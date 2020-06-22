21 июня 2020
20 июня 2020

В челябинской «Единой России» новый скандал из-за выборов. «Не коррупция ли это?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбища Депутаты Челябинск, исайчук илья, успенское кладбище
Илья Исайчук просит объяснить, почему вопреки договоренностям не его выдвинули в одномандатном округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В челябинском отделении «Единой России» к приезду главы генсовета партии Анатолию Турчаку разгорается скандал с выдвижением в заксобрание области. Депутат Калининского райсовета Илья Исайчук, занявший первое место на праймериз в Калининском округе №12, попросил руководство «ЕР» объяснить, почему оно проигнорировало результаты внутрипартийного голосования, сообщил он корреспонденту URA.RU.

«На конференциях партии озвучивалось, что победитель праймериз будет выдвинут кандидатом в одномандатном округе. Из СМИ я узнаю, что в моем округе президиум [регионального политсовета] выдвинул Владимира Бодрова. Хочу спросить, зачем увлекать население на праймериз, если их мнение ничего не решает. Откуда взялись согласованные кандидаты, с кем они согласованы? Не коррупция ли это? Избиратели определяют, кого хотят видеть депутатом, а их мнение не учитывают. Это играет против партии», — уверен депутат.

Исайчук просит разъяснить цель праймериз, если их результаты не влияют на выдвижение. Обращение направлено на имя руководителя регионального исполкома «ЕР» Дениса Моисеева. В пресс-службе регионального отделения партии воздержались от комментариев.

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Исайчук занял второе место на праймериз. Однако победитель, Константин Толкачев, снялся, чтобы «не бросать тень на партию из-за уголовного дела», как он объяснил корреспонденту URA.RU. На заседании президиума регионального политсовета «ЕР» решили выдвинуть в одномандатном округе третий номер праймериз — депутата гордумы Челябинска Владимира Бодрова. А Исайчука — в списке кандидатов, который практически не проходной. Подобный скандал был в Горнозаводском округе №2 и еще нескольких территориях.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут в одномандатных округах. Еще столько же — по партийным спискам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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