнего тратились колоссальные деньги, в районе пяти тысяч долларов за двухдневный визит. Также Якушев любит охоту, но предпочитает охотиться в узком кругу друзей, попасть в который, практически, невозможно. В этом отношении уральским главам не очень повезло: заслужить доверие полпреда, скорее всего, можно будет только работой, какими-то показателями высокими», — утверждают источники, близкие к тюменскому правительству.

Новый полпред очень любит биатлон Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Якушев выиграл для Тюмени право на проведение мирового чемпионата по биатлону, который должен был бы пройти в 2021 году, но из-за антидемпинговых расследований это мероприятие было отозвано. В спортивных кругах Тюмени ждут ренесанса карьеры президента ФК «Тюмень» Александра Попова, а в культурных — туристического развития региона: на «Первом канале» только что закончился показ сериала «Тобол», съемки которого лично курировал губернатор Якушев.