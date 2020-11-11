На выборах в Госдуму-2021 большую роль могут сыграть накрутки голосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Выборы в Госдуму 2021 года практически целиком пройдут в онлайне, если не случится чуда и ситуация с коронавирусом резко не изменится. Ее участники боятся, что это расширяет возможности для фальсификаций. Скандалы с накрутками голосов уже были на онлайн-праймериз (внутрипартийном голосовании по выбору кандидатов) «Единой России». Сейчас готовятся новые праймериз. А в 20 регионах Центризбирком хочет провести электронное голосование на выборах. И это усиливает риск подтасовки результатов.

Съезд «Единой России» в прежнем формате провести невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» постепенно переводит избирательную кампанию в онлайн. По данным инсайдеров URA.RU, из-за этого партия готовит перенос ежегодного декабрьского съезда на конец февраля-начало марта будущего года. В «ЕР» намерены проводить в онлайне и праймериз. Однако источники агентства утверждают, что это вызывает большие опасения у будущих канидатов.

«Прошлые праймериз показали, что возможны накрутки голосов. В нескольких регионах были такие скандалы, но их не стали раздувать, поскольку [лидер партии] Дмитрий Медведев велел не компрометировать праймериз „какими-то нюансами“. Сейчас тоже есть опасение, что праймериз выиграют за счет технологических решений, и что-то нужно будет с этим делать — либо партии напрягаться и тянуть победителя, либо выдвигать другого кандидата и создавать почву для скандалов и дискредитации процедуры», — объясняет собеседник.

В «ЕР» уверяют, что система электронного голосования полностью защищена через верификацию избирателей на портале Госуслуг. «Персональные данные избирателей и система голосования полностью защищены от внешнего и внутреннего вмешательства. Система полностью исключает возможность подмены результата волеизъявления избирателя, раскрытие его личности или тайны выбора», — заверили в пресс-службе партии.

Какие скандалы были с накрутками в регионах

Есть версия, что хакеры повлияли на результаты праймериз в Тюмени и Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники URA.RU в регионах говорят, что упомянутые Медведевым «нюансы» все же имели место. Один из политтехнологов рассказал, что на праймериз к выборам в гордуму Тюмени еще в 2018 году была смешанная система голосования — очное и электронное голосование. Благодаря голосам, полученным в онлайне, неожиданно выиграл замруководителя отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Владимир Сбитнев. А на выборах он проиграл коммунисту Александру Чепику. «Ходили разговоры, что штаб победителя праймериз мог накрутить голоса», — добавил собеседник.

Технологию раскрыл источник агентства в штабе одного из участников праймериз по выборам кандидатов в Заксобрание Челябинской области 2020 года. «Кандидат, скорее всего, купил украденные кибермошенниками логины и пароли людей, зарегистрированных на Госуслугах. Вероятно, затем штаб кандидата в личных кабинетах людей менял адреса проживания, чтобы они входили в нужный избирательный округ, и голосовал за кандидата. Аккаунты могут быть из любого региона, поскольку адрес проживания меняется вручную», — полагает инсайдер.

В региональном отделении «ЕР» тогда не стали раздувать скандал и дискредитировать электронные праймериз, а выдвинули на выборы третий номер праймериз Владимира Бодрова, который затем проиграл выборы в ЗСО. Как объяснили в партии, праймериз — это ориентир, победа не дает гарантию выдвижения, решение об этом принимается исходя из избираемости кандидата.

Почему не боятся фальсифицировать

На стандартных праймериз разрешен подвоз избирателей, в онлайне кандидаты пытаются это компенсировать накрутками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политконсультант Екатерина Курбангалеева отмечает, что накрутка голосов была всегда. «Накрутки были, есть и будут. И это связано не с форматом праймериз. Например, когда праймериз проводились очно, то кандидаты устраивали подвозы избирателей», — напоминает она. С коллегой согласен глава экспертного совета Экспертного институт социальных исследований Глеб Кузнецов. «Всегда есть соблазн накрутки голосов. Это вопрос организации и контроля голосования», — говорит он.

Накрутки были из-за отсутствия ответственности, обращает внимание глава фонда Петербургская политика Михаил Виноградов. «На старте механизма праймериз была проблема отсутствия ответственности за фальсификации», — продолжает он мысль коллег. В «ЕР» на это объяснили, что юридической ответственности нет до сих пор, поскольку это исключительно внутреннее мероприятие, но могут быть санкции по партийной линии.

Политолог Алексей Чадаев считает, что праймериз вообще уделяется завышенное внимание. «Решения по кандидатам будут приниматься где угодно, только не на праймериз», — объяснил он свое мнение.

Как онлайн-формат изменит выборы

Блогеры-миллионники могут помочь «Единой России» на выборах в Госдуму, считают эксперты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Эксперты считают, что коронавирус изменит технологию проведения предвыборной агитации. «Вместо технологии «от двери к двери», когда агитаторы контактируют с избирателями напрямую, будет технология «от телефона к телефону», — объясняет Курбангалеева. «Во время выборов сместятся акценты по технологии агитации», — подтверждает ее коллега Кузнецов.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Эдуардович Калачев считает, что для «Единой России» будет непросто завоевать онлайн-аудиторию. «„ЕР“ — партия для телеаудитории, в соцсетях она проигрывает. С учетом этого нужно корректировать список кандидатов, обновляться, если партия хочет получить больше 301 мандата. Партии не нужны селебрити в прошлом варианте — погасшие звезды. „ЕР“ могла бы сделать ставку на блогеров-миллионников. Не на фриков, а вменяемых. У главы Совета матерей Татьяны Буцкой 1,8 млн подписчиков в Instagram. Если половина подписчиков проголосует за „ЕР“, это уже серьезный ресурс. Партии нужны те, кто может изменить к ней отношение в соцсетях. Поэтому хорошо, что съезд откладывается. Есть возможность еще перетрясти список кандидатов», — резюмировал эксперт.