Цуканов оставил Якушеву богатое наследство

Цуканов, чиновник с самым масштабным опытом госуправления за всю историю уральского полпредства, работал в должности 867 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый полпред президента России в УрФО Владимир Якушев сегодня впервые появится перед региональной публикой. Пока своим приоритетом он называл только усиление работы региональных властей по борьбе с пандемией COVID-19. Однако уральцы ждут от Якушева многого: его предшественник Николай Цуканов здорово поднял статус должности полпреда, продемонстрировав, что во многом номинальная должность позволяет делать реальные дела.

Николай Цуканов был назначен полпредом президента в УрФО в мае 2018 года, после вступления Владимира Путина в президенсткие полномочия на новый срок. У Цуканова уже был опыт работы советником президента, а до этого — полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Цуканов сменил Игоря Холманских, представлявшего президента в УрФО шесть лет (2012—2018 годы) и сильно дискредитировавшего эту должность: слухи о пьянках и графике дежурств-собутльничества замов полпреда стали общим местом. Проработав на Урале 864 дня, Николай Цуканов оставляет в памяти уральской элиты другой образ.

«Приехав в регион [Цуканов], стал активно знакомиться с предприятиями, руководителями. Помню, как собрал политологов, действующих политтехнологов.

Особого разговора не вышло, стены давили, но я помню его живую реакцию, он этот бронзовый стиль [высокопоставленного чиновника] сразу отложил в сторону, — рассказывает политолог Сергей Мошкин.

Полпред стал очень активно ездить по региону и изучать проблемы территорий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Собеседники признаются, что не знали, чего ожидать от полпреда: его могла заинтересовать любая незначительная недоработка, и он требовал разобраться с ней. Именно так чиновник негодовал, узнав об отсутствии связи на трассе «Екатеринбург — Челябинск», уточнял, почему газовые трубы некрасиво торчат вдоль дорог, брал на контроль все резонансные происшествия (причем как ЧП в челябинском COVID-госпитале, так и случай, когда у высокопоставленного следователя дома взорвался самогонный аппарат).

В Челябинске запомнился один из первых визитов Цуканова в город. Он в присутствии губернатора Бориса Дубровского устроил выволочку мэру города Евгению Тефтелеву, упрекнув его в том, что траву в областном центре не косят. «Это была первая публичная и официальная критика Тефтелева, который на тот момент казался неприкосновенным, так как был ставленником губернатора, — говорит политолог Александр Мельников. —

Складывалось впечатление, что Цуканов основательно подготовился к поездке в Челябинск. Ознакомился с аналитичкой, где было указано, как в городе решают вопросы благоустройства, какое у горожан отношение к власти. В итоге Тефтелева стали критиковать чаще и чаще, все закончилось его [Тефтелева] отставкой».

Цуканов стал настоящим наставником для Текслера: новый челябинский губернатор регулярно звонил ему за советом. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внимание полпреда к Екатеринбургу в первый год работы во многом было связано с конфликтом из-за строительства Храма Святой Екатерины. «Как православный человек он поддерживал проект, но после масштабных столкновений именно Цуканов обратился к [гендиректору ВЦИОМ Валерию] Федорову. Опрос показал, что большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте», — вспоминает один из политических администраторов на условиях анонимности.

Впоследствии Цуканов взял под личный контроль ход подготовки уже общегородского открытого опроса по выбору места для храма, привлекая к консультациям как меценатов, которые выступали за строительство — гендиректора УГМК Андрея Козицына и основателя РМК Игоря Алтушкина — так и губернатора Евгения Куйвашева. На момент подготовки текста он был недоступен для комментариев.

В статусе полпреда Николай Цуканов уделял особое внимание Курганской области, вспоминают наблюдатели. В марте 2019 года он попросил губернаторов УрФО помочь региону, где был избран новый губернатор — Вадим Шумков. Тогда свою поддержку предложили главы Свердловской и Челябинской областей. Летом соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Курганской областью подписали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, в ноябре субсидию в 400 млн рублей региону выделила Тюменская область, а Ямало-Ненецкий автономный округ за два года выделил 700 млн рублей курганцам на социально-экономическое развитие.

«Мне кажется, самая интересная работа в Кургане. Этот „проект“ мне очень нравится», — признавался позже Цуканов.

Бывший советник президента сделал так, что с ним считались все губернаторы УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Николай Николаевич [Цуканов] — это человек, который работал на результат. Если у меня были какие-то поручения от региона, я к нему обращался, и он всегда очень быстро реагировал. Больше того, он сам перезванивал и всегда интересовался, как двигается тот или иной вопрос», — рассказал URA.RU бывший сенатор Курганской области Сергей Лисовский. Он отметил, что всегда мог на него положиться.

В период пандемии регионы Свердловская и Челябинская области по просьбе полпреда направляли в Зауралье часть средств индивидуальной защиты, подаренных им меценатами Фонда Святой Екатерины. Позже Южный Урал и ХМАО-Югра помогали оснастить техникой курганские больницы.

Регионы тюменской «матрешки» смотрелись особняком на фоне других регионов Урала, которыми вплотную занимался Цуканов, уверен политолог Александр Безделов: «Точками приложения его усилий были политически конфликтная Свердловская область, проблемный Курган, в основном. Поэтому, за исключением формальных действий, Цуканов не участвовал в жизни Югры. И, соответственно, мало чем запомнился».

При этом отношения с главами разных регионов сильно отличались. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор, напротив, подчеркивает, что что Николай Цуканов на посту полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе быстро «вошел» в окружную повестку, познакомился с вопросами и проблемами шести регионов. «Он старался вникнуть „в детали“, разобраться в резонансных ситуациях, лично координировал реализацию национальных проектов в территориях», — резюмирует губернатор. По информации источника агентства в региональном правительстве ХМАО, Цуканов вникал в региональную повестку глубже, чем его предшественник Игорь Холманских, но каких-то серьезных прорывов в ХМАО благодаря его решениям не случилось. «Но в нужный момент он давал должное подтверждение Кремлю о ситуации в ХМАО и усиливал тем самым губернатора ХМАО Наталью Комарову», — говорит инсайдер. Наблюдатели отмечают, что роль Цуканова в региональной повестке была номинальной. Например, он высказывал свое мнение об объединении «тюменской матрешки», заявляя, что разговоры об этом не ведутся ни на каком из уровней власти, а «если обсуждалась [тема объединения] — я об этом не знаю».

Цуканова в регионе встретили с большими надеждами как специалиста, который прошел все варианты государственной и муниципальной службы, признается Сергей Мишкин: «Его встречали на контрасте с Игорем Холманских, который просто дискредитировал госвласть своим присутствием на этом посту. <…>

Со временем активная работа полпреда стала затухать, он стал действовать невпопад: история с осужденным блогером Ярославом Ширшиковым выглядела мелко, обидчиво. Награждение госнаградами [мэра Александра] Высокинского и [вице-мэра Екатерины] Куземки вызвало удивление общественности».

Новое место работы чиновника не сообщается. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Александр Белоусов, напротив, называет чиновника человеком смелых заявлений. «Когда мы с политтехнологом Алексеем Чусовитиным начали прорабатывать инициативу вхождения Пермского края в УрФО, хотели провести пресс-конференцию, а ее в Перми сорвали. Об объединении спросили Цуканова — и он эту идею поддержал. Сказал, что не слышал, об этом, однако считает это целесообразно с исторической, экономической, культурной и транспортной точек зрения. Неожиданное и сильное решение».

Отставка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова состоялась 9 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснили ее ротационным процессом. В Кремле и региональном полпредстве не называют новое место работы чиновника.