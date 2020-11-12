Инсайды ЯНАО: Кобылкин чуть не стал полпредом

Таким может быть слово года для ЯНАО Коллаж URA.RU

Власти ЯНАО нашли способ, как надавить на несговорчивого собственника, а медучреждениям катастрофически не хватает лекарств и персонала. Тем временем регион тратит деньги на туристическую привлекательность, в то время как ученым придется доказывать важность своих исследований. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, чему губернатор хочет научить чиновников и что стало причиной раскола среди местных либерал-демократов.

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Кобылкину предлагали пост полпреда

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники в политэлитах рассказывают, что экс-губернатор ЯНАО и бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин мог стать полномочным представителем президента РФ в СЗФО, но отказался от предложения. «Достоверно известно, что переговоры по этому вопросу с Кобылкиным велись, однако он мотивированно отказался и его временно пристроили на партийную работу», — сообщили инсайдеры. По мнению собеседников агентства, на посту заместителя секретаря генсовета ЕР Кобылкин задерживаться не намерен. Информаторы уверены: для него уготован другой важный пост на федеральной службе, но какой — пока сказать сложно. Другие считают, что Кобылкин исполнит свою мечту и уйдет в бизнес.

Чиновников научат работать с социальными сетями

Инсайдеры в высших эшелонах власти рассказывают, что неумение чиновников практически всех уровней работать с населением в соцсетях вызывает раздражение у губернатора Дмитрия Артюхова. «Глава региона личным примером показывает чиновникам, как надо информировать жителей по важным вопросам, как реагировать на их жалобы и обращения в социальных медиа, но видит, что многие либо не понимают, либо не хотят понимать, как и для чего это делается», — рассказывают собеседники.

По словам источников, проблема неумения и непонимания уже обозначена губернатором. Сейчас, как утверждают слухачи, решается вопрос, стоит ли влиять на ситуацию директивно со всеми последствиями и оргвыводами, либо же проще будет организовать обучение чиновников на предмет работы с соцсетями.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дептуризма нерационально тратит имиджевые деньги

Источники, близкие к правительству ЯНАО, рассказывают: подчиненные главы окружного дептуризма и молодежной политики Наиля Хайруллина неоправданно тратят «имиджевые» средства. «Ни для кого не секрет, что есть определенный бюджет на формирование туристической привлекательности Ямала, — делятся собеседники. — Дептуризма, как распорядитель, тратит эти средства, заказывая имиджевые ролики и публикации в СМИ, а также у известных блогеров, однако насколько эта работа эффективна — большой вопрос».

По мнению инсайдеров, складывается ощущение, что госструктура делает заказ, сетевой автор размещает его на своих ресурсах, а потом начинаются перепосты данного автора на правительственных же ресурсах. Таким образом, деньги ЯНАО вливают в раскрутку самих блогеров, а не в имидж региона, возмущаются слухмейкеры.

Медучреждениям не хватает бесплатных лекарств

По словам источников в контролирующих органах, ревизии в ближайшее время будут проведены в большинстве больниц ЯНАО. «Практически отовсюду поступают жалобы от пациентов, что положенных бесплатных лекарств нет — или вообще ничего не выдают, или выдают какой-то мизер, явно не положенный набор, — рассказывают собеседники. — Кое-где уже были случаи, когда пациентам говорят — лекарства кончились, а по отчетной документации они проходят как выданные этим же больным».

Прокуратура пока работала адресно, по факту конкретных обращений, и они подтверждались, говорят инсайдеры. По словам слухмейкеров, если проверки начинает депздрав, то весь разбор ограничивается заслушиванием главврачей, а не жалобщиков-пациентов.

Фото: Данил Айкин © URA.RU

Ямальские «соколы Жириновского» перессорились из-за важного поста

Информаторы в политических кругах ЯНАО рассказывают о расколе в рядах местного отделения ЛДПР. «На пост регионального координатора партии была выдвинута кандидатура Дмитрия Бавдурного, которого многие до сих пор считают фигурой токсичной после секс-скандала трехлетней давности, — рассказывают источники. — Были и другие претенденты на пост, внутрипартийная борьба обострилась, каждый начал тянуть одеяло на себя».

Пока, по словам собеседников, прийти к консенсусу «соколы Жириновского» не могут. Слухмейкеры отмечают, что на данный момент вопрос с назначением нового регионального координатора подвис на неопределенное время.

Главному научному учреждению ЯНАО урежут бюджет

Близкие к правительственным структурам инсайдеры говорят, что бюджеты на научные исследования в финансируемых властями ЯНАО учреждениях будут пересмотрены. «Несмотря на богатство нашего региона, 2020 год нанес сильный удар по экономике, поэтому бюджет будет серьезно скорректирован, — рассказывают собеседники. — Есть проекты, которые трогать никто не будет ни при каких условиях, а есть такие, расходы на которые можно и сократить в условиях кризиса, например это могут быть какие-то исследования Научного центра изучения Арктики».

Ученым во главе с Дмитрием Фроловым придется заново доказывать значимость своих исследований и разработок, уверяют источники. По словам слухмейкеров, какие-то проекты наверняка придется свернуть или, как минимум, заморозить.

Ямалу катастрофически не хватает медперсонала

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры в медицинских кругах уверены: несмотря на усилия властей ЯНАО в борьбе с коронавирусной инфекцией, округ перестает справляться с наплывом больных. «О том, что врачи не успевают на вызовы к пациентам, говорится уже давно, бригады из других регионов работают в стационарах, но в амбулаториях картина не лучше, — указывают собеседники. — В результате заразившиеся по нескольку дней не могут дождаться врача — медики просто физически не успевают отрабатывать все вызовы».

Лаборатории ПЦР не успевают обрабатывать тест на ковид, их уже переводят на круглосуточный режим, судмедэксперты не успевают своевременно подтверждать коронавирус у умерших, рассказывают слухачи. Волонтеры вспомогательных служб проблемы не решат, уверены источники, а значит придется просить о помощи другие регионы.

Власти ЯНАО нашли, как надавить на UTair

По словам источников, близких к правительству ЯНАО, несговорчивость югорской авиакомпании «ЮТэйр» в вопросе продажи аэропорта Ноябрьска станет причиной усиления конкуренции на рынке авиаперевозок. «Подконтрольная окружному правительству АТК „Ямал“ начинает заходить на те же маршруты, что и „Ютэйр“, составляя прямую конкуренцию, — делятся информаторы. — Таким образом, часть пассажиропотока у владельцев аэропорта Ноябрьска отбирает ямальская компания, и это сигнал о том, что лучше договориться, чем терпеть убытки».

Правда, официально эта версия опровергается: у «Ямала» есть кодшеринговое соглашение с «Ютэйром», кроме того — «Ямал» летает из Тюмени в Домодедово, а «Ютэйр» — во Внуково. В правительстве утверждают, что раз тюменские рейсы не субсидируют, то ни о каком давлении речи быть не может.

На подрядчика ямальских властей устроили информатаку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По сведениям источников в компетентных органах, скандал с якобы ущемлением трудовых прав на объектах грозненской компании «ГорСтрой» в ЯНАО был заказным. «С момента определения подрядчика на строительство инфекционных госпиталей нашлись недовольные — проигравшие конкурс конкуренты, — делятся инсайдеры. — Они используют любой негативный повод, чтобы подорвать доверие ямальских властей к компании с Кавказа, которая забрала себе выгодный контракт».

Собеседники не называют конкретных имен и компаний, которые стоят за информатакой. Однако, даже при таком раскладе не стоит забывать — дыма без огня не бывает, напоминают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.